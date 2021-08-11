Боровшийся с домогательствами популярный политик США уходит в отставку из-за обвинений от женщин-подчиненных

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо Фото: REUTERS

Звезда одного из главных фаворитов Демократической партии США, губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, похоже, закатилась.

Еще пару недель назад ничто не предвещало того, что один их самых влиятельных и успешных американских политиков станет жертвой обвинений в неподобающем поведении. Именно так квалифицированы действия губернатора, описанные в жалобах нескольких бывших и действующих сотрудниц его администрации, к которым он якобы приставал.

По гамбургскому счету, демократ Куомо стал жертвой собственной политики: именно в период его правления госказна стала щедрым донором для всевозможных правозащитных организаций, которые за казенные деньги добились того, чтобы в Нью-Йорке в обязательном порядке открывались туалеты для лиц третьего пола, в начальных школах и детсадах проходили уроки сексуального воспитания для малолеток, а в подземке появились плакаты, призывающие квалифицировать не только неосторожное прикосновение, но и сторонний взгляд в качестве сексуального домогательства. И строго наказывать за это.

Жалобы подчиненных губернатора дошли до генпрокурора штата Летиции Джеймс, проведшей масштабное расследование, по итогам которого она вынесли вердикт – Куомо виновен.

По словам генпрокурора, глава штата «трогал женщин без их согласия и одобрения и позволял себе многочисленные оскорбительные комментарии».

Итоги расследования пестрят свидетельствами 11 женщин. Одна заявляет, что губернатор как-то залез ей под блузку и схватил за грудь. Другая была до глубины души оскорблена тем, что Куомо пошутил, мол, она слишком стара для него. Еще одна божится, что политик предлагал ей сделать татуировку на интимных частях тела, а также спрашивал – бы ли у нее секс с мужчинами старше нее.

Как только результаты расследования были опубликованы, от Куомо отвернулись даже ближайшие соратники, включая президента США, формального главу Демократической партии Джо Байдена, потребовавшего, чтобы губернатор Нью-Йорка добровольно подал в отставку — полномочий уволить избранного народом губернатора у хозяина Белого дома нет. А немногочисленные оставшиеся друзья пытались защищаться, говоря, что негоже требовать монашеского поведения от потомка итальянских иммигрантов. Ведь, как известно, в Италии шутят, что у настоящего, темпераментного мужчины должна быть жена, любовница, а также вторая любовница, о которой не знает первая.

Жена у Куомо была. Как и положено потомственному политику, он породнился с целым кланом: отцом Кэрин Кеннеди был брат убитого президента США Джона Кеннеди, Роберт. После 13 лет счастливой жизни брак распался, и у Куомо появилась подруга – телеведущая Сандра Ли. С ней он встречался долгих 14 лет. В день, когда Куомо официально обвинили в сексуальных прегрешениях, репортеры поймали Сандру, целующуюся с ее новым ухажером, актером Беном Юсефом.

Куомо тянул до последнего, заявляя о своей полной невиновности. Он даже подготовил и представил слайд-шоу с десятками фотографий, на которых он – человек публичный – обнимает, целует и трогает самых разных людей.

Но под угрозой импичмента потомственный губернатор Нью-Йоркщины все же спасовал и заявил, что через 2 недели добровольно уйдет в отставку и покинет губернаторскую резиденцию.

А ведь этот дом в колониальном стиле, расположенный в столице штата Нью-Йорк, городе Олбани, был восстановлен когда-то усилиями матери Куомо, Матильды. Его интерьеры были знакомы Эндрю до того, как он стал главой Имперского штата: отец Эндрю, Марио Куомо также был губернатором в 1983-1994 годах.

Родителями Марио были иммигранты из итальянской Кампаньи, державшие продуктовую лавку в нью-йоркском Квинсе. А вот их внуки вошли в американскую элиту. Еще один Куомо-младший по имени Крис – популярный в США журналист и телеведущий канала CNN, дочь Мария вышла замуж за всемирно известного модельера Кеннета Коула, Маргарет стала уважаемым врачом-радиологом, Мадлен – дорогим адвокатом, специализирующимся на разводах.

Кстати, после Куомо-старшего почти все губернаторы штата покинули резиденцию не по своей воле: Эллиота Спитцера поймали на связях с элитными проститутками, карьера Дэвида Паттерсона прекратилась из-за того, что жена одного из его ближайших помощников обвинила мужа в домашнем насилии.

Уехав из положенного по закону особняка, Куомо рискует остаться бездомным: собственной недвижимости у него нет. Четырехкомнатный дом в городке Маунт-Киско был оставлен им при разводе бывшей жене.

Пока и сам 63-летний Куомо не может внятно предсказать свое будущее. С одной стороны, инкриминируемые пока еще губернатору проступки не относятся к категории серьезных и вообще не считаются преступлениями. С другой, сегодня все чаще и чаще говорят о том, что он стал жертвой некоего заговора, целью которого было дезавуировать одного из самых ярких политиков-демократов, способных оставить далеко позади своих конкурентов на ближайших президентских выборах.

Кстати, во власти американских губернаторов официально помиловать самих себя. Но вряд ли Куомо сделает это, так как помилование является для него признанием вины.

Услышав об отставке Куомо, президент Байден сказал, что уважает его решение и признал, что губернатор проделал «адскую работу». Судя по всему, это был неловкий комплимент: Куомо действительно сделал много на своем посту. И кое-что из этого вышло ему же боком.