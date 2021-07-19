Пел, несмотря на паралич: прикованный к инвалидному креслу Николай Носков довел публику до слез

Николай Носков на закрытии "Славянского базара". Фото: стоп-кадр телеканала "Беларусь 24".

Появления Николая Носкова на "Славянском базаре" в Витебске зрители ждали с особым волнением. Четыре года назад певец перенес инсульт и до сих пор проходит сложную реабилитацию: массаж, тренажеры, занятия с логопедом и психологом, лечение магнитным полем... Никаких прогнозов врачи не давали, поэтому возвращение артиста на сцену для поклонников стало настоящим чудом, а для самого Носкова - мощным стимулом двигаться дальше. У певца паралич правой стороны тела, проблемы со зрением и дикцией, он не может ходить, но при этом все чаще дает концерты. Не только, чтобы встретиться со зрителем, но и чтобы заработать: на восстановление звезды уходят миллионы рублей.

На сцене шеститысячного амфитеатра в Витебске певец появился уже глубокой ночью: его выступление стало завершающим аккордом "Славянского базара". Свои прошлые концерты Николай Носков отыгрывал, сидя на стуле, и порой даже вставал на ноги, опираясь на трость. Однако, на этот раз Носкова вывезли к публике на инвалидной коляске: чтобы поднять ее на сцену, потребовалась помощь четырех человек. А вот встать артист так и не смог: два своих хита - "На меньшее я не согласен" и "Я люблю тебя, это здорово" он исполнял сидя, притопывая в такт левой ногой.

Коляску с артистом на сцену поднимали четыре человека. Фото: Роман РОДИН.

От зрителей не укрылось, что живое пение дается Носкову с огромным трудом: во-первых, петь в сидячем положении непросто, а кроме того, речь звезды еще до конца не восстановилась, и часть слов было не разобрать. Но этот подвиг оценил весь шеститысячный зал: публика аплодировала артисту стоя, и многие поклонники не скрывали слез.

- На "Славянский базар" приехали два певца, два Николая. Один на своих ногах, другой в инвалидном кресле, - обсуждали после концерта зрители, имея ввиду Баскова. - Один, открыв свою звезду, в первый же день отбыл, срочно заболев модной болезнью. А второй пел, несмотря на паралич. Большой артист!

У певца до сих пор парализована правая часть тела. Фото: Роман РОДИН.

Между тем, сегодня Носкову предстоит еще один подвиг, куда масштабнее: вечером певец выступит в Витебске с сольным концертом. А вот с репортерами артист общаться не пожелал: его тщательно берегут от лишних глаз, чтобы в прессу не попали кадры немощной звезды. Пока Николай Носков не может даже самостоятельно выйти из машины: помощникам приходится переносить его на руках.

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