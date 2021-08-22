Марина Федункив и невеста Моргенштерна выбрали наряды на свадьбу: «Фата женщинам б/у не подходит. Но будет!»

Марина и ее муж Стефано Фото: Личный архив героя публикации

До конца лета запланированы две звездные свадьбы: у артистки Марины Федункив и рэпера Алишера Моргенштерна.

Актриса Марина Федункив уже расписалась с итальянским бизнесменом Стефано Маджи. Свадьба состоится 27 августа в день 50-летия Марины Федункив. Жених младше невесты на 13 лет, но это не помеха для семейного счастья. На свадьбе ожидается много итальянских и русских гостей, в том числе звездных. К свадьбе всего готово.

Марина Федункив и ее свадебный наряд. Фото: кадр канала «Суббота!»

Марина Федункив и ее свадебный наряд. Фото: кадр канала «Суббота!»

Марина Федункив – звезда телеканала «Суббота!», поэтому и платье ей подобрали в рамках шоу канала. Дизайнер Светланы Лободы и других артистов Бичолла Тетрадзе ведет передачу «Скажи платью да». Он то и давал советы Федункив. Марина пришла в свадебный салон с боевым настроем – ничего белого, никакой фаты. Федункив много шутила: «Меня наконец-то в 50 лет замуж взяли. Поэтому бюджет – максимальный! Я женщина не много б/у. И фату мне кажется поздновато. В силу профессии веду и так образ жизни не по возрасту».

Несмотря на то, что Марина первый раз официально выходит замуж она не хотела белый наряд. Но когда примерила выбранный стилистом наряд – белый и с фатой признала: «Красиво!» Федункив рассказала о своих пожеланиях по силуэту: «Объемных рукавов не надо, а то я и так как дочь боксера. Надо чтобы оно струилось». Все пожелания Марины выполнены: и она была прекрасной в белоснежном струящемся наряде с глубоким декольте. Платье на свадьбу готово – невеста Федункив будет в фате.

Моргенштерн съездил с невестой Дилярой на примерку платья. Фото: Instagram

23-летний рэпер и бизнесмен Моргенштерн сыграет свадьбу с 21-летней студенткой Диларой Зинатуллиной. Пара на этих выходных вместе побывала в свадебном салоне на примерке платья – в приметы молодежь не верит, поэтому невеста от жениха наряд не прячет. Наряд Дилары будет тоже с фатой, и не один. Алишер не жалеет денег на обновки и подарки невесте. Перед свадьбой Моргенштерн купил дом, оплатил все обновки Дилары. Для него это не большая проблема - за последний год по данным Forbes Алишер заработал $1,5 млн.

Если на свадьбе Федункив будет весь золотой состав Comedy Woman, то у Алишера – и споют, и спляшут топовые рэперы.