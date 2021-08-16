Где лучше: в Грузии или в Абхазии? Сравниваем отдых в двух странах

Абхазия по отношению к русским гостеприимнее. Фото: Томас Тхайцук/Sputnik/РИА Новости

Продолжение.

Часть 1, часть 2, часть 3, часть 4

Пока я писала об отдыхе в Абхазии, меня завалило комментариями. "Вы все врети, в Абхазии хорошо", - негодовали одни. "Вы все врети, в Абхазии очень плохо", - комментировали другие. Ну а третьи негодовали, зачем я поехала в Абхазию, ведь гораздо лучше было бы оказаться в Грузии. Мол, там и культурнее и цивилизованнее и вообще Европа.

В общем, эту статью я решила посвятить сравнению отдыха в Абхазии и Грузии.

В Тбилиси я бывала миллион раз, поэтому мне есть, что сказать по этому поводу.

Цена поездки: в пользу Абхазии

Что говорить, я уже обо всем писала. Билеты в Абхазию можно найти за пять-шесть тысяч рублей туда и обратно. Самые дешевые билеты в Грузию обойдутся в тридцать тысяч рублей. И то - с обязательной пересадкой либо в Минике, либо в Анталье, либо в Ереване. И время перелета в одну сторону займет почти сутки.

Что касается гостиниц, то они вдвое дороже абхазских. Сервис в Грузии чуть лучше, но не на высоте.

Язык общения: в пользу Абхазии

По-русски в Абхазии говорят абсолютно все и очень хорошо. В Грузии по-русски говорит старшее поколение. А многие - не сразу, а только когда нужно что-нибудь продать, когда выпьют или когда иностранцы скажут про Тбилиси "какой страшный город". Тогда грузины идут к русским и говорят: это же про наш Тбилиси сказали такое.

- Да, да, Тбилиси - прекрасный город, мы его очень любим, просто сад арис сваган ахали варази, - тараторят русские, страшно польщенные, что к ним, наконец, обратились по-русски.

Знаменитая колоннада в мавританском стиле рядом с рестораном Гагрипш и Приморским парком. Фото: Shutterstock

Ностальгическое воспоминание 1. Международная конференция в Тбилиси, 2014 год

Мое первое знакомство с Тбилиси случилось несколько лет назад, я участвовала в международной научной конференции.

Все начиналось очень классно и дружелюбно: переписка на русском языке, похвалы по поводу доклада: ах, какой изумительный доклад, он очень подходит нам по теме, обязательно приезжайте.

Потом последовала менее приятная часть: прислали прайс, гостиница, взнос за публикацию, взнос на культпрограмму. Без учета стоимости билетов, на эти деньги можно было съездить в Европу. Однако как можно сравнивать Грузию и Европу. Я же до смерти люблю Грузию.

По приезде в солнечный Тбилисо нас встретила стена холода. Весомо, грубо и зримо организаторы конференции дали понять, что мы - люди второго сорта, а все здесь ориентированы только на зарубежных гостей.

Рабочий язык конференции - английский и грузинский. По-русски не говорят и не переводят, хотя большинство докладчиков - русскоязычные: десять человек из России и еще пятеро из Армении. За стенкой докладчица-армянка учит английский текст доклада, периодически матерясь.

Приумножая наши беды, организаторы конференции внедрили английский не только в докладную часть, но и в обслуживание за столом и экскурсии - тоже. На наше всесоюзное здрасьте, экскурсоводы раскатисто рычат "гут морррррнинг", грузинка в столовой университета на вопрос "из чего это сделано" - отвечает "фром буррьяк". Профессора университета поддерживают разговоры только на английском и ищут общения с английскими лордами.

Поиск удается плохо. Лорды плохо понимают советский акцент и предпочитают общаться с себе подобными.

Через пару дней после начала конференции во время очередной "супры", то есть застолья, совершенно неожиданно за наш русско-армянско-казахский стол присела вся грузинская делегация, включая организаторов, экскурсоводов и профессоров университета.

- Вам нравится это вино? - на чистейшем русском без акцента спросила экскурсовод Элена.

