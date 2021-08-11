Министр здравоохранения назвал ключевую вещь, которую нужно сделать для иммунитета сегодня

Министр здравоохранения Михаил Мурашко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, выступая на пресс-брифинге, рассказали об эффективности российской вакцины.

«СПУТНИК V» РАБОТАЕТ ПРОТИВ ВСЕХ ШТАММОВ И БЕЗОПАСЕН

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, эффективность вакцины «Спутник V» против Дельта варианта коронавируса составляет примерно 83%, в то время как эффективность препарата по предотвращению тяжелых случаев течения ковида выше 95%. Он назвал препарат эффективным и заверил, что вакцина продолжает работать, имея при этом самый высокий уровень безопасности.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» хорошо работает против всех известных штаммов коронавируса, которые появились за последнее время и атакуют нас. Поскольку «Спутник V» не является «живой вакциной», то Александр Гинцбург считает, что отсроченные нежелательные последствия от вакцинации исключены. Компоненты вакцины не воспроизводятся в организме человека, поэтому никак не могут повлиять на ДНК или привести к онкологии или нарушению наследственной функции. Кроме того, как отметил Гинцбург, в 70 % случаев коронавирусная инфекция не проходит бесследно для переболевшего, остаются осложнения, как небольшие, так и значительные, поэтому вакцинация – наилучший вариант для сохранения здоровья.

Директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Гинцбург. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

КЛЮЧЕВАЯ ВЕЩЬ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

Михаил Мурашко отметил, что не стоит откладывать вакцинацию на осень, прививаться стоит уже летом, когда условия для вакцинации наиболее благоприятные. Это позволит сохранить не только здоровье, но и жизнь, уверен министр, и назвал вакцинацию «ключевой вещью», которую надо сделать на сегодняшний день.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что прошел ревакцинацию от коронавируса «Спутником Лайт» спустя 13 месяцев после первой вакцинации «Спутником V». Михаил Мурашко поделился, что тоже собирается повторно привиться от коронавируса, когда пройдет 6 месяцев после первой вакцинации. Так же, как это уже сделали многие родственники министра.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Ученые доказали: расстройства настроения – прямая дорога к тяжелому ковиду

Специалисты рассказали, какие состояния психики наиболее опасны (подробности)