"Оба прожженные!": Юлю Барановскую застукали в гримерке с Александром Гордоном

Телеведущие Юлия Барановская и Александр Гордон. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юлия Барановская свою личную жизнь держит за семью печатями. Она воспитывает троих детей от Андрея Аршавина, много работает и признается, что мечтает обрести личное счастье. При этом многодетная мама не исключает, что родит своему избраннику ребенка. Сплетники приписывают звезде многочисленные романы. Но от всех этих связей Юля отмахивается. Вот только очевидцы настаивают на своем.

Юлия Барановская более пяти лет является соведущей Александра Гордона в скандальном шоу "Мужское Женское". Очевидцы утверждают, что у многодетной мамочки с матерым ловеласом сложилась не только "физика", но и настоящая "химия".

В частности, сотрудники программы давно заметили, что на съемочной площадке Юля и Александр то воркуют, как голубки, то ругаются вдрызг - как муж и жена.

"Однажды Гордон при всех грубо сказал Барановской: «Закрой рот. Тут я говорю, а ты слушай, что умные люди говорят». Она даже обалдела слегка. Юля обиделась и куда-то ушла. Съемку прекратили. А потом Гордон исчез, и через минуту они оба появились с улыбками до ушей", - поведал Андрей Торин, которого не раз приглашали на запись программы как участника массовки.

Как-то в коридоре он услышал разговор сотрудницы телеканала. Женщины перемывали косточки Барановской. Мол, она якобы называла себя подругой Нозы Абдулвасиевой - молодой жены Гордона, а сама вроде положила глаз на него. Как известно, в 2020 году Гордон с четвертой женой развелся прямо в ее день рождения.

"Иногда Юля приходит на съемки подшофе, а Александр ее покрывает. В гримерке Барановская у Гордона на коленках сидит, он с ней все время кокетничает, обнимает. Вот такая песня", - цитирует Торина "Экспресс газета".

Правда, другая участница массовки Галина Богатикова не верит, что Барановская может прикладываться к бутылке. "Юля подшофе? Ни разу не видела! А вот Александр Гарриевич частенько «хороший» в зал выходит. Он же, бывает, на ногах плохо стоит перед зрителями, а уж что там вне площадки… С Барановской они два сапога пара. Оба прожженные! Никто не сомневается, что между ними не только деловые отношения...", - делится дама.