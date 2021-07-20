Все, что наворовано непосильным трудом: куда девают миллионы, часы и авто чиновников-взяточников

ФОТО: Олег НИКИШИН/PhotoXPress
Ах, эти соблазнительные кадры оперативной съемки! Пухлые пачки купюр, озаренные неровным блеском золота и бриллиантов! Эти трогательные моменты прощания: последний взгляд на разложенные по кроватям ценности, последний глоток воздуха свободы и роскоши перед сложением полномочий хозяина жизни.
Пожалуй, самое свежее из прогремевших на всю страну коррупционных дел - весенний арест главы Пензенской области Ивана Белозерцева. Счастливого (хотя уже не очень) обладателя суммы в полмиллиарда рублей, часов Breguet за 5,7 млн, четырех квартир и нового «Мерседеса».
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время обыска.
Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
Что ожидает губернатора, примерно понятно: если признают виновным в получении взяток, отправится за решетку лет на десять. Но что происходит с деньгами и имуществом крупных (и не очень) госслужащих, пойманных на крупных (и не очень) взятках? Ведь суммы, отобранные у некоторых наших коррупционеров, не только поражают воображение, но и превышают доходы некоторых областных центров.
Например, у полковника ФСБ Кирилла Черкалина нашли 6 млрд рублей – это больше, чем годовой бюджет Орла или Тамбова. А если добавить сюда машины, часы и прочие атрибуты роскошной жизни наших коррупционеров, то можно содержать уже целый регион, а то и какой-нибудь Лихтенштейн.
Коробка с валютой, изъятая у полковника Черкалина. Фото: СК РФ
Мы разобрались в этом вопросе и выяснили: изъятие - только первый, но далеко не последний шаг нажитого незаконным трудом имущества на пути к «исправлению».
Начнем с самого простого - с денег. Кстати, вы задавались вопросом: почему наши чиновники изобретают такие хитрые коррупционные схемы, а тонны налички хранят дома и не стремятся их «отмыть»? Оказывается, тут тоже замешан преступный расчет: за расходами, банковскими счетами, имуществом госслужащих и членов их семей тщательно следят, многие из них обязаны каждый год сдавать декларации. Если у тебя, жены или сына пять «Мерседесов» и три квартиры - будь добр объяснить происхождение средств на их покупку. О спрятанных же «под подушкой» миллионах отчитываться не нужно. Пока не поймают, естественно. А уж потом…
- Сначала деньги становятся вещдоком и хранятся на депозите Следственного комитета. В дальнейшем, если человека осуждают за взяточничество и статья предусматривает конфискацию или штраф, то эти деньги обращаются в доход государства, - рассказывает председатель Коллегии адвокатов «Павлович и партнеры» Олег Павлович.
При этом у штрафа - своя судьба, а конфискованных денег - своя. Штраф просто зачисляется в госбюджет и там «растворяется». А деньги, найденные у коррупционеров и конфискованные по суду, с 1 января 2019 года зачисляют в Пенсионный фонд и направляют на выплату страховых пенсий. Так что если вы (или ваша мама, или бабушка) получаете пенсию, не исключено, что несколько сотен рублей каждый месяц вам поступает из денег, конфискованных у полковника Захарченко или кого-то из его «коллег». Мелочь, а приятно.
Фрагмент склада наличных денег полковника Дмитрия Захарченко.
Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
Кстати, деньги у госслужащих могут забирать не только в рамках уголовных дел. Есть и так называемый административный порядок - когда госслужащий задекларировал сумму, превышающую его официальный доход. Если состава преступления не нашли, то сажать его не за что. Но денежки, происхождение которых чиновник не смог объяснить, у него забирают.
- Эти деньги направляются в специальный фонд для покупки дорогостоящих лекарств для российских больниц, - объясняет Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета.
Как сообщала Генеральная прокуратура весной нынешнего года, за восемь лет за счет «сомнительных доходов» российских госслужащих казна пополнилась на 34 млрд рублей.
С имуществом, изъятым у коррупционеров, все несколько сложнее. Швейцарские часы пенсионерам не отдашь, на лекарства не поменяешь.
- После того, как суд признает человека виновным, он должен распорядиться вещественными доказательствами, приобщенными к делу, - поясняет Олег Павлович. - И судья решает, что с ними сделать: вернуть хозяину или его родственникам, обратить в доход государства или уничтожить (так поступают с наркотиками, одеждой и т. д., - Ред.).
Имуществом, «обращенным в доход государства», занимаются судебные приставы. Есть конфискат, судьба которого решается в индивидуальном порядке - например, ценные бумаги, оружие, ювелирные изделия (их отдают в Гохран). Остаются у государства и вещи, представляющие культурную ценность - скажем, если у взяточника нашли яйца Фаберже или подлинник Васнецова, их отдают музеям.
Все остальное изъятое добро приставы передают Росимуществу. Ведомство приглашает оценщиков, те определяют стоимость и после этого конфискат выставляют на аукцион.
- Имущество продается в том виде, как оно есть, законодательством не установлено обязанностей по его ремонту или чистке. Зачастую конфискованные автомобили не имеют ключей зажигания, - рассказали нам в пресс-службе Росимущества.
