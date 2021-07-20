Все, что наворовано непосильным трудом: куда девают миллионы, часы и авто чиновников-взяточников

ФОТО: Олег НИКИШИН/PhotoXPress

Ах, эти соблазнительные кадры оперативной съемки! Пухлые пачки купюр, озаренные неровным блеском золота и бриллиантов! Эти трогательные моменты прощания: последний взгляд на разложенные по кроватям ценности, последний глоток воздуха свободы и роскоши перед сложением полномочий хозяина жизни.

Пожалуй, самое свежее из прогремевших на всю страну коррупционных дел - весенний арест главы Пензенской области Ивана Белозерцева. Счастливого (хотя уже не очень) обладателя суммы в полмиллиарда рублей, часов Breguet за 5,7 млн, четырех квартир и нового «Мерседеса».

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время обыска. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Что ожидает губернатора, примерно понятно: если признают виновным в получении взяток, отправится за решетку лет на десять. Но что происходит с деньгами и имуществом крупных (и не очень) госслужащих, пойманных на крупных (и не очень) взятках? Ведь суммы, отобранные у некоторых наших коррупционеров, не только поражают воображение, но и превышают доходы некоторых областных центров.

Например, у полковника ФСБ Кирилла Черкалина нашли 6 млрд рублей – это больше, чем годовой бюджет Орла или Тамбова. А если добавить сюда машины, часы и прочие атрибуты роскошной жизни наших коррупционеров, то можно содержать уже целый регион, а то и какой-нибудь Лихтенштейн.

Коробка с валютой, изъятая у полковника Черкалина. Фото: СК РФ

Мы разобрались в этом вопросе и выяснили: изъятие - только первый, но далеко не последний шаг нажитого незаконным трудом имущества на пути к «исправлению».

ПЕНСИЯ ОТ ПОЛКОВНИКА ЗАХАРЧЕНКО

Начнем с самого простого - с денег. Кстати, вы задавались вопросом: почему наши чиновники изобретают такие хитрые коррупционные схемы, а тонны налички хранят дома и не стремятся их «отмыть»? Оказывается, тут тоже замешан преступный расчет: за расходами, банковскими счетами, имуществом госслужащих и членов их семей тщательно следят, многие из них обязаны каждый год сдавать декларации. Если у тебя, жены или сына пять «Мерседесов» и три квартиры - будь добр объяснить происхождение средств на их покупку. О спрятанных же «под подушкой» миллионах отчитываться не нужно. Пока не поймают, естественно. А уж потом…

- Сначала деньги становятся вещдоком и хранятся на депозите Следственного комитета. В дальнейшем, если человека осуждают за взяточничество и статья предусматривает конфискацию или штраф, то эти деньги обращаются в доход государства, - рассказывает председатель Коллегии адвокатов «Павлович и партнеры» Олег Павлович.

При этом у штрафа - своя судьба, а конфискованных денег - своя. Штраф просто зачисляется в госбюджет и там «растворяется». А деньги, найденные у коррупционеров и конфискованные по суду, с 1 января 2019 года зачисляют в Пенсионный фонд и направляют на выплату страховых пенсий. Так что если вы (или ваша мама, или бабушка) получаете пенсию, не исключено, что несколько сотен рублей каждый месяц вам поступает из денег, конфискованных у полковника Захарченко или кого-то из его «коллег». Мелочь, а приятно.

Фрагмент склада наличных денег полковника Дмитрия Захарченко. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Кстати, деньги у госслужащих могут забирать не только в рамках уголовных дел. Есть и так называемый административный порядок - когда госслужащий задекларировал сумму, превышающую его официальный доход. Если состава преступления не нашли, то сажать его не за что. Но денежки, происхождение которых чиновник не смог объяснить, у него забирают.

- Эти деньги направляются в специальный фонд для покупки дорогостоящих лекарств для российских больниц, - объясняет Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета.

Как сообщала Генеральная прокуратура весной нынешнего года, за восемь лет за счет «сомнительных доходов» российских госслужащих казна пополнилась на 34 млрд рублей.

ВЕЩИ «С ДУШКОМ»

С имуществом, изъятым у коррупционеров, все несколько сложнее. Швейцарские часы пенсионерам не отдашь, на лекарства не поменяешь.

- После того, как суд признает человека виновным, он должен распорядиться вещественными доказательствами, приобщенными к делу, - поясняет Олег Павлович. - И судья решает, что с ними сделать: вернуть хозяину или его родственникам, обратить в доход государства или уничтожить (так поступают с наркотиками, одеждой и т. д., - Ред.).

Имуществом, «обращенным в доход государства», занимаются судебные приставы. Есть конфискат, судьба которого решается в индивидуальном порядке - например, ценные бумаги, оружие, ювелирные изделия (их отдают в Гохран). Остаются у государства и вещи, представляющие культурную ценность - скажем, если у взяточника нашли яйца Фаберже или подлинник Васнецова, их отдают музеям.

Все остальное изъятое добро приставы передают Росимуществу. Ведомство приглашает оценщиков, те определяют стоимость и после этого конфискат выставляют на аукцион.

- Имущество продается в том виде, как оно есть, законодательством не установлено обязанностей по его ремонту или чистке. Зачастую конфискованные автомобили не имеют ключей зажигания, - рассказали нам в пресс-службе Росимущества.

