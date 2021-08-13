Женщин-режиссеров взбесила награда, которую вручили Джонни Деппу

Актер Джонни Депп. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американскому актеру, продюсеру и режиссеру Джонни Деппу жюри международного кинофестиваля в испанском Сан-Себастьяне присудило высшую награду за вклад в киноиндустрию.

Решение вызвало волну негодования среди женщин-кинематографисток. Во главе протеста встала руководитель испанской Ассоциации женщин, занятых в киноиндустрии, Кристина Андреу.

- Это бросает тень на фестиваль и его организаторов. Присуждение награды Деппу говорит общественности, что совершенно неважно, как вы ведете с себя с женщинами, главное, что вы – хороший актер. – заявила она.

Андреу прямо указывает на то, что причиной протестов является обвинения, которые озвучивает в адрес Деппа его бывшая супруга, актриса Эмбер Херд.

В своих многочисленных заявлениях Херд говорит о том, что Депп неоднократно поднимал на нее руку, регулярно и методично избивая.

Звезда «Пиратов Карибского моря», в свою очередь, отвергает все подозрения, настаивая на том, что все эти обвинения голословны и являются клеветой со стороны его бывшей благоверной, продолжающей оставаться недовольной суммой отступных, полученных ею при разводе.

Депп и Херд поженились в 2015 году, находившись до этого в отношениях более четырех лет. Ради Херд актер расстался со своей первой женой, французской певицей и актрисой Ванессой Паради, родившей от него двоих детей. Брак продержался чуть больше года: в мае 2016-го Херд подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия.

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