- Очень, - сказали мы, - отличное домашнее вино!

- Именно! - просияла Элена. - А эти лорды - они же ничего не понимают. Представляете, они сказали, что вино плохое, в нем много танина и неправильная крепость.

- А вам нужен хлеб? - поинтересовалась модератор дискуссий Нита.

- Зачем нам хлеб, если есть хачапури? - удивились мы.

- Вооот! - одобрительно крякнули грузины и пожаловались: эти иностранцы требовали хлеба при наличии хинкали на столе, ели хинкали приборами и не только не выказывали восторга, но и ходили обедать в Макдональдс!

Чашу терпения переполнило, когда одна американка во время экскурсии по центру Тбилиси отказалась кататься на фуникулере и сказала: "Жду-не дождусь, когда мы уедем из этого грязного, бандитского города".

Наши бабушки охнули и принялись утешать обиженных грузин. Как можно не оценить этот чудесный город, эту Мтацминду, эти пончики и воды Лагидзе.

В процессе выпивания и закусывания выясняется, что лорды не знают песни "Сулико", не умеют танцевать, праздновать и у них нет никакого артистизма, который выявляется исключительно по ходу грузинского застолья.

(Здесь надобно отметить, что выпивание и закусывание происходит в глухой деревне, в неизвестной стороне от отеля).

Песни и танцы продолжаются до половины второго ночи. Пляшут русские, армяне и грузины, в то время как зарубежные участники конференции бегают от организатора к организатору с призывами прекратить все это и поехать домой, потому что "завтра чтения с девяти утра".

Увещевания бесполезны ибо английский забыт окончательно.

Русские, армяне и грузины поют "Подмосковные вечера" и клянутся в вечной дружбе "вопреки всем политикам".

Ресторан Гагрипш, самое пафосное место в Гагре. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Экскурсионная программа: паритет

В комментариях было много разговоров о том, что с экскурсионной точки зрения в Грузии куда лучше, чем в Абхазии. Но это не совсем так.

Вы будете смеяться, но даже элитная программа, которой "угощали" в Грузии иностранных гостей, оказалась идентичной тому, что предлагают туристам в Абхазии. Те же самые застолья, только не абхазские, а грузинские. Пляски, путешествие к святыням. Те же самые ярмарки с впариванием ненужного. Природные красоты. Жилища древнего человека и Сталина. Все очень здорово и интересно. Причем, нельзя сказать, что в Абхазии прям сильно разрушистее, чем в Грузии. Туристические маршруты отличные, дороги проложены очень хорошие, инфраструктура тоже радует. И там, и там по дорогам ходит огромное количество коров, как в Индии.

Но при этом природа в Абхазии почему-то щедрее грузинской.

Как-то одна грузинская женщина на вопрос, где лучше отдохнуть в Батуми, с горечью заметила:

- Настоящие грузины никогда не отдыхали летом в Батуми. Мы всегда ездили в Пицунду или в Сочи, потому что там было лучше.

Отношение: в Абхазии лучше

В Абхазии люди не такие гонористые, как в Грузии, к русским относятся несравнимо лучше, с некими элементами благодарности. Особенно это заметно в такси. В обеих странах каждый таксист - экскурсовод и политолог. В Грузии таксисты будут объяснять вам, как неправа Россия, какие вы нехорошие люди, потому что ведете себя как слон в посудомоечной машине.

Бесполезно рассказывать, что вы не за политику, а отдохнуть. Вам придется слушать и про отнятую Абхазию, и про все-все-все. В конце поездки вас, как правило, надуют. То, что стоило 20 лари станет 25 лари, а то и 30.

В Абхазии вам тоже проведут незапланированную экскурсию, но, по крайней мере, не будут внедрять комплекс вины. А поездка даже если и подорожает, то не сильно.

Еда: в Грузии намного лучше

Что правда, то правда. Еда в Грузии в сто миллионов раз лучше, чем в Абхазии. Невкусно поесть, кажется, невозможно нигде. Нормально с сервисом. Если ты пришел в ресторан, тебя там прилично обслужат, а десять процентов чаевых не входит в счет, как в "Стране души". Вино вкуснее и лучше. В целом, гораздо более цивильно. Гораздо приличнее с музыкой: в Грузии играет отличная аутентичная музыка, хотя, чего греха таить, в туристических местах часто вопит Лепс. Единственный минус - цены. Они раз в пять выше абхазских.

