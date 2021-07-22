Московский главврач показал купившим сертификат о прививке реанимацию: "Сколько осталось от ваших легких"

Главврач ГКБ №15 имени Филатова Валений Вечорко призывает делать прививки, а не покупать фальшивые сертификаты. Фото: YouTube

Главврач ГКБ №15 имени Филатова Валений Вечорко снялся в ролике-экскурсии. По словам доктора, видео прилагается к покупке фальшивого сертификата о вакцинации от ковида. Врач «прорекламировал» очень удобные койки и тамограф, который покажет, что осталось от легких, если пациент начнет задыхаться.

— Это реанимация. Последнее место, откуда есть шанс вернуться домой. А это самый тихий коридор больницы. Здесь может закончиться ваша экскурсия. Не платите за нее жизнью. Вакцинируйтесь, — сказал главврач Валерий Вечорко.

Портрет доктора в прошлом году стал прототипом для известного московского антиковидного граффити.

После введения обязательной вакцинации в Москве выросло число предложений о покупке нелегальных сертификатов о прививке. За документ дельцы просят от 3000 рублей. При этом иногда за объявлениями скрываются обычные мошенники, которые просто принимают деньги. Другие преступники нанимают курьеров, чтобы доставлять сертификаты. МВД за последние несколько месяцев возбудила десятки уголовных дел о продаже бланков. Продавцам грозит до двух лет колонии, а покупателям до шести месяцев ареста.

Ранее директор НИИ Склифосовского назвал коронавирус порталом, который засасывает жизни.

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