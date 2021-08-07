Дружба дружбой, а электричество врозь: бойкот белорусской электроэнергии странами Балтии провалился

Вильнюс призывает соседние страны бойкотировать электроэнергию, выработанную на Белорусской АЭС Фото: REUTERS

События последних дней ярко показали двуличие Литвы в тех же вопросах прав человека. Обвиняя во всевозможных нарушениях Минск, Вильнюс фактически вытер ноги об эти права, отдав приказ пограничникам травить проникающих в страну нелегалов-беженцев собаками, избивать их, выталкивая с границы на территорию Белоруссии, и открывать по ним огонь.

Литва выглядит не "айс" даже для стран ЕС и НАТО, при этом, абсолютно не понимая, что делать дальше. Ввязавшись в общий хор санкций и даже попытавшись солировать в нем, Вильнюс не представлял, с какими последствиями он столкнется. Но неприятные "сюрпризы" для Литвы только этим фронтом "борьбы с Лукашенко" не исчерпываются. Еще более явное поражение она терпит в попытке устроить энергетическую блокаду Минска.

Напомним, именно Вильнюс призвал соседние страны бойкотировать электроэнергию, выработанную на Белорусской АЭС. Но не нашел понимания в этом вопросе даже у Латвии и Эстонии. Все причитания Литвы о том, что нельзя покупать "недемократическую" электроэнергию у Минска, которые так похожи на украинские заявления о закупке не российского, а "европейского" газа, не находят понимания ни в Риге, ни в Таллине.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на редкость здраво рассуждает в этом вопросе. По ее словам, Минск не будет останавливать Белорусскую АЭС и отказываться от идеи продажи избыточного электричества на европейском рынке. Более того, как она заявила, "даже если будет выработана некая фантастическая формула отсечки белорусского электричества от российского, Минск при посредничестве Москвы найдет способ продажи электроэнергии".

В Латвии пытаются обратить внимание Вильнюса на то обстоятельство, что пока существует энергетическое кольцо БРЭЛЛ (синхронный режим работы энергетических систем Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы), отделить электроэнергию, выработанную на БелАЭС от произведенной на российских мощностях невозможно ни практически, ни даже теоретически. И остается лишь соглашаться с российскими сертификатами происхождения электроэнергии.

К тому же, Латвия в последние годы столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии для собственных нужд. Как, впрочем, и Литва, которая, пойдя на поводу у Евросоюза и закрыв по настоянию ЕС Игналинскую АЭС, из донора электроэнергии превратилась в классического реципиента-покупателя в результате того, что сейчас Литва производит менее трети от необходимого ей объема электроэнергии. Как объяснил министр экономики Латвии Витенбергс (примечательно, что назначенный в апреле 2020-го на этот пост, он был вынужден уйти в отставку в апреле этого года из-за перехода в другую партию, но в июне его вновь утвердили в парламенте на должности министра экономики), "по крайней мере, в ближайшей перспективе Латвия продолжит закупать электроэнергию на открытом биржевом рынке, не обращая внимания на ее происхождение". И никакая солидарность с Литвой в данном случае, по его мнению, просто неуместна.

Примечательно, что с начала июля в период пиковых нагрузок латвийская энергосистема в автоматическом режиме открыла дополнительные потоки электроэнергии из России. Именно это спасло, грубо говоря, Латвию от веерных отключений и обеспечило не только стабильную работу энергосистемы страны, но и даже некоторое снижение цен на электричество для населения.

В таких условиях, как говорится, не до жиру – быть бы живу, а потому ставить какие-то ультиматумы смешно и абсолютно непродуктивно. Что кстати, уже показал пример Киева, запретившего закупку электроэнергии у России и Белоруссии. Весьма характерно, что этот запрет имеет четкое временное ограничение – до 1 октября сего года. Поскольку уже не один раз, даже несмотря на установленные ранее и уже действовавшие ограничения при возникновении критической ситуации Украина запрашивала аварийную энергетическую помощь у России и Белоруссии и осуществляла закупки электроэнергии. Причем, на миллионы долларов США.

- Мы стоим перед возможным развалом энергосистемы, и это не красивые слова. Нам придётся воспользоваться помощью Российской Федерации и Белоруссии, что уже было в феврале текущего года – заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Украины Дмитрий Марунич, заявив, что лучше заплатить миллионы, чем потерпеть многомиллиардные убытки.

Когда русофобия оказывалась накладной и била по собственному кошельку, грозя катастрофами, ей приходилось отходить в сторонку даже на Украине, уступая прагматизму и здравому смыслу.

И это придется понять и принять Вильнюсу, как это уже поняли и приняли в Риге и Таллине.

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