"Мы поняли, что главное оружие в Грузии - это испытание едой", - писал Стейнбек. Высказывание справедливо только в том случае, если у вас есть деньги на эту еду.

Такой вид открывается из окон ресторана Гагрипш. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Ностальгическое воспоминание 2. Русские надеются, что попадут в Грузию поле смерти

Еще на первой конференции, у меня сложилось стойкое ощущение, что те красоты, которые очень по сердцу русскому человеку в Грузии - не очень понятны иностранцу. Тбилисо для них был "бандитским городом", монастырь Светицховели не привел в трепет, замечательная грузинская еда была им не по вкусу, а традиционное гостеприимство и застолье оказалось неприемлемым в условиях конференции.

Финал конференции вообще оказался смазанным, потому что грузины додумались отвезти делегацию в Гори, где они выстроили целый дворец Сталину. Восторженного отношения к вождю иностранцы вообще не оценили, причем, особенно обиделась польская докладчица.

Потом я была в в Грузии еще не раз и не раз мне приходилось убеждаться в том, что магия места действует, в основном, на выходцев из стран бывшего Союза. Для иностранцев же в Грузии самое удивительное то, как к Грузии относятся в России.

В принципе, об этом писал Стейнбек в своем "Русском дневнике":

- где бы мы ни были в России - в Москве, на Украине, в Сталинграде - слово "Грузия" звучало постоянно;

- Русские мужчины относятся к грузинам как к суперменам, а грузинские мужчины пользуются фантастическим успехом у русских женщин;

- большинство русских надеется, если они будут честными и добродетельными, то им воздастся и после смерти они попадут в Грузию;

- эти места можно принять за побережье Калифорнии, с той разницей, что берег здесь не такой каменистый;

- жители Тбилиси лучше выглядят и кажутся более жизнерадостными, чем другие люди из России;

- тот напиток, который в Грузии называли "кофе" - никуда не годился. То же было и с чаем. Но когда мы уезжали с грузинской плантации, директор подарила каждому из нас по пачке местного продукта. И это был отличный чай. Намного лучше того, что продавался;

- нам казалось, что мы непрерывно едим, но отказаться не было возможности. Мы пробовали грузинскую водку, которую не рекомендуем никому. Это жидкий огонь и вообще не водка, а то, что мы привыкли называть граппой, но грузины почему-то страшно ей гордятся;

- мы поняли, что у грузин есть страшное оружие. Это - испытание едой.

Проживание в гостинице и сервис: Грузия

Сервис в Абхазии очень слабый, "на нуле", - как признают сами абхазы. Даже трудно посоветовать какой-то приличный отель или гостевой дом, потому что раз на раз не приходится. В Грузии с этим лучше, но не идеально. Абсолютно не факт, что в дорогом отеле вас будет ждать хороший сервис.

Так, например, в первые поездки в Тбилиси я останавливалась в отеле, расположенном в самом центре города, неподалеку от университета. Он назывался "Вере палас хотел", считается четырехзвездочным и стоит от пяти тысяч рублей в сутки. При этом в отеле не очень чисто, а уборщицы - ленивые и хамоватые. Уже на следующий день после проживания я нашла в отеле записку "Спасиба за щедроть, хазяйка", оставленную уборщицей. Назначение записки я поначалу не поняла. Еще через день вместо уборки в номере было все разметано, как будто прошелся ураган. Так обслуживающий персонал прозрачно намекал, что за уборку нужно платить.

В следующий приезд я останавливалась в гостевом доме Green Stairs Guest house, поскольку дорогие отели мне были не по карману. На букинге обещали одну цену, по факту она оказалась выше в полтора раза. Однажды, пока я ходила искать подарки по рынку, хозяин Важа просто выкинул мои вещи во двор. «Ко мне внезапно приехали гости, не оставлять же их на улице», - рассудил он.

