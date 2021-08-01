Последнее желание умершей от рака Алены Бондарчук: о чем актриса просила перед смертью

Актриса Алена Бондарчук Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алена Бондарчук скончалась от рака груди почти 12 лет назад. 31 июля 2021 года красавице-актрисе исполнилось бы 59 лет. Ее друзья и коллеги-артисты до последнего надеялись, что женщина сможет исцелиться. Но, к сожалению, коварный недуг взял верх. Незадолго до смерти Алена озвучила свое последнее желание.

Алена Бондарчук была очень скромным человеком. Дочь режиссера Сергея Бондарчука и актрисы Ирины Скобцевой, сестра Федора Бондарчука никогда не пользовалась авторитетом своих родителей. В Школу-студию МХАТ она поступала под чужой фамилией - своей бабушки по линии отца. В итоге окончила вуз с красным дипломом.

Алена не гналась за съемками в кино - ее манила театральная сцена. Каждую свою роль она проживала.

Последним спектаклем актрисы был "Трамвай «Желание" по пьесе Теннесси Уильямса. Алена играла главную роль - аристократку с психическим расстройством Бланш. Когда артистка узнала о своем страшном диагнозе, то боролась до конца.

А перед смертью успела озвучить свое последнее желание. "Алена незадолго до своего ухода просила нас не прекращать показывать этот спектакль, а напротив, делать все возможное, чтобы как можно больше людей увидели его. После смерти Алены ее роль играла Ольга Прокофьева", - делился друг актрисы Алексей Гуськов.

Кстати, блистала Бондарчук и на экране. В 16 лет она получила свою первую роль в кино: Бетти - дочери Ричарда Бредвери и его супруги, которых в фильме "Бархатный сезон" сыграли ее настоящие родители Сергей Федорович и Ирина Константиновна. В 20 лет Наталья Бондарчук - единокровная сестра Алены - дала ей роль в картине "Живая радуга". Ее кроткая Наталья в "Тихом Доне", который снимали Бондарчук, трогает до глубины души.

На пике карьеры случилось страшное. Артистка однажды нащупала у себя в груди уплотнение. Врачи подтвердили страшный диагноз. Бондарчук уехала на лечение в Израиль, которое оплатил ей брат Федор Бондарчук. После курса химиотерапии приехала восстанавливаться в испанский курортный городок Салоу, пишет "Экспресс газета".

Все были уверены, что Алена справится, и она вроде бы пошла на поправку. Однако недуг оказался сильнее и унес жизнь 47-летней женщины. Ее смерть была шоком для близких и поклонников. Алену похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с родителями.