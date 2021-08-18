Эпический провал: Как США шли к потере гегемонии в мире

Джо Байден покидает пресс-конференцию после речи об Афганистане. Фото: REUTERS

ДЖИНН ИЗ БУТЫЛКИ

Можно ли было предсказать тот эпический провал, что случился несколько дней назад с мировым гегемоном в Кабуле? И был ли он обусловлен не просто тем, что «все империи когда-нибудь рушатся», а внешнеполитическим курсом, который проводил Вашингтон последние тридцать лет, после того, как посчитал себя властителем мира? Попробуем разобраться.

В 2001-м, когда США и их союзники взяли Кабул и свергли власть «Талибана»*, симпатии и поддержка абсолютного большинства стран мира были на их стороне. После крупнейших в истории Америки терактов 11 сентября разгром талибов, давших в своей стране приют «Аль-Каиде»* и ее лидеру Усаме бен Ладену, воспринимался как акт справедливого возмездия.

Через два года, когда президент Буш-младший решил «доделать» то, что не завершил Буш-старший - свергнуть режим Саддама Хусейна в Ираке, - не только Россия, Германия и Франция не поддержали этот шаг, но и многие политики и эксперты в США предостерегали от него. Один из их главных аргументов был: вторгнувшись под надуманным предлогом в Ирак, мы дадим исламским террористам «идейную опору» и оправдание провозглашенной ими борьбы с «неверными». И тогда джинн выскочит из кувшина.

Вынужденно бегство мирного населения из Афганистана. Фото: REUTERS

СТРОИЛИ НАЦИИ ПОД СЕБЯ

Но после успеха в Афганистане «неоконы», определявшие тогда внешнюю политику США, упивались казавшейся им безграничной властью в мире. Сам слышал, как их видные представители разъясняли тогда американской академической общественности: «Наш астрономический госдолг - это проблема других стран. Пока наши армия и флот самые сильные в мире, забудьте об этом. Напечатаем столько долларов, сколько надо будет». И еще уверенно говорили о необходимости заняться в «неправильных странах» сменой режима и госстроительством («строительством наций», как они это называли).

Это сейчас президент Байден лукавит, что госстроительство в чужих странах никогда не было целью Америки. Было, и «неоконы» (как правило, леваки, ставшие правыми) не стеснялись этого. Может, нынешний хозяин Белого дома просто хочет откреститься от наследия республиканца Буша-младшего? Но ведь и Обама этим занимался. А сегодня и Байден - уже не только в мусульманском мире, но и на Украине.

«Головокружение от успехов» сыграло очень злую шутку над американцами. После того, как вслед за безоговорочной победой над Афганистаном они одержали сомнительный верх над Ираком, возник проект «Большого Ближнего Востока» - «демократизации и реконструкции» стран Ближнего (Среднего) Востока и Северной Африки. Этот план стал приоритетом Вашингтона.

Прозападных режимов там в результате не прибавилось, а вот хаоса в регионе после начала «арабской весны» было с избытком.

Талибы взяли под контроль всю страну. Фото: REUTERS

ПОЗОР В АФГАНИСТАНЕ

О том, что США, ведя одновременно, согласно существовавшим тогда доктринам, две-три локальные войны, «перенапрягали» свои силы, американцы заговорили еще в середине 2000-х. Но уходить из подчиненных стран не спешили. Огромные военные расходы на поддержание в них «порядка» и назначенных властей стали нормой на десятилетия. До половины из этих расходов, как утверждают эксперты, рассеивались по коррупционным схемам.

И вот случился Кабул. Продолжать военную волынку в Афганистане даже для США стало слишком накладно. Решили - уходим. Не смутило вашингтонских прагматиков даже то, что их место в итоге займут талибы, против которых они и затеяли войну двадцать лет назад. Но американцы не допускали, что все случится так быстро - как горный обвал, после которого картина совершенно иная.

Кадры падающих афганцев с улетающих из Кабула американских транспортников уже стали позорным клеймом Америки, от которого ей не избавиться. Все потуги американцев в эпоху, как они верили, своего господства в однополярном мире слепить из него, по аналогии с unisex что-то вроде unination по американскому же образу и подобию, обернулись кровавым фарсом.

Нет никакого желания злорадствовать по поводу очевидного и глобального унижения Соединенных Штатов. Слишком много от этой страны, на сегодня самой мощной сверхдержавы, зависит в мире. Но и быть заложниками очевидных просчетов и порой странных повадок американских элит тоже никому не хочется. Про небывалый позор Вашингтона говорят не только в Москве и Пекине, но даже в Варшаве. Неожиданно прозрели и в Киеве: как же так, мы хотим стать верными союзниками США, а они «забыли» эвакуировать из Кабула наших военных?

Афганцы бегут от талибов в соседний Пакистан. Фото: REUTERS

ПРОВАЛЫ ОБЪЯВЛЯЮТ УСПЕХАМИ

Некоторые американские аналитики углядели в случившемся повод для аналогии с крахом самодержавия в России сто лет назад. Дескать, совершенно оторванная от реалий национальная элита в подчиненных странах видит только то, что ей хочется. Неадекват, получается.

Но зачем заглядывать на сто лет назад, если можно было присмотреться к совсем недавнему опыту - бывших советских республик Средней Азии. Там, при наличии достойного экономического и культурного наследства, доставшегося от времен СССР, далеко не везде светские режимы устояли без проблем. Да и сейчас нет-нет, а что-то религиозное или клановое, родоплеменное страну до кризиса доводит. И ведь иногда заинтересованная рука некой сверхдержавы заметна…

Однако присматриваться к нашему опыту для американцев - отстой. Кто мы такие для них? Проигравшие в холодной войне! А они в ней - победители! Трудность возникает при попытке объявить бегство США из Афганистана «организованным уходом», сопровождающимся «профессиональными успехами» американских военных. Наивный вопрос: не поспешили ли они с фиксацией своей победы в закончившейся тридцать лет назад холодной войне?

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