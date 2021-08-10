"Черный список" богатых и знаменитых: Киркоров, Зиверт, Жигунов и другие звезды, которых не пустят за границу из-за долгов

58-летний "гардемарин" переживает вторую молодость Фото: Борис КУДРЯВОВ

Каждый год, собираясь на заморские курорты, тысячи разочарованных туристов остаются в аэропорту из-за запрета на выезд от федеральной службы судебных приставов (ФССП). И попасть впросак могут даже звезды: никакая громкая фамилия тут не поможет. Чтобы пограничники развернули на контроле, достаточно долга в 30 тысяч рублей. А у многих селебрити он куда больше. "Комсомолка" узнала, кто этим летом может остаться без заграничного отпуска из-за долгов.

СЕРГЕЙ ЖИГУНОВ: 15 МЛН

58-летний "гардемарин" переживает вторую молодость: он развелся с женой Верой Новиковой и отвел под венец журналистку Викторию Ворожбит, которую за удивительное сходство окрестили "копией Заворотнюк". Влюбленному артисту пока не до финансов: он так и не рассчитался с долгами по кредиту. В 2014 году актер и режиссер брал займ на съемку фильма, но проект канул в лету, оставив после себя разочарование и счет на 38 миллионов. Чтобы расплатиться с кредитором, приставы забрали у Жигунова "однушку" в Москве, но денег с ее продажи все равно оказалось мало. Сегодня долг артиста составляет 15 млн рублей, и судя по данным ФССП, ежемесячными платежами он себя не утруждает. Сергей Жигунов уверяет, что разлюбил ездить за границу: будни он с любимой женой проводит на даче в подмосковном Абрамцево, а в отпуске путешествует по Крыму.

АЛЕКСАНДР КЕРЖАКОВ: 5 МЛН

Футболист давно попал в список злостных алиментщиков: его долг старшей дочери от первого брака в свое время разросся до колоссальной суммы в 15 млн рублей. Грянули суды, приставы засучили рукава... В счет алиментов спортсмену пришлось продать роскошную иномарку, переехать из загородного особняка в обычную квартиру, уволить всех помощников по хозяйству и отказаться от шоппинга в ЦУМе. Сейчас, по данным ФССП, Кержаков должен "всего" 5 млн рублей, но платить их все сложнее. Былых миллионных контрактов у лучшего бомбардира сборной давно нет: с карьерой игрока покончено. Теперь 38-летний Кержаков тренирует нижегородскую команду, а отпуск проводит в родных краях. Так, последний раз футболист отметился на Баренцевом море, в Териберке, откуда похвастался крупным уловом из трески и крабов.

Футболист давно попал в список злостных алиментщиков Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сейчас после выплаты алиментов и налогов у меня остается около 200 тысяч рублей. Этого вполне достаточно, по моему мнению. Для многих жителей нашей страны это огромные деньги, - смиренно признается спортсмен. Вот только как быть, если команде придется ехать на сборы за границу..?

ГОША КУЦЕНКО: 700 ТЫСЯЧ

За "антикиллером" несколько лет тянется слава должника, но актер демонстрирует завидный побарабанизм. С 2015 года судебные приставы ждут от Юрия Георгиевича (именно так по паспорту зовут Гошу) 693 тысячи рублей: эту сумму после ДТП с артистом взыскал с него пострадавший водитель. Мол, после того, как Куценко на своем роскошном кабриолет Morgan Aero 8т влетел в джип столичного коммерсанта, тот вынужден был потратиться на ремонт своей "ласточки". Но у звезды своя правда.

За "антикиллером" несколько лет тянется слава должника Фото: Борис КУДРЯВОВ

- У нас есть решение суда: Куценко невиновен. Он чист, никаких долгов у него нет. Напротив, это нам еще должны денег! - возражают пиарщики актера. Кстати, свой летний отпуск Гоша проводит в "подмосковном раю" и нисколько не скучает по турецким берегам.