В следующие приезды я останавливалась в гостевом доме "Натали" на улице Цинамвзгришвили, 53. Очень хорошая хозяйка Наталья Ангелова всегда вела себя очень честно, встречала, провожала, цену не накидывала, вещей не выкидывала. Дом располагается в старой части города в атмосферном тбилисском дворике.

В принципе, грех жаловаться на Абхазию. Номер за две тысячи рублей в гостевом доме «Рица» оказался всем неплох. И даже вкусная каша по утрам была.

Культура: Грузия

Тут даже и сравнивать нечего. Понятно, что в Грузии больше театров, выставочных залов, памятных мест и вообще дорогих сердцу объектов, вроде Пантеона писателей на Мтацминде с могилой Грибоедова.

Но нельзя сказать, что в Абхазии в этом отношении совсем дико. Есть художественные галереи, органный зал, замечательный Русский театр. В Сухуме привели в порядок набережную и установили на ней милые городские скульптуры.

Уровень безопасности: непонятно

Принято считать, что в Грузии безопаснее, после реформы Саакашвии полицейские стали молодцами и до сих пор здесь все прекрасно. По факту же одной лучше не приезжать, особенно в нетуристический сезон. Днем еще нормально, но если гулять вечером, то обязательно привяжется какой-нибудь мужик. Когда в кафе посмотрела на официанта, в надежде, что он принесет счет, официант принес мне номер телефона на бумажке.

Однажды я решила ездить по вечерам только на такси и рассудила, что обращаться к одному и тому же таксисту надежнее. Однако после трех или четырех поездок знакомый таксист неожиданно проявил себя с незнакомой стороны. Я вышла из машины. Он - следом, и - летящей походкой, не отставая. К счастью, во дворе сидел украинец Ваня, который прятался в Тбилиси от призыва. Очень грубо он прогнал шустрого дядю.

Как объяснили мои знакомые, повышенный и непропорциональный интерес обусловлен спросом на российское гражданство.

В Абхазии нас тоже предупредили, что по вечерам лучше не ходить, но там вопрос с российским гражданством не стоит, и, к тому же, туристов из России так много, что местным уже не до чего. А может, повезло.

Уровень благосостояния: непонятно

В Грузии говорят, что хотели бы быть на месте абхазских пенсионеров: они получают две пенсии: русскую и абхазскую, а с учетом более низких цен, получается, что могут позволить себе неплохое существование. Коммунальные услуги в Абхазии почти бесплатные.

В Грузии пенсионеры получают около пяти тысяч рублей, коммунальные услуги - дорогие, еда - еще дороже. В целом, большая часть населения живет очень бедно. Не смейтесь, но на балконах многих домов можно увидеть кучи веток и палок, которые жители запасают с лета, чтобы зимой топить печи. (В Грузии не вечная жара).

Еще несколько лет назад моя подруга жила в центре Тбилиси на улице Чахрухадзе в деревянном сарае, подпертом с трех сторон палками-быками, чтобы он не развалился. Помню, когда под Новый год я собиралась в гости и принесла что-то из магазина, меня отругали за то, что я заплатила за эту покупку. По словам хозяйки, надо было взять продукты в долг, а наличкой закрыть существующий и уже скопившийся долг за прошлые месяцы.

Не то чтобы сильно лучше в Абхазии. Еще несколько месяцев назад молодежь выходила с плакатами "Откройте границу, нам нечего есть". Но сейчас, благодаря туристическому сезону, ситуация улучшилась, а цены на все туристические увеселения взлетели вдвое-втрое на радость предприимчивым абхазам.

Вывод

На мой взгляд, что в Грузии, что в Абхазии примерно все одинаково. В Грузии лучше с культурой и с едой. В Абхазии - удобнее и дешевле отдыхать. Лично мне больше понравилось в Абхазии: это хороший отдых за небольшие деньги. Не стоит ожидать многого и тогда не придется разочаровываться.

К слову, моя знакомая писательница из Москвы была удивлена Абхазией настолько, что через неделю после приезда вернулась сюда со всей семьей. На этот раз местом отдыха она выбрала Пицунду.

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