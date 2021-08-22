Оптимисты реже болеют и дольше живут: простые и безопасные способы повысить «гормоны счастья»

Гормональный фон, отвечающий за хорошее настроение, можно регулировать с помощью питания. Фото: Shutterstock

По данным многих исследований оптимистично настроенные люди реже болеют и в целом дольше живут, радует главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, профессор Оксана Драпкина. С другой стороны, уже появились научные работы, показывающие связь расстройств настроения (таких как депрессии, биполярные расстройства, маниакальные расстройства и др.) с тяжелым течением COVID-19 и смертельным исходом болезни. Да и после выздоровления переболевших ковидом нередко мучают депрессивноподобные симптомы. А тут еще осень на носу, и все чаще в соцсетях встречаются посты о «поре дождей, уныния и тоски»...

- Есть гормоны стресса (кортизол, адреналин), при усиленной выработке которых человек начинает нервничать, злиться, у него портится настроение, учащается пульс, повышается артериальное давление. И есть группа гормонов радости, которые делают нас спокойными и удовлетворенными, - рассказывает Оксана Драпкина.

В своем интернет-канале главный терапевт Минздрава дала советы: как с помощью простых и безопасных методов регулировать гормональный фон. А именно - стимулировать выработку гормонов радости.

Доктор медицинских наук Оксана Драпкина Фото: Instagram.com

ТВОРОГ С ИНЖИРОМ - ДЛЯ СЕРОТОНИНА

Серотонин – один из самых главных гормонов радости, напоминает врач. «Он отвечает за концентрацию внимания, память, уменьшает боль. При его нормальной выработке у человека налаживается сон, улучшается пищеварение, снижается выраженность аллергических реакций, ну и, конечно, улучшается настроение», - говорит профессор Драпкина.

Многие не в курсе, что вырабатывается серотонин преимущественно… у нас в кишечнике. Поэтому путь к повышению уровня гормона радости лежит - правильно, через желудок!

Есть ряд продуктов, которые ускоряют выработку серотонина, поясняет Оксана Драпкина. К ним относятся:

- сыр, творог, молоко

- инжир

- финики

- бананы

- помидоры

- горький шоколад

- ягоды

- мед

- орехи

«Кроме того, усиленной выработке серотонина способствует солнечный свет, под воздействием которого синтезируется еще один гормон, известный как витамин Д. Помимо прочих функций, этот витамин участвует в процессе производства серотонина», - добавляет профессор.

НА ЗАМЕТКУ

Известны также вещества, которые блокируют выработку серотонина, предупреждает доктор Драпкина. К ним относятся:

- кофеин, который содержится не только в кофе, но и в чае. Причем, в большей концентрации - в зеленом чае;

- алкоголь. Многие выпивают «для подъема настроения». Однако уже через несколько часов развивается абстинентный синдром, обусловленный, в том числе, подавлением серотонина, поясняет врач.

При этом, безусловно, нельзя отрицать массу положительных эффектов того же кофе или чая. Просто нужно употреблять их разумно и умеренно, а не литрами, заменяя все остальные напитки.

ДОФАМИН: БОЛЬШЕ СПИТЕ И ДОБАВЬТЕ ФИЗНАГРУЗКИ

Еще один важный гормон - дофамин. Он синтезируется как в головном мозге, так и в почках, надпочечниках и кишечнике, говорит Оксана Драпкина. Дофамин отвечает за передачу нервных импульсов в организме, активно участвует в работе сердечно-сосудистой системы.

- Благодаря этому гормону мы испытываем удовольствие от многих моментов жизни, - рассказывает эксперт. - Например, когда перед отпуском возникает чувство предвкушения путешествия, в этом есть заслуга дофамина, который активно выбрасывается в кровь. У спортсменов, нацеленных на победу, также вырабатывается много дофамина, потому что этот гормон отвечает, в том числе, за мотивацию.

Как нам добыть побольше дофамина в повседневной жизни? Доктор Драпкина дает такие рекомендации:

- этот гормон выделяется при любой физической активности. Поэтому зарядиться дофамином помогают утренняя пробежка, гимнастика, любые тренировки и просто прогулки быстрым шагом;

- здоровый и полноценный сон тоже усиливает выработку дофамина;

- прибавляется гормона и у влюбленных, особенно при тактильных прикосновениях к любимому человеку;

- также дофамин начинает синтезироваться организмом, когда вы едите продукты и блюда, которые приносят вам удовольствие.

ВАЖНО

Злоупотребление сладким и жирным приводит к совершенно обратному эффекту: организм начинает требовать «повышения дозы», что вызывает развитие пищевой зависимости, предупреждает доктор Драпкина. Блокирует продукцию дофамина и употребление наркотиков. Поначалу они резко увеличивают его выработку, а потом резко снижают, приводя к синтетической зависимости. Поэтому эйфория сменяется депрессией.

ЭНДОРФИНЫ: ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА И ПОЧАЩЕ МЕЧТАЙТЕ

Это целая группа химических соединений, которые синтезируются нейронами головного мозга, поясняет академик РАН Оксана Драпкина. «Эндорфины помогают нам переживать боль, участвуют в процессах заживления и регенерации тканей, повышают устойчивость к стрессам. А также способствуют продуктивному мышлению и помогают поддерживать баланс сил в сложных жизненных ситуациях. Кроме того, эндорфины – гормоны творческих людей, поскольку во многом отвечают за вдохновение и развитие фантазии», - перечисляет эксперт.

Способы стимулировать выработку эндорфинов такие:

- любовь. «Во время интимной близости концентрация эндорфинов в организме просто зашкаливает», - радует врач;

- вкусная и красиво приготовленная еда. Почаще накрывайте праздничный стол с красивой посудой;

- приятные мысли. Почаще мечтайте о том, что любите: путешествиях, отпуске, встрече с близкими, которые сейчас далеко от вас. «Мечты значительно улучшают эмоциональный фон», - поясняет врач.

А вот ухудшают выработку эндорфинов злоупотребление алкоголем, употребление наркотических веществ, а также некоторые хронические заболевания.

«Повлиять на свой эмоциональный фон не так уж и сложно: старайтесь радоваться каждому моменту в жизни, ищите плюсы в любой ситуации, ешьте с удовольствием, занимайтесь спортом, любите друг друга. И тогда вы сможете жить в добром здравии и мире с собой и окружающими», - заключает главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.

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