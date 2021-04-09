Экипаж “Союза МС-18” будет латать дыры на МКС, снимать первое кино на орбите и готовить экспедицию на Марс

Экипаж Союза МС-18 Фото: Роскосмос.

9 апреля с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Союз МС-18 Ю. А. Гагарин», названный в честь космонавта №1 - на днях мы будем отмечать годовщину легендарного полета. На борту экипаж из трех человек. Вместе с Олегом Новицким и Петром Дубровым на МКС отправляется астронавт NASA Марк Ванде Хай. Этой компании предстоит невероятно насыщенная и интересная программа полета.

Но для начала ответим на вопрос: а почему в составе экипажа оказался американский астронавт? Ведь изначально компанию Новицкому и Дуброву должен был составить наш Сергей Корсаков. А у американцев с появлением пилотируемых кораблей Crew Dragon наконец-то оказалось собственное средство доставки астронавтов на орбиту. Зачем же мы берем “попутчиков” и высаживаем своих?

Тут две главные причины. Во-первых, сейчас на МКС для третьего российского космонавта банально нет спального места. Дело в том, что, когда формировался экипаж, предполагалось, что к МКС уже будет пристыкован новый российский многофункциональный лабораторный модуль «Наука» (МЛМ) - там как раз была оборудована каюта для третьего космонавта.

МЛМ должны были запустить в декабре 2020 года, но пуск перенесли и, скорее всего, модуль “Наука” будет выведен на орбиту в июле этого года. Во-вторых, у американцев не все гладко с подготовкой кораблей Crew Dragon, которые должны менять экипажи на орбите. И могла сложиться ситуация, когда они не успеют вовремя запустить очередной “челнок” - тогда на МКС какое-то время не будет ни одного американца. Вот они и обратились к нам за помощью.

Теперь об уникальной программе полета.

9 апреля с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Союз МС-18 Ю. А. Гагарин» Фото: Роскосмос.

1. Ликвидация аварийных трещин

Новицкий и Дубров займутся решением проблемы, которая, благодаря ажиотажу в СМИ, кажется темой №1. Иными словами они приступят к ликвидации трещин в российской части МКС, через которые станция теряет свою атмосферу. Утечки эти небольшие: изначально потери воздуха оценивались примерно в 1 кубический метр в сутки. Это не катастрофично, учитывая, что общий объем воздуха на станции больше 1040 кубометров, а на борту существуют большие запасы кислорода. После того, как действующий экипаж заделал две трещины, объем ежесуточных потерь сократился до 0,4 кубометра. Значит, трещины еще есть, но их не удалось обнаружить. Экипаж «Союза МС-18» как раз везет для этих целей новый течеискатель. Он поможет обнаружить течь и ликвидировать ее.

2. Стыковка и подключение нового модуля “Наука”

Судя по всему, именно этому экипажу придется принимать на орбите новый многофункциональный лабораторный модуль “Наука”. Его запуск, как я уже писал выше, запланирован на лето. Модуль начали разрабатывать еще 25 лет назад. С его запуском общий объем российского сегмента МКС увеличится вдвое. Сейчас он составляет около 70 кубических метров. МЛМ “Наука” - это настоящая махина весом в 21 тонну. Теперь у нас появится третья отдельная каюта для космонавта (защищена от воздействия радиации 10-мм алюминиевой плитой), второй туалет, и, конечно же, куча всевозможной научной аппаратуры. На МЛМ оборудовано 30 универсальных рабочих мест для научных занятий. Предмет отдельной гордости - манипулятор ЕРА. Робот весом 1800 килограмм прикреплен к внешней поверхности станции и способен не только перемещать грузы до 8 тонн, но и самостоятельно “шагать” по МКС.

На поверхности станции расположены 4 точки, куда манипулятор может переместиться и сам себя установить на новом месте. Эта “рука Бога” призвана сократить число дорогостоящих выходов в космос. Многие операции по обслуживанию станции и целый ряд научных экспериментов можно будет проводить, не покидая МКС.

3. Первые в истории съемки фильма в космосе

Идея снять кино в космосе пришла в голову руководителям Первого канала. “Роскосмос” ее поддержал, как научно-популярный проект. Поэтому в октябре на корабле “Союз-19” вместе с Антоном Шкаплеровым на МКС скорее всего отправятся актриса и режиссер. В качестве режиссера полетит Клим Шипенко, за плечами которого съемки таких эпических картин, как “Холоп”, “Салют-7” и “Текст”. Актрису еще выбирают и шансы сняться в историческом фильме имеют второй пилот «Боинга 737» Анна Андрианова, парашютистка Ирина Бузина (155 прыжков), капитан ВДВ Анастасия Макаренко и мастер спорта по подводной борьбе Екатерина Милованова. Поговаривают также, что на МКС может отправиться и Светлана Ходченкова. Однако, Олегу Новицкому и Петру Дуброву также предстоит участвовать в съемках. На земле они уже общались со съемочной группой, репетировали сцены, заучивали текст.

4. Подготовка марсианского полета

Если киношный проект состоится и кинозвезды прилетят в октябре на МКС, тогда Петру Дуброву и Марку Ванде Хай придется задержаться на орбите. Их места в спускаемом “Союзе-18” займут актриса и режиссер, которые вернутся на Землю под присмотром Олега Новицкого. А Петр и Марк будут ждать следующего “Союза”, который прилетит на МКС не раньше марта 2022 года. Таким образом их командировка продлиться целый год. И такой вариант устраивает NASA.

Дело в том, что американцы серьезно готовятся к пилотируемой экспедиции на Марс и хотят собрать максимум информации о том, как длительное пребывание в космосе влияет на организм человека. Шесть лет назад состоялся первый годичный полет на МКС, его выполнили Скотт Келли и наш Михаил Корниенко. А на Земле в качестве “контрольного образца” оставался брат-близнец Скотта - Марк Келли. Однако специалисты NASA перед броском на Марс хотели бы иметь за плечами опыт по крайней мере 10 годовых полетов (экспедиция на Марс в оба конца займет более 500 суток). Поэтому опыт годичной робинзонады на орбите Петра и Марка очень хорошо ляжет в копилку предстоящей марсианской экспедиции.