Звезды в завязке: почему Кудрявцева, Гузеева и Муцениеце бросили пить спиртное

У Агаты Муцениеце в этом бокале — сок. Актриса на лето дало себе слово: ни грамма спиртного Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Все больше звезд переход на ЗОЖ начинают с отказа от алкоголя. Артистка Агата Муцениеце сообщила, что провела первое в жизни трезвое лето. Рассказываем, кто из звезд бросил пить.

32-летняя Агата Муцениеце год развода с актером Павлом Прилучным отметила необычно: «Я взяла аскезу и вообще не пью. Это мое первое полностью трезвое лето». Агата смеется: «Не то, чтобы я люблю начинать утро с вина, а я люблю… Просто подумала, что было бы классно побыть долго в полной трезвости».

Актриса любит откровенничать с поклонниками, поэтому оказалось, что такое воздержание временное – на лето. Актриса загадала желание и если она не будет пить все лето – то оно должно сбыться. Муцениеце и правда верит в такие чудеса: «Я загадала желание. Офигенная мотивация, плюс появляется ясность ума - все должно сбыться к первому сентября. Мне друг говорит: «Если ничего не получится, то потеряла лето: могла бы столько выпить!» На самом деле и тренировки лучше проходят, больше энергии - хоть я и так всегда активна».

62-летняя Лариса Гузеева теперь тоже отдыхает без алкогольных возлияний. Вот только у нее нет как у Агаты зарока «не пить лето». Лариса Андреевна не пила и летом: вместе с семьей и лучшей подругой Ларисой Удовиченко она отдыхала в своих апартаментах в Болгарии. Если раньше вечерами подружки за ужином могли распить пару бутылочек вина, то теперь в меню исключительно свежая рыба или мясо, овощи и безалкогольные напитки.

Лариса Гузеева еще недавно могла побаловаться бокалом-другим вина. А теперь не курит и не пьет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

У Гузеева была бурная молодость, однажды вечером она в пьяном виде пошла за очередной бутылкой: «Пошатываясь, шла по улице, и увидела, что за мной неотступно идут два парня. Подумала: «Ну вот, дорогая, ты и приплыла! Убьют и пикнуть не успеешь. И все из-за проклятого алкоголя. Поперлась, дура, за бутылкой!» Лариса убедила мужчин ее не трогать, а себе дала слова не пить.

В зрелом возрасте она употребляла алкоголь умеренно – не более бокала вина если был повод. Несколько лет назад Гузеева бросила курить, а теперь и совсем не пьет алкоголь – заботится о здоровье. Лариса Андреевна обожает посещать оздоровительные клиники: проходит детокс программы и курсы по оздоровлению организма. Гузеева теперь говорит, что ее беспокоит одна привычка – она любит вкусно поесть, отсюда и лишний вес.

42-летний Семен Слепаков после развода начал новую во всех отношениях жизнь. Артист, сценарист и продюсер вот уже пять месяцев как в завязке. Результат на лице и на теле – если теперь вы встретите экс-капитана команды КВН «Сборная Пятигорска» в магазине или на улице, то не узнаете. Таким худым он еще не был – сразу помолодел лет на 10. Конечно, причина не только в отказе от спиртного – Слепаков оздоравливался комплексно, даже ездил на очищение организма в самую дорогую в стране лечебницу. Семен сообщил о переменах:

«Похудел на тринадцать кг, а также с апреля не пью и не курю. Я занимаюсь спортом. Это, конечно, довольно жалко смотрится, но впервые с начальных классов школы я подтянулся четыре раза. Правда, растянул плечо и пока не могу продолжать, зато как я гордился собой! Плюс есть еще несколько личных моментов, которые я разрулил, и почувствовал себя молодцом». И подтянулся Семен впервые за тридцать с лишним лет, и решил все личные проблемы после того, как завязал со спиртным для «расслабления и приятного времяпровождения».

Семен Слепаков не пьет пять месяцев — похудел на 13 кг Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

67-летняя Любовь Успенская тоже не пьет. Успенская слишком заботится о фигуре, чтобы ее портить: «Алкоголь – яд для веса. Не пью даже вино. Мне хочется быт здоровой, находится в прекрасной форме, а алкоголь держит вес». Певица занимается йогой, следит за своей формой. Недавно звезда с помощью пластического хирурга увеличила ягодицы (липофилинг), обновила грудные импланты, скорректировала живот. Тело у Успенской теперь в идеальной форме – и его нужно поддерживать ЗОЖем.

Любовь рассказывала нам о причинах отказа от спиртного: «Алкоголь не пью. А для того, чтобы отдохнуть или расслабиться - употреблять вовсе не обязательно! Да и расслабляться мне некогда! Я даже спать спокойно не могу. В голове всегда куча идей, требующих постоянного воплощения! Отдыхаю, с помощью смены деятельности».

50-летняя Лера Кудрявцева даже на недавнем фестивале «Новая Волна» не пила – ни капли вина и прочего алкоголя. Многие удивлялись – почему ведущая фестиваля пьет только воду? Оказывается эта звезда давно в завязке: «Не пью, потому что я, наверное, сама себя закодировала». рассказывала телеведущая. Даже в небольших дозах алкоголь порой провоцировал у телеведущей панические атаки, иногда приходилось вызывать «Скорую». Поэтому даже шампанское в новогоднюю ночь Лера не пьет.

После смертельного ДТП, которое устроил пьяный Михаил Ефремов Кудрявцева высказалась жестко: «Всему зло – алкоголь. Запретила бы на законодательном уровне эту гребаную алкашку. Сколько жизней искалечил алкоголь и еще искалечит!

На вечном ЗОЖе

Не пьют спиртное многие артисты: Ирина Нельсон, Сати Казанова, Анита Цой, Андрей Малахов, Сергей Безруков. Давно в завязке после злоупотребления спиртным Дмитрий Харатьян, Дана Борисова, Татьяна Догилева, Гоша Куценко, Сергей Селин, Алексей Нилов, Иван Охлобыстин. Но большинство звезд после 50 лет не пьют по рекомендациям врачей: к примеру, как Дмитрий Дибров после инсульта.

Телеведущая Елена Малышева, доктор медицинских наук:

- Алкоголь вреден в самых мизерных количествах. К сожалению, это не я говорю, а наука доказала. Если я выпиваю в компании, то бокал вина и очень редко. И то запиваю его водой.

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