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Звезды25 июля 2021 8:56

Татьяна Устинова с собачкой, а Екатерина Уфимцева в гипсе: В Ессентуках торжественно открылся кинофестиваль «Хрустальный источник»

Ведущая программы «Приют комедиантов» за день до фестиваля сломала ногу
Инга БРУДЕР
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Миниатюрные размеры питомца Устиновой позволяют брать его куда угодно, даже на красную дорожку! Фото: пресс-служба администрации Ессентуков

Миниатюрные размеры питомца Устиновой позволяют брать его куда угодно, даже на красную дорожку! Фото: пресс-служба администрации Ессентуков

Фестиваль, придуманный и организованный актером Эвклидом Кюрдзидисом, собрал рекордное количество звезд. Его ведущими стали Евгений Князев и Рената Литвинова. А на красной дорожке появились: Лариса Лужина, Дмитрий Орлов, Федор Добронравов, Виктор Сухоруков, Илья Авербух и Лиза Арзамасова, Константин Юшкевич, Ольга Будина, Татьяна Пилецкая, Кирилл Запорожский, Лариса Удовиченко, Борис Щербаков, Ия Нинидзе, Клара Новикова, Татьяна Устинова и многие другие.

Ведущая фестиваля Рената Литвинова. Фото: пресс-служба администрации Ессентуков

Ведущая фестиваля Рената Литвинова. Фото: пресс-служба администрации Ессентуков

Татьяна Устинова приехала на фестиваль со своей собачкой Кристи породы пражский крысарик. Миниатюрные размеры двухгодовалого питомца (вес собаки всего 1 300 граммов) позволяют брать ее куда угодно, даже на красную дорожку!

А актриса Екатерина Уфмцева, ведущая программы «Приют комедиантов» на канале ТВЦ, за день до фестиваля… сломала ногу. Но несмотря на это, все-таки решилась лететь на Северный Кавказ. На красную дорожку ее вывозили в кресле, с загипсованной конечностью.

Особое внимание привлекли новобрачные Илья Авербух и Лиза Арзамасова. Лиза находится на последних месяцах беременности, и поездка в Ессентуки стала для нее своеобразным отпуском.

Особое внимание привлекли новобрачные Илья Авербух и Лиза Арзамасова. Фото: пресс-служба администрации Ессентуков

Особое внимание привлекли новобрачные Илья Авербух и Лиза Арзамасова. Фото: пресс-служба администрации Ессентуков

- Я не раз бывала здесь и с гастролями, и на отдыхе. Мне очень нравится! - призналась актриса.

Больше всего аплодисментов на красной дорожке досталось Виктору Сухорукову и Федору Добронравову. Кстати, звезде «Сватов» так и не удалось нормально посмотреть концерт-открытия. Буквально каждые пять-семь минут к нему подходили поклонники и просили сделать совместное фото. Федор Добронравов мужественно никому не отказывал.

В день открытия фестиваля именные звезды на аллее звезд получили народные артисты России Виктор Сухоруков и Татьяна Пилецкая. К слову, Татьяне Львовне 2 июля исполнилось 93 года! Ей также вручили приз за «служение искусству» и завалили цветами, а еще подарили шикарную меховую горжетку из белой норки и ювелирное украшение. Горжетка пришлась весьма кстати: кавказские вечера холодные и актриса тут же примерила подарок.

- В зените славы Татьяна Львовна играла, по собственному признанию 10-18 спектаклей в месяц. А сейчас за год снялась в трех картинах, — сообщила со сцены томным голосом Рената Литвинова. - Одна из них - моя «Северный ветер».

В конкурсной программе «Хрустального источника» 11 картин. Какими критериями пользовались отборщики? В конкурс попали фильмы 2019-2020 года, премьеры, представляющие разнообразие жанров.

«Это все фильмы, в которых есть живой человек, - прокомментировал председатель жюри Владимир Хотиненко. - Программа интересная, разнообразная. Жюри будет не просто.

Завершал гала-открытие концерт Александра Иванова и группы «Рондо», которую ведущий Евгений Князев, оговорившись представил как… «Браво». Впрочем, публика тут же хором поправила «Рондо!», смутив Евгения Владимировича. На эту оговорку блондин Иванов отшутился: «ну вот, почувствовал себя Жанной Агузаровой!».

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