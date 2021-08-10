«Кресты», «Бутырка», «Матросская тишина»: история побегов — от киллера Солоника до убийцы «колбасного короля»

В помещении следственного изолятора №2 "Бутырская тюрьма". Фото: Виктор Гусейнов

Все, что осталось - несколько фрагментов видео. Камеры, установленные на жилых домах в Истре, сняли, как пятеро мужчин спешно идут по дороге, затем переходят на бег и скрываются в зарослях - двигаются в сторону железнодорожной станции. На этом все. Никаких следов и даже намеков — куда они делись.

В ночь на 6 августа из изолятора временного содержания в Истре сбежали сразу пятеро подследственных. Среди них 52-летний Александр Мавриди, в послужном списке которого убийство, похищение человека, мошенничества с чужими квартирами. На всю страну Мавриди прославился осенью прошлого года, когда его задержали за убийство «колбасного короля» Владимира Маругова (см. сайт kp.ru).

ОГРАБЛЕНИЕ, В КОТОРОЕ НИКТО НЕ ПОВЕРИЛ

Владельца мясоперерабатывающего завода застрелили из арбалета. В бане. На его же загородном участке. Двое мужчин перебрались через забор, застав Маругова врасплох - в этот момент он была в парилке с молодой женой. Женщину связали (но она чудесным образом сумела сбежать), а бизнесмена убили. Застрелили из арбалета.

Владимир Маругов. Фото: YouTube

Спустя несколько часов задержали того самого Александра Мавриди. В его квартире нашли прикованного наручниками к батарее старенького адвоката Алексея Завгороднего (см. «А еще был случай»), у которого Мавриди выбивал дарственную на недвижимость.

Александр Мавриди

Подельника Мавриди, некоего Пашу Ахмедова, взяли через две недели в Казани.

Оба с самого начала говорили, что залезли на участок к Маругову, чтобы ограбить его. Но в это никто не верил. Грабить в бане? Даже не проходя в дом, где реально могли храниться ценности? Ну и, опять же, арбалет, с которым они пошли на дело. Оружие, легко пробивающее болтом грудную клетку, намного проще достать, чем боевой пистолет.

Одна из версий - убийство заказное. В списке возможных заказчиков - бывшие бизнес-партнеры, у которых, как говорили, Маругов обманом отжал акции завода.

Плюс нынешняя гражданская жена Сабина Газиева, которая была в бане, но убийцы почему-то ее не тронули, хотя она их видела, слышала и могла в дальнейшем опознать.

Плюс бывшая жена Татьяна Маругова. У женщины в последние годы были судебные войны с «колбасным королем», который сначала отписал ей особняк, квартиру и завод, а потом потребовал все назад.

А еще выяснилось, что Мавриди с Татьяной Маруговой знаком лично. Якобы он подрабатывал у нее на участке. То есть черный риэлтор, который людей к батареям наручниками приковывал, в свободное время шабашил разнорабочим? Звучит нелепо.

ЧУДЕСА В ИВС

- Расследование длилось больше 8 месяцев. Но признательные показания Мавриди так и не дал, никаких имен не назвал, - рассказал «КП» источник в следствии. - Логика в этом есть. За убийство по найму срок будет больше.

И вот Александр Мавриди, молчавший на допросе, как партизан, сбегает из-под ареста.

Причем, самым чудесным образом.

Чудо номер 1. По правилам, фигурант уголовного дела об убийстве в изоляторе временного содержания должен сидеть в одиночке. Но вечером перед побегом Мавриди просит дежурного перевести его в другую камеру. Якобы заскучал, а через стенку сидят его земляки, молдоване (хотя сам Мавриди, грек по национальности, родился в Казахстане). Дежурный переводит. В камеру, где уже шесть человек, даже свободной койки нет - Мавриди выдают матрас, чтобы спал на полу.

«Земляками» оказываются четверо уроженцев Молдовы, сидящие за кражи из частных домов. В общем, мастера по вскрытию замков, окон и дверей. Золотые кадры!

Чудо номер 2. Дежурный не закрывает окошко в двери камеры, через которое арестантам передают еду. Забывает или специально не закрывает - интересный вопрос. Сама по себе «кормушка» совсем маленькая, 18 на 22 сантиметра, взрослый человек в нее не пролезет. А Мавриди, по версии следствия, передает молдованам гаечный ключ и предлагает бежать. Ночью эти «мастера», высунув через окошко руку, откручивают висящий снаружи двери замок.

Вечером перед побегом Мавриди попросил дежурного перевести его в другую камеру. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чудо номер 3. Дальше эти пять человек каким-то образом открывают решетку в конце коридора. Затем дверь из ИВС во двор. Затем ворота, ведущие за пределы изолятора.

