Стас Пьеха Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

История с избиением сына Стаса Пьехи получила неожиданное продолжение. Репортеры обнародовали записи с камер видеонаблюдения в дачном поселке под Санкт-Петербургом, где якобы покалечили семилетнего Петю. Момент побоев на видео не зафиксирован, зато видно, как Ирина Безбородова отчитывает ребенка за испорченный бассейн без рукоприкладства. Но это не самое интересное. На видео сын Пьехи после побоев бегал и играл, его госпитализировали не сразу.

Бывшую жену Стаса Пьехи подозревают в лжи и хайпе на собственном сыне после того, как достоянием общественности стало новое видео с участием сына певца. Семейство Натальи Горчаковой обвинило соседку по даче Ирину Безбородову в том, что она "жестоко избила" семилетнего Петю. Мальчик получил "черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы". Родители Пьехи-младшего заявляли об ухудшающемся состоянии ребенка, который был госпитализирован и страдал от "головных болей", "тошноты".

Однако на кадрах, которые опубликовало издание Piter.TV, ни одна из камер не зафиксировала описанное матерью мальчика "жестокое избиение" Пети соседкой Безбородовой. Возможно, ЧП произошло на территории дома или в "слепой зоне". Это предстоит выяснить следствию.

Зато есть кадры, словесной перепалки между Безбородовой и Горчаковыми после избиения Пети. Все это время маленький Пьеха находится здесь же. Мальчик не боится Безбородову и продолжает доламывать бассейн - бегает и прыгает, подходит к обидчице и общается с ней.

Никто не пытается предпринять каких-либо усилий по срочной госпитализации или оперативному лечению ребенка. Следующие сутки Петя ведет себя активно, качается на качелях, раскачивает гамак, устраивает пробежки.

Даже в момент приезда участкового днем 19 июля Петя выбегает его встречать. На глазах у полицейского играет с соседскими ребятами.

Наталья Горчакова с сыном Фото: СОЦСЕТИ

У пользователей соцсетей вызвал вопросы тот факт, что вопреки записям в блоге Натальи Горчаковой об оперативной госпитализации ребенка, в реальности он оказался в местной больнице более чем через сутки после избиения. "Пришлось поехать в больницу, чтобы быстро получить помощь специалистов", - писала мама Пети. К слову, документальные подтверждения травм ребенка не были представлены общественности.

По возвращению из больницы сына Пьехи занесли в дом на руках. Однако через час Петя выбежал во двор. На видео видно, как его поймал один из родственников и срочно занес внутрь коттеджа.

Сам Стас Пьеха позже объяснил, почему его покалеченный сын бегал и прыгал. "С сотрясением мозга люди еще боксируют 12 раундов, только потом они улетают на три месяца в реанимацию. Я просто боксом занимаюсь, я знаю, что такое сотряс. И вообще, все это вода полная. Есть признание, есть заключение врачей, все бумаги, в тот же день полученные, есть возбужденное уголовное дело. Все остальное - это уже комиксы", - цитирует певца 78.ru.

По его словам, "пошла какая-то информационная война". "Мы все равно выиграем, потому что у меня есть видео, где она признается", - уверен артист, имея ввиду признание Безбородовой в агрессивном поведении по отношении к Пете.