Аукцион проводит не само Росимущество - для этого оно обращается к одной из восьми площадок электронных торгов, аккредитованных правительством. Чтобы узнать, где и какой конфискат продается, необязательно исследовать сайты всех этих площадок. Подробную информацию об аукционах по продаже конфискованного имущества с ценами, сайтами онлайн-аукционов и сроками проведения вы можете найти:
- На сайте Росимущества Rosim.ru (раздел «Продажа»)
- На официальном сайте РФ для размещения информации о торгах Torgi.gov.ru (раздел «Продажа государственного (муниципального) имущества и имущества госкомпаний»)
Поджать заявку на участие в аукционе может любой желающий – как обычный гражданин, так и организация. Если на торги никто не записался, цену поэтапно снижают: сначала на 30%, потом на 60%, а если и тогда желающих не найдется, то на 90%. В результате бывшее имущество взяточников порой можно купить заметно дешевле его реальной цены.
- История вещей бывших владельцев-коррупционеров может привлекать внимание общественности, но не реальных покупателей. Не все готовы за немалые деньги покупать бывшее «коррупционное» имущество при том, что на рынке избыток предложений по аналогичным ценам, - говорят в пресс-службе Росимущества. - Но практика показывает, что те же машины продаются по цене, максимально приближенной к рыночной стоимости.
Что почем.
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
ИНСТРУКЦИЯ «КП»
Допустим, вас обуяла странная идея - купить машину (или другое имущество), принадлежавшее коррупционеру. Но сделать это не так-то просто. Ведь на сайтах торгов не указываются имя и фамилия человека, который раньше владел товаром.
Но в случаях с громкими коррупционными делами не так уж и сложно вычислить, что добро принадлежало конкретному человеку. Для этого нужно четко знать, что именно вы хотите купить.
Приведем инструкцию по покупке конфиската на примере пензенского губернатора Ивана Белозерцева. Его арестовали в марте, у Белозерцева обнаружили автомобиль «Мерседес», который следствие считает взяткой от главы группы фармкомпаний «Биотэк» Бориса Шпигеля. Хотите заполучить его в свой гараж? Тогда вот ваш порядок действий.
Дома у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева нашли почти 400 миллионов рублей.
Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
1. Узнаёте не только марку, но и модель автомобиля. В случае с Белозерцевым это Mercedes-Benz V250D.
2. Дожидаетесь официального приговора. Если Белозерцева оправдают, не видать вам чиновничьего «Мерса». Если же признают виновным, следите за делом дальше.
- После вынесения приговора он может быть обжалован в течение 10 дней. Если апелляционная инстанция оставляет приговор в силе, то человек отправляется отбывать наказание, а его имуществом, подлежащим продаже, занимаются приставы, - говорит адвокат Олег Павлович.
Когда приговор вступает в силу (опять же, если Белозерцева признают виновным), нужно следить за сайтами Rosim.ru и Torgi.gov.ru. Когда там появится извещение о продаже Mercedes-Benz V250D, а местонахождением товара будет указана Пенза - это ваш шанс.
Кстати, заранее очень сложно предсказать, сколько времени придется ждать объявления о торгах. Например, Bentley бывшего сахалинского губернатора Хорошавина продали через три месяца после приговора, а Lexus экс-заместителя главы Владимирской области Дмитрия Хвостова - почти через год. В отдельных случаях имущество продают даже до вынесения приговора, но это бывает редко.
Одна лишь перьевая ручка из коллекции ценностей экс-губернатора Хорошавина потянула на 1,5 миллионов рублей.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
3. Записываетесь на аукцион. Для этого надо зарегистрироваться на электронной площадке, заполнить форму онлайн и направить организаторам торгов нужные документы (они могут отличаться в каждом конкретном случае). Также нужно перечислить задаток – он может составлять не одну сотню тысяч рублей.
4. Дожидаетесь электронного аукциона и торгуетесь с другими участниками. Если вы не купите машину, задаток вам вернут в течение пяти дней. Если станете победителем аукциона, вы должны доплатить оставшуюся сумму и в течение 15 дней заключить договор купли-продажи.
АНТИРЕЙТИНГ
1 место: Дмитрий Захарченко, экс-полковник управления «Т» ГУЭБиПК МВД
Бывший заместитель начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковник Дмитрий Захарченко. ФОТО Дмитрий Серебряков/ТАСС
Полковник курировал борьбу с правонарушениями в топливно-энергетическом комплексе. Задержан в 2016 году за вымогательство взятки в $800 тысяч у московского ресторатора. У Захарченко изъяли наличной валюты на 8,5 млрд рублей (полторы тонны денег), 11 квартир и 4 автомобиля.
2 место: Кирилл Черкалин, бывший начальник отдела «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ
Арестован в 2019 году за взятку в 55 млн рублей. Богатство полковника оказалось баснословным: 6 млрд рублей, пять квартир, два загородных дома, автомобиль Posche Cayenne и коллекция дорогих часов.
3 место: Александр Хорошавин, бывший губернатор Сахалинской области
Арестован в 2015 году, приговорен к 13 годам колонии. У Хорошавина нашли около миллиарда рублей в разных валютах, 800 ювелирных изделий, три элитных квартиры в Москве, 195 часов и 6 автомобилей.