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БАМ12 августа 2021 9:29

Вторую нитку БАМа строят люди в фуражках с бензопилами и мачете

Сергей Шойгу проинспектировал работы по реконструкции железнодорожной магистрали
Владимир ДЕМЧЕНКОВладимир ДЕМЧЕНКО
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Военнослужащие соединения МТО Восточного военного округа обеспечивают паромную переправу строительной техники, выполняющей реконструкцию БАМ.

Военнослужащие соединения МТО Восточного военного округа обеспечивают паромную переправу строительной техники, выполняющей реконструкцию БАМ.

Фото: Минобороны РФ

"За запахом тайги"

- У каждого человека моего поколения есть определённые ассоциации, связанные со «стройкой века», как называли Байкало-Амурскую магистраль, - Сергей Шойгу оглядел строй военных железнодорожников. - Для меня это в первую очередь сотни тысяч наших соотечественников, которые воплощали в жизнь самый масштабный и дорогостоящий инфраструктурный проект в истории СССР. Кто-то ехал сюда «за туманом и за запахом тайги», кого-то больше привлекали высокие заработки. Однако и те, и другие работали в тяжелейших условиях вечной мерзлоты на необжитой территории. Сейчас в этом смысле мало что изменилось - здесь всё такой же суровый климат и километры непроходимой тайги.

Эти слова глава оборонного ведомства произнес в городке Верхнезейске, который появился на карте благодаря БАМу. Сергей Шойгу приехал в Верхнезейск, чтобы проинспектировать ход работ по реконструкции Байкало-Амурской магистрали на порученном Минобороны участке. А кроме того, глава оборонного ведомства принял участие в торжественной закладки памятного камня, посвященного началу реконструкции БАМа.

- Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали, сказал министр обороны России. - Это участок протяжённостью 340 км от Улака до Февральска. Значение данного отрезка БАМа для экономики страны огромно. Потенциал железнодорожного пути исчерпан в связи с его высокой загруженностью. К концу 2024 года, после введения дороги в эксплуатацию, транспортные возможности Восточной Сибири будут увеличены, пропускная способность магистрали и объём транзитных перевозок возрастут. Кроме того, Россия сможет расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Одноколейка с разъездами

Вопрос об увеличении пускной способности БАМа в очередной раз встал в начале марта этого года. Владимир Путин поручил провести масштабную реконструкцию магистрали, участок от Февральска до Улака был поручен Минобороны. Уже в апреле в районе Верхнезейска высадились военные Железнодорожных войск. Они начали строить модульные лагеря и прорубать просеки в тайге.

Сейчас БАМ - это одноколейка с разъездами. Когда один поезд идет, встречный ждет его, и это здорово сокращает пропускную способность магистрали. Главная задача военных железнодорожников - построить вторую нитку на своем участке к концу 2024 года.

Накануне приезда министра журналистам показали, как начинается строительство второй нитки БАМа. Парни-срочники буквально по сантиметрам прорубались через тайгу с помощью бензопил, топоров и мачете. Бензопилами валили крупные стволы, мачете и топорами обрубали сучья, разрубали бревна, чтобы их можно было вывезти грузовиками.

- Мы работаем почти 4 месяца и прошли 6 километров, - сказал рядовой-срочник из Благовещенска Евгений Шумилов. - Прорубать приходится и полосу отведения для второй нитки, и для дорог, по которым грузовики будут подвозить щебень, грунт и вообще все, что нужно для стройки.

По словам старшего инженера железнодорожного соединения Восточного военного округа подполковника Павла Ларионова, грунт, который есть в тайге, для железнодорожного полотна не подходит.

- Это глина и суглинок, от влажности он становится вязким, попросту говоря, плывет, - сказал Павел Ларионов. - Поэтому весь этот грунт мы вывозим и будем менять на тот, что прослужит десятилетия.

Сейчас вдоль ветки БАМа работают сотни единиц строительной техники и больше тысячи военнослужащих. Тайга поддается не сразу, приходится бороться не только с ветками и стволами, но и с болотами. В районе Верхнезейска есть еще одно препятствие: стройка идет на одном берегу огромного водохранилища, а карьеры с грунтом и щебнем - на другом. Автомобильных мостов нет, военным пришлось в срочном порядке налаживать паромную переправу. Теперь, есть возможность делать 40 рейсов в день. И каждый рейс - это два грузовика общим весом в 80 тонн.

Как заявил во время открытия памятного камня Сергей Шойгу, реконструкция БАМа идет по графику.

- Качественно проведённые подготовительные работы позволили нам своевременно приступить к исполнению решения Президента Российской Федерации по увеличению пропускной способности БАМа, - сказам глава оборонного ведомства.

Кстати

Не новая практика

В модульном городке военных строителей Сергей Шойгу встретился с участниками отряда Военного учебного центра Дальневосточного университета путей сообщения. После окончания вуза они в течение месяца работали на расчистке площадей будущей стройки.

- К реконструкции северо-восточной хорды БАМа активно подключились студенческие строительные отряды, - сказал Сергей Шойгу. - Подобная практика не нова. В советское время её прошли десятки тысяч студентов, многие из которых впоследствии стали крупными хозяйственниками и политиками. Не исключение и глава нашего государства, а также многие другие известные руководители. Здесь, в спайке с лучшими представителями Железнодорожных войск, студенты военных учебных центров проходят стажировку. Помимо навыков работы в команде они получают уникальный опыт реализации крупнейшего инфраструктурного проекта страны.

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