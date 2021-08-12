Кто на самом деле просверлил дырку в «Союзе МС-09»: Что не так в новой версии самого таинственного космического ЧП

Дыра была просверлена в условиях невесомости

Новостные сайты со ссылкой на высокопоставленный неназванный источник ТАСС в российской ракетно-космической отрасли взорвались заголовками «Отверстие в "Союзе МС-09" в 2018 году было просверлено в условиях невесомости человеком, незнакомым с устройством корабля».

Тогда, напомним, было обнаружено 7 царапин и одно сквозное отверстие, но сделанное в самом толстом месте обшивки бытового отсека. Началась утечка воздуха. «Российские космонавты из-за ситуации с отверстием в космическом корабле "Союз МС-09" прошли проверку на полиграфе, тогда как астронавты NASA от нее отказались», делает еще один прозрачный намек анонимный источник. Мол, ну всё же ясно, кто виноват.

Правда, странно, что новостное агентство ссылается на некоего высокопоставленного сотрудника космической отрасли, не называя его фамилии. Ведь если это действительно высокопоставленный сотрудник, то он несет ответственность за то, что говорит. А если он отказывается представляться, возникает вопрос - почему? Нужно ли доверять тому, что он говорит?

Наконец, по поводу якобы странностей отверстия, которые заставляют думать, что сверливший человек не знал устройства космической станции... На борту МКС в августе 2018-го года, когда все и произошло, не было ни одного человека, который не знал бы устройство корабля «Союза МС-09». Все находившиеся на МКС люди - и космонавты, и астронавты - перед полетом в обязательном порядке проходят курс по освоению космического корабля и сдают экзамены так как доставляются на станцию российскими кораблями.

Действительно, дыра была просверлена в условиях невесомости. Однако это стало понятно через несколько дней, в сентябре 2018-го. И именно поэтому неизвестному вредителю пришлось делать целых 8 попыток. Работать дрелью в условиях невесомости довольно сложно, и 7 раз человек явно примерялся, пытался приладиться сверлить. Сквозное же отверстие удалось сделать только в шпангоуте, который в два раза толще стенки находящегося рядом бытового отсека - 4 мм против 2 мм. Из этого факта неназванный собеседник агентства делает вывод, что кто-то просто не знал, что рядом тонкая стенка. Однако специалисты еще в 2018-м году нашли ответ этой загадке. Расследование показало, что сделать дыру можно, упираясь патроном дрели в шпангоут. Зафиксировать же дрель так, чтобы просверлить отверстие в стенке в узком отсеке в невесомости практически невозможно.

Можно ли сделать вывод, что в отверстии виноваты американцы, только на основании того факта, что они отказались пройти проверку на детекторе лжи? Дело в том, что если бы подобное происшествие случилось в американском сегменте, российская сторона, скорее всего, действовала бы аналогично. То есть тоже отказалась бы ставить под сомнение репутацию своих космонавтов.

Но то, что американцы не предоставили видеозаписи камеры, расположенной неподалеку около модуля «Рассвет», сказали, что она в это время не работала - это правда. То, что не отдали на экспертизу имевшиеся на борту сверла - а с помощью анализа можно было выяснить, какой именно материал они сверлили - тоже правда. Но это не является бесспорными доказательствами вины американских астронавтов.

Думаю, в ближайшие годы мы вряд ли получим разгадку самого странного преступления, совершенного в космосе. Разве что через несколько десятков лет прочитаем в мемуарах одного из астронавтов, находившихся тогда на борту.