Аукцион проводит не само Росимущество - для этого оно обращается к одной из восьми площадок электронных торгов, аккредитованных правительством. Чтобы узнать, где и какой конфискат продается, необязательно исследовать сайты всех этих площадок. Подробную информацию об аукционах по продаже конфискованного имущества с ценами, сайтами онлайн-аукционов и сроками проведения вы можете найти:

- На сайте Росимущества Rosim.ru (раздел «Продажа»)

- На официальном сайте РФ для размещения информации о торгах Torgi.gov.ru (раздел «Продажа государственного (муниципального) имущества и имущества госкомпаний»)

Поджать заявку на участие в аукционе может любой желающий – как обычный гражданин, так и организация. Если на торги никто не записался, цену поэтапно снижают: сначала на 30%, потом на 60%, а если и тогда желающих не найдется, то на 90%. В результате бывшее имущество взяточников порой можно купить заметно дешевле его реальной цены.

- История вещей бывших владельцев-коррупционеров может привлекать внимание общественности, но не реальных покупателей. Не все готовы за немалые деньги покупать бывшее «коррупционное» имущество при том, что на рынке избыток предложений по аналогичным ценам, - говорят в пресс-службе Росимущества. - Но практика показывает, что те же машины продаются по цене, максимально приближенной к рыночной стоимости.

Что почем. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ИНСТРУКЦИЯ «КП»

Как купить авто знаменитого взяточника

Допустим, вас обуяла странная идея - купить машину (или другое имущество), принадлежавшее коррупционеру. Но сделать это не так-то просто. Ведь на сайтах торгов не указываются имя и фамилия человека, который раньше владел товаром.

Но в случаях с громкими коррупционными делами не так уж и сложно вычислить, что добро принадлежало конкретному человеку. Для этого нужно четко знать, что именно вы хотите купить.

Приведем инструкцию по покупке конфиската на примере пензенского губернатора Ивана Белозерцева. Его арестовали в марте, у Белозерцева обнаружили автомобиль «Мерседес», который следствие считает взяткой от главы группы фармкомпаний «Биотэк» Бориса Шпигеля. Хотите заполучить его в свой гараж? Тогда вот ваш порядок действий.

Дома у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева нашли почти 400 миллионов рублей. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

1. Узнаёте не только марку, но и модель автомобиля. В случае с Белозерцевым это Mercedes-Benz V250D.

2. Дожидаетесь официального приговора. Если Белозерцева оправдают, не видать вам чиновничьего «Мерса». Если же признают виновным, следите за делом дальше.

- После вынесения приговора он может быть обжалован в течение 10 дней. Если апелляционная инстанция оставляет приговор в силе, то человек отправляется отбывать наказание, а его имуществом, подлежащим продаже, занимаются приставы, - говорит адвокат Олег Павлович.

Когда приговор вступает в силу (опять же, если Белозерцева признают виновным), нужно следить за сайтами Rosim.ru и Torgi.gov.ru. Когда там появится извещение о продаже Mercedes-Benz V250D, а местонахождением товара будет указана Пенза - это ваш шанс.

Кстати, заранее очень сложно предсказать, сколько времени придется ждать объявления о торгах. Например, Bentley бывшего сахалинского губернатора Хорошавина продали через три месяца после приговора, а Lexus экс-заместителя главы Владимирской области Дмитрия Хвостова - почти через год. В отдельных случаях имущество продают даже до вынесения приговора, но это бывает редко.

Одна лишь перьевая ручка из коллекции ценностей экс-губернатора Хорошавина потянула на 1,5 миллионов рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

3. Записываетесь на аукцион. Для этого надо зарегистрироваться на электронной площадке, заполнить форму онлайн и направить организаторам торгов нужные документы (они могут отличаться в каждом конкретном случае). Также нужно перечислить задаток – он может составлять не одну сотню тысяч рублей.

4. Дожидаетесь электронного аукциона и торгуетесь с другими участниками. Если вы не купите машину, задаток вам вернут в течение пяти дней. Если станете победителем аукциона, вы должны доплатить оставшуюся сумму и в течение 15 дней заключить договор купли-продажи.

АНТИРЕЙТИНГ

Самые богатые взяточники в новейшей истории России

1 место: Дмитрий Захарченко, экс-полковник управления «Т» ГУЭБиПК МВД

Бывший заместитель начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковник Дмитрий Захарченко. ФОТО Дмитрий Серебряков/ТАСС

Полковник курировал борьбу с правонарушениями в топливно-энергетическом комплексе. Задержан в 2016 году за вымогательство взятки в $800 тысяч у московского ресторатора. У Захарченко изъяли наличной валюты на 8,5 млрд рублей (полторы тонны денег), 11 квартир и 4 автомобиля.

2 место: Кирилл Черкалин, бывший начальник отдела «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ

Арестован в 2019 году за взятку в 55 млн рублей. Богатство полковника оказалось баснословным: 6 млрд рублей, пять квартир, два загородных дома, автомобиль Posche Cayenne и коллекция дорогих часов.

3 место: Александр Хорошавин, бывший губернатор Сахалинской области

Арестован в 2015 году, приговорен к 13 годам колонии. У Хорошавина нашли около миллиарда рублей в разных валютах, 800 ювелирных изделий, три элитных квартиры в Москве, 195 часов и 6 автомобилей.