Чудо номер 4. Проделать все это тихо невозможно. Но дежурные ИВС ничего не слышат! О побеге становится известно только через час с лишним, около 4 часов утра 6 августа.

Чудо номер 5. Позже выясняется, что установленная в помещениях ИВС система видеонаблюдения в день побега выходит из строя. Но дежурный Сергей Лаврентьев об этом своему начальству не докладывает.

ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

При таком количестве совпадений всем очевидно, что у беглецов был сообщник среди сотрудников. Ведь кто-то же пронес в ИВС гаечный ключ и дал преступникам больше часа форы, чтобы подальше ушли.

- Просто так из камер в изоляторе не убегают, - уверен криминалист, подполковник милиции в отставке Михаил Игнатов. - Это возможно только за деньги. А чтобы человек рискнул службой и свободой, нужны очень большие деньги.

Очевидно, что у беглецов был сообщник среди сотрудников ИВС. Фото: Александр РОГОЗА

При этом, считает Игнатов, нельзя исключать, что побег Мавриди могли профинансировать люди, которых он не назвал следствию:

- Конечно же, здесь главный - Мавриди. Ну кто бы стал вытаскивать за деньги каких-то воришек из Молдавии?

Майора Сергея Лаврентьева и дежурившую с ним в одну смену 22-летнюю Елизавету Бурдаковскую арестовали. Им предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий». Если их вина будет доказана, максимальное наказание по статье - до 10 лет колонии.

По мнению следствия, сбежавшие из изолятора граждане Молдовы могут попытаться по подложным документам вернуться домой через Украину. (Та, как известно, России преступников не выдает). А вот Александр Мавриди, по одной из версий, скорее, отправится в Казахстан, где у него по-прежнему много знакомых.

Александру Мавриди за одно только убийство по найму могло грозить вплоть до пожизненного (а ведь на нем и другие статьи - в том числе похищение человека). Что касается домушников из Молдовы, реально они могли получить не более 5 лет и уже через полсрока выйти условно-досрочно. Эксперты недоумевают: ворам не было большого смысла совершать побег - если их поймают, добавят до 5 лет колонии.

Тем временем:

- МВД России объявило награду за любую информацию, которая позволит поймать Александра Мавриди - 1 млн рублей.

- Гражданская жена убитого «колбасного короля» Сабина Газиева после бегства Мавриди просит взять ее с детьми под госзащиту.

- Экс-жена Маругова Татьяна комментировать побег своего знакомого не стала.

Кажется, развязка этого детектива из реальной жизни еще впереди!

СПРАВКА «КП»

Важно уточнить: Мавриди со товарищи сбежали из изолятора временного содержания, а не из СИЗО.

ИВС находится в ведении полиции, обычно - при райотделе (в Истре изолятор располагался в пристройке к местному отделу МВД). Чаще всего здесь сидят по 10-15 суток отбывающие административные наказания. Но иногда временно привозят и реальных уголовников - чтобы их проще было доставлять в суд или на допросы, как это было в случае с Мавриди.

В свою очередь СИЗО - подразделение ФСИН. Это более крупная структура (в таких изоляторах могут содержаться и несколько тысяч человек), с более сложной системой охраны подследственных. В СИЗО фигуранты уголовных дел находятся во время расследования, а затем до вынесения приговора и отправки в колонию.

КСТАТИ

Земляки Будулая

Двое из четверых граждан Молдовы, которые сбежали с Мавриди, оказались земляками самого известного молдованина Советского Союза. Денис Грозаву (ему 36 лет) и Иван Цуркану (35) - уроженцы села Глинжены. Это малая родина знаменитого актера Михая Волонтира, звезды фильмов «Возвращение Будулая» и «В зоне особого внимания».

Двое других - 34-летний Николай Тетеря и 30-летний Александр Бутнару.

Как стало известно «КП», все четверо проходили по одному уголовному делу о кражах из подмосковных частных домов.

Важная деталь: по всем правилам фигурантов одного и того же уголовного дела запрещено содержать в одной камере. Это делается, чтобы преступники не могли сговориться между собой о нужных показаниях. Но квартет молдован почему-то сидел вместе. По чьей-то халатности или специально - тоже хороший вопрос.

