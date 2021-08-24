Театр имени Ермоловой ответил актерам-бунтарям

Много нелицеприятного было сказано о худруке Олеге Меньшикове Фото: Михаил ФРОЛОВ

Месяц назад стало известно, что 18 актеров Ермоловского театра попали под сокращение штата. Причина: экономические трудности, вызванные эпидемией коронавируса. Плюс незанятость части труппы в спектаклях. Театр решил избавиться от «балласта». Естественно, актёрам, попавшим под сокращение, а среди них в основном женщины возраста 40+, это не понравилось. И они рассказали СМИ о ситуации в театре. Много нелицеприятного было сказано о худруке Олеге Меньшикове. И вот вчера, 23 августа, на сайте театра появился официальный ответ его пресс-службы. Вот его текст:

"Риторика вокруг вопроса о кадровых изменениях в театре Ермоловой приобрела агрессивный тон и вышла за рамки цивилизованного диалога. Сотрудники, находящиеся в списке на сокращение, открыто обвиняют администрацию и непосредственно художественного руководителя в поступках, порочащих личную и коллективную репутации. Данные обвинения не имеют ничего общего с действительностью, но при этом вызывают злобу и грубые комментарии в социальных сетях. В сложившейся ситуации важно прояснить следующие моменты:

Все решения руководства театра о кадровых изменениях основаны на Трудовом кодексе РФ. Каждый шаг соответствует законодательству и правовому процессу.

Среди сотрудников, находящихся в списке на сокращение, изначально не было ни заслуженных, ни народных артистов, равно как и артистов предпенсионного и преклонного возраста. В список попали лишь те артисты, которые не имеют ролей в текущем репертуаре, несколько лет не появляются в театре и не принимают никакого участия в жизни коллектива — как творческой, так и внутренней.

Прокат спектаклей, в том числе их включение и исключение из репертуара, осуществляется в соответствии с Уставом ГБУК «МДТ им. М.Н. Ермоловой». При этом учитывается заинтересованность зрителей, а также экономическая целесообразность всех процессов и согласованность с основными задачами деятельности учреждения. Вопросы репертуарной политики относятся к исключительной компетенции художественного руководителя театра. Следует отметить, что действия по реализации новой репертуарной политики в 2013 году привели к повышению объёма доходов в 21 раз по сравнению с 2011 годом.

Театр регулярно и своевременно проходит все необходимые проверки, проводимые соответствующими организациями, среди которых Служба финансового контроля Департамента культуры города Москвы, Контрольно-счётная палата города Москвы, Государственная инспекция труда, Пенсионный фонд России, Прокуратура города Москвы. В ходе этих проверок уполномоченными представителями инстанций не было выявлено никаких нарушений, а также не последовало нареканий. Это даёт право дирекции театра оставить без комментариев попытки анализа финансово-экономической деятельности театра группой артистов, находящихся в списке на сокращение.

Пресс-служба театра выражает явное несогласие с редакционной политикой некоторых СМИ, в частности ИД «Московский комсомолец», в связи с публикациями непрофессиональных статей, освещающих сложившуюся ситуацию лишь с одной стороны и провоцирующих нагнетание конфликта и распространение непроверенной информации. Считаем, что подобные материалы не имеют отношения к профессиональной журналистике.

Обращаем внимание, что все артисты, находящиеся в списке на сокращение и считающие это несправедливым, имеют законное право обратиться в суд, чтобы решить вопрос цивилизованно и в рамках правовых взаимоотношений.

Ставим в известность, что представители театра готовят исковые заявления в адрес некоторых артистов о защите чести, достоинства и деловой репутации ГБУК «МДТ им. М.Н. Ермоловой» и художественного руководителя театра".