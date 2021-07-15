"Умер с Богом на устах": Петра Мамонова соборовали и причастили перед смертью

В 2006-м артист снялся в фильме "Остров" Павла Лунгина. Петру Николаевичу досталась роль юродивого монаха

В Москве в реанимации 15 июля скончался Петр Мамонов. За день до смерти артиста, который две недели был в коме, посетил священник. В соцсетях поклонники уже пишут, что Петр Николаевич "умер с Богом на устах и теперь находится рядом с Богом".

Петра Мамонова в реанимации пособоровал и причастил дежурный батюшка. Знаменитый артист не раз говорил: "Вся моя жизнь, это путь к Богу. Комариными шажками продвигаюсь в Царство небесное".

В 45 лет артист, как известно, решил резко изменить свою жизнь, придя к Богу. "Мне незачем стало утром вставать", - так описывал он свое состояние перед принятием православия и началом уединенного образа жизни.

С 1995 года он жил в подмосковной деревне. После распада проекта всей его молодости, "Звуков Му", он не видел смысла в жизни. "У меня был полный крах жизни. Я уперся рогом в 45 лет, когда у меня и бабки были, и слава, и дети, и жена хорошая. А жить мне стало незачем", - признавался Мамонов.

В 2006-м артист снялся в фильме "Остров" Павла Лунгина. Петру Николаевичу досталась роль юродивого монаха, который отмаливает грех за расстрел друга в монастыре. Артист с трудом согласился на роль, советовался с духовником. Лунгин же видел в роли священника только Мамонова. Позже он говорил, что актер на площадке будто играл самого себя.

"Вот позвал меня старый товарищ Павел Лунгин (Мамонов уже снимался у него в фильме «Такси-блюз»). А я человек грешный. Я не считаю себя глупым и безвольным, но не могу с утра больше пяти минут продержаться без слов типа «я», «хочу». Ну как мне, такому, играть святого старца?! Пришлось к своему духовнику идти. Он мне сказал: «Вперед, это твоя работа!»", - делился артист.

Петр Николаевич говорил, что верит в существование жизни после смерти. Он считал, что Бог есть, так как даже известные ученые были верующими.