Муж отправит оперную звезду Светлану Касьян в космос

Оперная певица Светлана Касьян Фото: Instagram.com

Пару дней назад предприниматели Джефф Безос и Ричард Брэнсон шокировали публику, отправившись в космос на своих собственных космических шаттлах. За это время бизнесмены сумели не только попрощаться с земным притяжением и несколько минут побывать в невесомости, но так же и насладиться красотой нашей планеты, глядя на нее с орбиты.

Как обещают и Безос, и Брэнсон, в ближайшее время такие путешествия будут массовыми. Уже в 2022 году компания Virgin Galaxy (компания Ричарда Брэнсона) начнет продажу билетов в космос для всех желающих. В стоимость путешествия будет входить одно из шести мест на космическом корабле с ракетным двигателем, который сначала вознесет экипаж на расстояние около 100 километров, что позволит выйти за пределы Земли на несколько минут, а потом вернет команду обратно. Цена такой поездки варьирует от 200 до 300 тысяч долларов. Уже реализовано около 400 билетов.

Впрочем, не только Джефф Безос и Ричард Брэнсон обещают показать публике красоты космоса. Компания Илона Маска начала продажу билетов, позволяющих совершить не менее впечатляющее путешествие, а именно отправиться на Марс. Как обещает предприниматель, в 2026 году команда из 100 добровольцев сумеет не только покинуть пределы Земли, но и ступить на территорию «красной планеты». Билеты раскупаются активно и уже стало известно, что среди путешественников есть граждане России – оперная певица Светлана Касьян и ее супруг Леонид Севастьянов.

Звезда оперной сцены поведала об этом сама, показав в своем инстаграм билет на Space X, космический корабль, принадлежащий Илону.

Звезда оперной сцены поведала о полете на Марс, показав в своем инстаграм билет на Space X Фото: Instagram.com

-Лучший подарок на день рождения, преподнесенный мне, конечно же, любимым мужем – написала в своей социальной сети Светлана. - Мы с супругом лично знакомы с Илоном и являемся большими поклонниками всего, что он делает. Поэтому мне было безумно приятно, что могу оказаться в числе 100 счастливчиков, способных совершить такое грандиозное путешествие. Полет будет проходить совместно с Nasa. И к нему уже идет активная подготовка. Такая возможность рождает в моей голове новые планы и цели. Например, сейчас мне уже хочется не только посетить «красную планету», но и дать там концерт. Любопытно же узнать, как мой голос будет звучать в другой атмосфере, -написала Светлана Касьян.

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