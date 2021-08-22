Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
ЗДОРОВЬЕ22 августа 2021 7:00

Оптимисты реже болеют и дольше живут: простые и безопасные способы повысить «гормоны счастья»

Доктор медицинских наук Оксана Драпкина дала советы, как регулировать гормональный фон, отвечающий за хорошее настроение
Анна ДОБРЮХААнна ДОБРЮХА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Гормональный фон, отвечающий за хорошее настроение, можно регулировать с помощью питания.

Гормональный фон, отвечающий за хорошее настроение, можно регулировать с помощью питания.

Фото: Shutterstock

По данным многих исследований оптимистично настроенные люди реже болеют и в целом дольше живут, радует главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, профессор Оксана Драпкина. С другой стороны, уже появились научные работы, показывающие связь расстройств настроения (таких как депрессии, биполярные расстройства, маниакальные расстройства и др.) с тяжелым течением COVID-19 и смертельным исходом болезни. Да и после выздоровления переболевших ковидом нередко мучают депрессивноподобные симптомы. А тут еще осень на носу, и все чаще в соцсетях встречаются посты о «поре дождей, уныния и тоски»...

- Есть гормоны стресса (кортизол, адреналин), при усиленной выработке которых человек начинает нервничать, злиться, у него портится настроение, учащается пульс, повышается артериальное давление. И есть группа гормонов радости, которые делают нас спокойными и удовлетворенными, - рассказывает Оксана Драпкина.

В своем интернет-канале главный терапевт Минздрава дала советы: как с помощью простых и безопасных методов регулировать гормональный фон. А именно - стимулировать выработку гормонов радости.

Доктор медицинских наук Оксана Драпкина

Доктор медицинских наук Оксана Драпкина

Фото: Instagram.com

ТВОРОГ С ИНЖИРОМ - ДЛЯ СЕРОТОНИНА

Серотонин – один из самых главных гормонов радости, напоминает врач. «Он отвечает за концентрацию внимания, память, уменьшает боль. При его нормальной выработке у человека налаживается сон, улучшается пищеварение, снижается выраженность аллергических реакций, ну и, конечно, улучшается настроение», - говорит профессор Драпкина.

Многие не в курсе, что вырабатывается серотонин преимущественно… у нас в кишечнике. Поэтому путь к повышению уровня гормона радости лежит - правильно, через желудок!

Есть ряд продуктов, которые ускоряют выработку серотонина, поясняет Оксана Драпкина. К ним относятся:

- сыр, творог, молоко

- инжир

- финики

- бананы

- помидоры

- горький шоколад

- ягоды

- мед

- орехи

«Кроме того, усиленной выработке серотонина способствует солнечный свет, под воздействием которого синтезируется еще один гормон, известный как витамин Д. Помимо прочих функций, этот витамин участвует в процессе производства серотонина», - добавляет профессор.

НА ЗАМЕТКУ

Известны также вещества, которые блокируют выработку серотонина, предупреждает доктор Драпкина. К ним относятся:

- кофеин, который содержится не только в кофе, но и в чае. Причем, в большей концентрации - в зеленом чае;

- алкоголь. Многие выпивают «для подъема настроения». Однако уже через несколько часов развивается абстинентный синдром, обусловленный, в том числе, подавлением серотонина, поясняет врач.

При этом, безусловно, нельзя отрицать массу положительных эффектов того же кофе или чая. Просто нужно употреблять их разумно и умеренно, а не литрами, заменяя все остальные напитки.

ДОФАМИН: БОЛЬШЕ СПИТЕ И ДОБАВЬТЕ ФИЗНАГРУЗКИ

Еще один важный гормон - дофамин. Он синтезируется как в головном мозге, так и в почках, надпочечниках и кишечнике, говорит Оксана Драпкина. Дофамин отвечает за передачу нервных импульсов в организме, активно участвует в работе сердечно-сосудистой системы.

- Благодаря этому гормону мы испытываем удовольствие от многих моментов жизни, - рассказывает эксперт. - Например, когда перед отпуском возникает чувство предвкушения путешествия, в этом есть заслуга дофамина, который активно выбрасывается в кровь. У спортсменов, нацеленных на победу, также вырабатывается много дофамина, потому что этот гормон отвечает, в том числе, за мотивацию.

Как нам добыть побольше дофамина в повседневной жизни? Доктор Драпкина дает такие рекомендации:

- этот гормон выделяется при любой физической активности. Поэтому зарядиться дофамином помогают утренняя пробежка, гимнастика, любые тренировки и просто прогулки быстрым шагом;

- здоровый и полноценный сон тоже усиливает выработку дофамина;

- прибавляется гормона и у влюбленных, особенно при тактильных прикосновениях к любимому человеку;

- также дофамин начинает синтезироваться организмом, когда вы едите продукты и блюда, которые приносят вам удовольствие.

ВАЖНО

Злоупотребление сладким и жирным приводит к совершенно обратному эффекту: организм начинает требовать «повышения дозы», что вызывает развитие пищевой зависимости, предупреждает доктор Драпкина. Блокирует продукцию дофамина и употребление наркотиков. Поначалу они резко увеличивают его выработку, а потом резко снижают, приводя к синтетической зависимости. Поэтому эйфория сменяется депрессией.

ЭНДОРФИНЫ: ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА И ПОЧАЩЕ МЕЧТАЙТЕ

Это целая группа химических соединений, которые синтезируются нейронами головного мозга, поясняет академик РАН Оксана Драпкина. «Эндорфины помогают нам переживать боль, участвуют в процессах заживления и регенерации тканей, повышают устойчивость к стрессам. А также способствуют продуктивному мышлению и помогают поддерживать баланс сил в сложных жизненных ситуациях. Кроме того, эндорфины – гормоны творческих людей, поскольку во многом отвечают за вдохновение и развитие фантазии», - перечисляет эксперт.

Способы стимулировать выработку эндорфинов такие:

- любовь. «Во время интимной близости концентрация эндорфинов в организме просто зашкаливает», - радует врач;

- вкусная и красиво приготовленная еда. Почаще накрывайте праздничный стол с красивой посудой;

- приятные мысли. Почаще мечтайте о том, что любите: путешествиях, отпуске, встрече с близкими, которые сейчас далеко от вас. «Мечты значительно улучшают эмоциональный фон», - поясняет врач.

А вот ухудшают выработку эндорфинов злоупотребление алкоголем, употребление наркотических веществ, а также некоторые хронические заболевания.

«Повлиять на свой эмоциональный фон не так уж и сложно: старайтесь радоваться каждому моменту в жизни, ищите плюсы в любой ситуации, ешьте с удовольствием, занимайтесь спортом, любите друг друга. И тогда вы сможете жить в добром здравии и мире с собой и окружающими», - заключает главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Открыто неожиданное последствие ковида: переболевшие менее восприимчивы к боли и холоду

Как ученые объясняют причины такого явления, и как это может отразиться на организме (подробно)

Ожирение, алкоголизм и рак: в чем на самом деле можно винить «плохую» наследственность, а когда решающую роль играет образ жизни

В какой степени за наши привычки и здоровье отвечает переданная от родителей ДНК-информация - о последних научно-медицинских данных kp.ru рассказал врач-генетик (подробно)

Красота и здоровье