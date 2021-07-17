Реаниматологи Москвы о войне с коронавирусом: «Очень много тяжелых больных. Мы на границе засасывающего жизни портала»

В реанимационном корпусе почти полная загрузка. Команды устают, но упорно борются за каждую жизнь
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НИИ скорой помощи им. Склифосовского одна из первых клиник Москвы, отделения которой переоборудовали для пациентов с коронавирусом. Корреспондент KP.ru был там, когда в палаты поступали только первые пациенты, а ежедневный прирост выявленных случаев в Москве исчислялся десятками больных. Сейчас эти цифры кажутся фантастическими и нереальными.
Директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков написал в личном фейсбуке:
— 16-й месяц ковидной кампании. В реанимационном корпусе почти полная загрузка. Команды устают, но упорно борются за каждую жизнь. Реаниматологи всегда стоят на рубеже между жизнью и смертью. Но сейчас мы ощущаем себя на границе какого-то огромного засасывающего жизни портала. Очень много тяжелых больных. Такого потока пациентов, находящихся в критическом состоянии, в нашей профессиональной жизни не было никогда. Пропуская через себя смерти и всю эту боль, трудно не выгореть. Серьезную тревогу вызывает вопрос о том, в каком психологическом состоянии будет коллектив, когда эта сеча закончится.
Руководитель опубликовал статистику по ковидному отделению больницы. Каждый второй лежит на искусственной вентиляции легких. Несколько человек на ЭКМО — прямом насыщение крови кислородом.
Сергей Петриков добавил, что большую радость врачам приносят «одерживаемые победы»:
— Сегодня мы выписали на дальнейшую реабилитацию пациента, проведшего на ЭКМО 27 суток. В реанимации он пробыл 69 дней, из них на ИВЛ — 51. Большой респект всей команде!
Последнюю неделю в Москве ежедневно выявляют по 4 — 5 тысяч новых случаев коронавируса. С 27 июня в отчетах столичного оперштаба по борьбе с ковидом число погибших пациентов превышает сто человек.
Накануне Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в городе остается сложной. При этом мэр отметил, что «основные показатели улучшаются четвертую неделю».
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