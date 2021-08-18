О чем умолчал Стас Пьеха после избиения его сына

Певец Стас Пьеха с сыном. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В июле 2021 года семья Стаса Пьехи оказалась замешанной в громком скандале. Бывшая жена певца Наталья Горчакова заявила о том, что ее семилетнего сына Петю избили. Позже и сам артист заявил, что супруга футбольного арбитра Владислава Безбородова нанесла мальчику побои. Кроме того, вокалист утверждал, что Ирина Безбородова даже не извинилась за свое поведение. Однако это оказалось не совсем так.

Ирина Безбородова решила расставить все точки над i в скандальной ситуации с избиением сына Стаса Пьехи высказаться. "Петя довольно нагло вел себя по отношению к соседям. Он заходил в чужие дома и выпрашивал еду. Я вообще думала, что семья мальчика какая-то неблагополучная", - огорошила она заявлением.

Поначалу Безбородова не видела в этом ничего плохого. Но ее терпение лопнуло, когда мальчик проткнул бассейн на ее участке. Сейчас Ирина хочет лишь одного - справедливого расследования дела.

"Для меня важнее правда! Я не толкала ребенка, а держала его за руку и вела к маме, потому что он выходил из моего дома. На тот момент Пете было запрещено заходить к нам в коттедж, так как двумя днями ранее в поселке произошел инцидент. Петя и мой сын разрисовали соседский дом, оба пришли по локоть в красной краске. Я сказала Пете, что он больше не зайдет к нам, а своему сыну Грише, которому четыре года, запретила дружить с Петром", - поделилась 52-летняя женщина в шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

Женщина, по ее словам, принесла извинения Пьехе в день драмы. К слову, сам Стас до недавнего времени утверждал, что "так и не дождался извинений". Видимо, он имел ввиду публичное покаяние. Однако по неизвестной причине ничего не сказал о том, что Безбородова с ним общалась. Как бы то ни было, на шоу многодетная мать вновь извинилась перед певцом.

"Я уже извинилась перед близкими Стаса 18 июля, когда все произошло, и мне жалко, что мы, взрослые, допустили эту ситуацию. Наталья Горчакова не доносит до Стаса то, что произошло на самом деле. Я еще раз приношу извинения перед вами, Стас, потому что вы отец! Вы сейчас все правильно делаете. Поймите, я не била вашего ребенка", - заверила Ирина.

В свою очередь, Стас считает, что у обидчицы его сына имеются серьезные проблемы. "Мне не о чем говорить с человеком, который ударил моего сына. Мне кажется, что у Ирины есть проблемы. Если это психиатрия, а не распущенность, то в моей клинике ей могут оказать помощь. Когда я пересматриваю видео инцидента, у меня сжимаются зубы. Благодарю Бога за то, что меня в тот момент не было там", - заявляет 41-летний артист.

Как отмечал певец, помимо ушибов Петя получил сотрясение мозга и психологическую травму. "Это психологическая травма, которая отнимает у ребенка доверие к взрослым людям. И потом человек может обозлиться и начать мстить. Он очень устал, его лето испортили избиениями, потом больницами, потом тошнотой. А сейчас бесконечным тасканием по врачам", - рассуждает вокалист.