ТОП-7 самых дерзких побегов в России

Подкопы, вертолет и «засланный казачок»

Февраль-1992. Этот эпизод - самая кровавая попытка побега в российской истории. В петербургском изоляторе «Кресты» арестованный за умышленное убийство (это расстрел по законам тех лет) Юрий Перепелкин подговорил еще шестерых смертников. Арестанты собирались захватить одну из вышек на углу двора, с которой можно было перебраться на жилой дом. Но надзиратель успел заблокировать проход на вышку. После этого уголовники захватили в заложники двоих сотрудников СИЗО. Они потребовали оружие и самолет, который вывез бы их за границу. Переговоры ни к чему не привели. Силовики начали штурм колонии, в ходе которого трое преступников были застрелены. Одного из заложников Перепелкин успел заколоть заточкой.

Июль-1995. Штатный киллер курганской группировки Александр Солоник по прозвищу Саша Македонский оказался в СИЗО «Матросская тишина» как фигурант уголовного дела о 20 заказных убийствах. (Интересно, что адвокатом Солоника тогда был Алексей Завгородний, которого много лет спустя Александр Мавриди заставлял переписать на себя московские квартиры. Вот как история закольцевалась! - Авт.) Солоник стал первым, кому удалось сбежать из этого изолятора. По официальной версии помог ему в этом надзиратель Сергей Меньшиков, которого бандиты специально для этой «акции» внедрили в охрану изолятора. Меньшиков вывел Солоника на крышу и с помощью альпинистской веревки оба сбежали. Через несколько месяцев труп Меньшикова нашли в пригороде Афин. Самого Солоника убили там же в феврале 1997-го.

Сентябрь-2001. До сих пор достоверно неизвестно, смотрели ли эти трое фильм «Побег из Шоушенка» (вышел на экраны в 1994-м), но получилось у них почти как в кино. Анатолий Куликов, Владимир Железогло и Борис Безотечество оказались в одной камере СИЗО «Бутырка», как осужденные на пожизненные сроки за убийства (на руках каждого была кровь не только взрослых, но и детей). Ожидая отправки в колонию, начали точить о цементный пол кусок проволоки, чтобы сделать штырь. А пол внезапно провалился - получилась дыра на полметра в диаметре. Выяснилось, что через лаз под ветхим полом старой Бутырской тюрьмы можно было попасть в коллектор. Через несколько дней, изучив систему ходов, троица сумела выбраться за территорию изолятора. Куликова и Железогло поймали в Подмосковье через три недели. Безотчество задержали лишь через полтора года.

Март-2010. Еще один беглец тоже в какой-то мере вдохновлялся кино. Был в середине 2000-х такой культовый фильм - «13 район», в котором миру впервые широко показали паркур. Так называют бег с акробатическим преодолением различных препятствий - паркурщики умудряются быстро карабкаться по почти отвесным стенам или спускаться на несколько этажей вниз по перилам балконов и прочим выступам. Белорус Виталий Островский угодил в «Бутырку» за серию квартирных краж. Но тогда еще никто не знал, что арестант увлекается паркуром. И вот однажды конвоир вывел домушника в баню, а тот, улучив момент, оттолкнул сопровождающего, выскочил во двор СИЗО и за несколько секунд сумел вбежать по пятиметровому забору, уцепившись за край руками. Поймали «спортсмена» лишь через два года, в Финляндии, и экстрадировали в Россию.

Март-2012. Все, конечно, обалдели, когда над колонией №17 в Вологодской области завис гражданский вертолет и из него выбросили длинную веревку с перекладиной на конце. Уже через несколько секунд «вертушка» переносила через колючую проволоку висящего внизу Алексея Шестакова (получил 24 года за тройное убийство). Вертолетчика потом найдут - оказалось, обычный шабашник, катающий туристов. Подельники Шестакова арендовали его якобы для прогулки и уже в полете приставили к дулу пистолет: летим на зону! Но далеко сбежать зэк не успел. В перестрелке с полицейскими он был ранен и задержан. Через пару дней поймали и его «спасителей».

Апрель-2013. Узбекский наркодилер Фарух Тошматов улизнул из СИЗО №3 на Пресне… под видом другого узбека. Земляка, попавшего по другой статье, должны были выпустить после закрытия уголовного дела. Тошматов, немного похожий на него внешне, назвался чужим именем и просто прошел через охрану. Он до сих пор не найден.

Сентябрь-2020. Шесть человек сбежали из колонии строгого режима в Дагестане, выкопав под землей тоннель длиной около 50 метров. Как стало известно, рыли в течение целого года. Спустя 8 дней всех беглецов задержали в 340 километрах от места побега - в Калмыкии. Незнакомцев заметил местный чабан и сообщил в полицию.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Стало известно, кто из полицейских дежурил в ИВС Истры в ночь побега подозреваемого в убийстве "колбасного короля"

Пятеро сидельцев сбежали из изолятора и их до сих пор не могут найти (подробности)