ФИЛИПП КИРКОРОВ: 44 ТЫСЯЧИ

Филипп Киркоров еще недавно был должником-миллионером: за просроченный кредит латвийскому банку судебные приставы готовились сорвать с поп-короля солидный куш в 140 млн рублей. В счет долга даже арестовали и вот-вот должны были пустить с молотка одну из квартир звезды, но в последний момент юристы Киркорова таки отбились от всех претензий. Однако, недолго Филипп Бедросович ходил белым человеком: сейчас он вновь в базе ФССП. В послужном списке артиста - 20 штрафов за лихачество на дорогах и неправильную парковку на сумму более 44 тысяч рублей. Это богатство набралось всего за несколько месяцев, причем, сразу четыре штрафа выписаны 30 июля - видимо, водитель звезды куда-то сильно спешил. Сам певец за рулем не ездит, но для стражей закона разницы нет: авто Филиппа - значит, с него и спрос. Вот только отвечать по долгам Киркорову не приходится: в его Инстаграме сплошь Греция, Америка да Арабские Эмираты... И куда только смотрят пограничники?

Филипп Киркоров еще недавно был должником-миллионером Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

НУ И НУ!

ДАМЫ ИЗ СПИСКА ФОРБС - ТУДА ЖЕ

На карандаше у судебных приставов оказались даже те, кого чаще можно встретить в рейтинге самых богатых знаменитостей. Так, за певицей Пелагеей, которая попала в рейтинг Форбс в 2018 году с годовым заработком в 1,7 млн долларов, числится должок по налогам на 34 тысячи рублей: не исключено, что выезд за рубеж ей тоже закрыт.

Певица Юля Зиверт, которая последние пару лет стабильно возглавляет музыкальные чарты (12 место в списке Форбс за 2020-2021 гг. с заработком 5,9 млн долларов), тоже проштрафилась: в базе ФССП можно обнаружить ее неоплаченные "письма счастья" за нарушения правил дорожного движения и парковки на сумму 13 тысяч рублей. Еще столько же звезда задолжала по налогам на имущество, кроме того, по нескольким производствам суммы не указаны: возможно, Зиверт все-таки перешагнула невыездной "порог" в 30 тысяч.

Стоит побеспокоиться о выплатах государству и Рыжему из "Иванушек": Андрей Григорьев-Апполонов накатал более 30 тысяч штрафов от ГИБДД - это повод закрыть певца в России.

Также в черном списке ФССП обнаружились: внебрачный сын композитора Яков Крутой, которого тот недавно признал (около 2 тысяч рублей долга); дочь Анастасии Заворотнюк - Анна (около 3 тысяч рублей долга плюс коммунальные платежи на неизвестную сумму) и отец поющей ведущей Игорь Бузов. Недавно Ольга порадовала папу роскошным подарком - новыми зубами на миллион рублей, а вот до старых платежек не добралась: три года на родителе висят неоплаченные налоги на сумму 6 тысяч рублей.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Как звездные должники летают по миру?

Досадные финансовые вопросы снимает частная авиация: арендовал самолет или хотя бы местечко в салоне - и лети, куда хочешь. Способ дорогой, зато эффективен против большинства запретов на выезд за рубеж. Так, например, выкрутилась Полина Гагарина, когда в новогодние каникулы бывший муж официально запретил вывозить в отпуск их маленькую дочь, чтобы она не встречалась с новым ухажером матери. Но это далеко не единственная возможность выбраться за бугор.

- Во-первых, у нас союзное государство с Белоруссией - это исключает пограничный контроль и проверку по базам должников. Можно добраться в соседнюю республику и уже оттуда вылететь по всем доступным направлениям. Эту лазейку используют многие алиментщики и другие должники, - объясняет юрист Михаил Алексеев, который анализирует громкие звездные дела на своем YouTube-канале и в Телеграме. - Во-вторых, должник может попросить отменить запрет на выезд за границу через суд или судебного пристава, например, если он едет работать, учиться, получать медицинскую помощь, и при этом согласен постепенно выплачивать задолженность.

Ну а главное, по словам юриста, то, что ограничение на выезд из РФ не "включается" автоматическое при наличии долга перед ФССП на сумму более 30 тысяч рублей. Это одна из ограничительных мер, которой может воспользоваться судебный пристав. И здесь нельзя исключать человеческий фактор: медлительность, забывчивость или безынициативность стражей порядка. А значит, при прохождении пограничного контроля должнику может и повезти.

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