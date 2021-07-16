Заслуженный пилот России о летчике, посадившем в тайге аварийный Ан-28: «Господь погладил по голове, и сказал, что рано еще к нему»

Пилот, который смог сохранить жизни - Анатолий Яковлевич Прытков

«САМОЛЕТ НА ЗЕМЛЕ ПЕРЕВЕРНУЛСЯ — ЭТО ФИГНЯ, НЕ ЗАГОРЕЛСЯ ЖЕ!»

Чрезвычайное происшествие в Томской области, когда самолет Ан-28 пропал с радаров и перестал выходить на связь, завершилась благополучно. Все 17 пассажиров и 2 члена экипажа живы. По предварительным данным, отказал один из двигателей, и пилоты продолжали полет на одном двигателе — такой технический прием «аварийного вождения» в авиации существует и ответственно относящиеся к своей работе летчики его отрабатывают. Увидев внизу пригодную площадку, летчики посадили самолет. Посадка прошла в целом благополучно. Самолет при пробежке по земле наткнулся на препятствие и перевернулся. В результате — перелом ноги у командира. Все остальные - живы-здоровы.

- Это чудо, - так прокомментировал это спасение в эфире радио «КП» заслуженный пилот России Юрий Сытник. - Не у всякого летчика за всю его летную жизнь, а это 30-40 лет, может произойти такой случай. Это же нужно умудриться – в тайге найти какую-то поляну или просеку. То, что он перевернулся, это фигня. Там же овражек какой-то, шасси подломилось, ткнулся в какой-то бугорок. Они не взорвались, не загорелись. И все пассажиры живы. Ну просто умница! Это такой же командир, как тот, который сел в кукурузное поле, Дамир Юсупов. Это человек, которого господь погладил по голове. И такой же командир.

Самолет при пробежке по земле наткнулся на препятствие и перевернулся Фото: ТАСС

«КАКОЕ ЖЕ САМООБЛАДАНИЕ У КОМАНДИРА!»

Эксперт прояснил технические особенности посадки с одним двигателем.

- При отказе одного двигателя, если винт не зафлюгирован (в жестком положении, нет свободного вращения — ред.), то там такое сопротивление - еще надо было удержать! - пояснил собеседник. - А чтобы удержать самолет, второму двигателю ставят малый газ — иначе самолет просто перевернет. Ты же в воздухе находишься. Как на воде, допустим, понесло тебя. За десять минут понятно, что корабли столкнутся, а сделать ничего нельзя. На «Титанике» видели айсберг, а сделать ничего не могли. А в авиации тем более решают секунды. Двигатель отказал – все. Второй на малом газу. Добавляет - его переворачивает. Он убирает. Значит, надо где-то присесть. Выбрал без деревьев, без какого-то там большого оврага или камней и ткнулся туда.

Заслуженный пилот отметил роль командира в этом спасении.

- Это командир, который принял решение о посадке вне аэродрома, - продолжил Сытник. - Принятие решения – это очень сложно. Потому что последствия могут быть разными. Если неправильное решение, значит, с ним попрощаются. Значит, первое: решение сесть.

Потом он мастерски подвел этот самолет к земле, не ткнул его. Просто не очень ровная была полянка. Где-то перевернулся. Но, слава богу, все живы. Вот это чудо. И какое самообладание экипажа, подготовка командира корабля, это его хладнокровие и умение пилотировать самолет. Он не перевернулся, не сорвался в штопор, не ударил самолет с большим креном о землю. Он плавненько подошел и все выполнил. И удача. Господь погладил его по головке и сказал: «Тебе рано еще ко мне». Так что ты давай тут еще поработай.

Все 17 пассажиров и 2 члена экипажа живы Фото: ТАСС

В АВИАЦИИ ТАКОЕ БЫВАЕТ — ТО НА ГУДЗОН СЯДУТ, ТО НА НЕВУ

Юрий Сытник сравнил эту ситуацию с недавней трагедией под Петропавловском-Камчатским, когда разбился самолет Ан-26, и никому не удалось спастись.

- Там понятно, что ошибка командира, - сказал Сытник. - Самонадеянность, переоценили свои возможности. Командиру диспетчер трижды сказал – в море не снижаться. Нет, пошел. По реке должен был зайти, не нашел путь. Нашел зато скалу...

Вместе с тем собеседник отметил, что в истории авиации есть случаи подобных чудесных спасений, совершенных благодаря мастерству и хладнокровию летчиков. Первым он назвал историю летчика Внуковского авиаотряда Виктора Мостового, который в августе 1963-го посадил на Неву самолет с 44 пассажирами, выполнявший рейс Таллин-Москва.

- ТУ-124, не убралась передняя нога - нужно было вне аэродрома садиться, - вспоминает Сытник. - В Москву его не взяли. Давай садиться поближе, в Питере. Выработал топливо до конца, двигатели остановились. Они сели на Неву. Самолет проскользил над мостами на высоте 3-5 метров. Рабочие, которые ремонтировали мосты, в воду попрыгали. А он сел, там баржа шла с лесом, буксирчик ее тащил. Баржу буксир бросил, затащил самолет к берегу. Удивительный случай.

Чрезвычайное происшествие в Томской области, когда самолет Ан-28 пропал с радаров и перестал выходить на связь, завершилась благополучно Фото: ТАСС

Была похожая история и в США - американец Чесли Салленбергер посадил свой самолет на Гудзон.

- Он уже привык к тому, что у них могут отказывать двигатели, - дружески поиронизировал Сытник. - А бывали еще случаи, когда нечаянно выключали двигатели на самолете ЯК-40 и тоже садились, все живы и здоровы. На АН-24 на севере тоже отказ гидросистемы, отказ двигателя, полностью отказ энергетики - сели на берегу Волги. Таких случаев много, профессионалы им аплодируют. А остальные люди должны почитать этих летчиков, потому что они не только себя спасли, но и человеческие жизни.

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