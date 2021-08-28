На полеты Безоса и Брэнсона мы ответим циклолетом и космическим чудо-грунтом

Идей в стране не становится меньше, мы очень изобретательная нация, у нас очень талантливые люди Фото: Shutterstock

Вы, может быть, не заметили, но 2021 год в России объявлен годом наук и технологий. Неужели мы и в самом деле твердо решили перевести страну на рельсы инновационного развития? Сколько открытий чудных и уникальных стартапов готовит нам поворот в сторону высоких идей и технологий? Об этом мы поговорили с председателем Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), омбудсменом по вопросам изобретательства и интеллектуальной собственности в городе Москве Антоном Ищенко.

СМОЖЕМ ЛИ ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ?

- Антон Анатольевич, у таких мероприятий есть две стороны. Одна парадная - провели совещание, сказали красивые слова, показали по телевизору… И сущностная: инвестиции, законы, которые облегчают жизнь изобретателям, зеленый коридор каким-то приоритетным проектам. У нас приоритет какой из сторон отдается?

- Сегодня наука и технологии это самое важное в мире: цивилизация перестраивается, появляется экономика знаний. И страны, которые могут максимально быстро доводить идеи, открытия, изобретениях до промышленной реализации станут победителями в этой конкурентной борьбе. И для нас объявление 2021 года годом науки и технологий стало сигналом, что государство правильно воспринимает эту ситуацию и хочет изменить положение дел, потому что на фоне экономически развитых стран Россия выбивается в негативную сторону.

- Что вы имеете ввиду?

- Например, на финансирование науки мы тратим чуть более одного процента ВВП и это удручающе мало, учитывая, что страны, которые мы собираемся догонять, вкладывают в развитие науки науки и высоких технологий 3-4 процента ВВП, а где-то и больше. Более того, даже эти вложения не всегда дают ожидаемый финансовый социальный результат.

- Почему?

- Тут много причин. Рынок у нас очень-очень молодой, прошло лишь 30 лет с 1991 года, когда мы начали выстраивать систему интеллектуального права. За это время у нас в стране еще не сформировался рынок интеллектуальной собственности, не заработали механизмы коммерциализации научных разработок. Поэтому от года науки и технологий мы ждали не столько праздничных мероприятий, сколько практических шагов. В первую очередь создания механизмов финансирования работы изобретателей на начальной стадии своих проектов, когда есть идея и патент, но нет возможности создать действующий прототип или заказать достаточно дорогое маркетинговые исследование. Оно стоит, как правило, несколько миллионов рублей. А без этого невозможно на равных разговаривать с инвесторами.

КАК ТОРГОВАЛИ ТЕХНОЛОГИЯМИ В СССР

- Что-то сдвинулось с мертвой точки?

- К сожалению, даже спустя 8 месяцев года науки мы конкретных шагов пока не видим. Мы понимаем, что это требует вливаний со стороны федерального бюджета или каких-то фондов, институтов развития. Но если мы этих вложений не сделаем, то так и будем оставаться в хвосте прогресса, без всякой надежды догнать ведущие экономики мира. Характерный пример, мы сегодня выстраиваем диалог с Министерством экономического развития и Российским экспортным центром. И я с удивлением узнал, что РЭЦ фактически не знает о том, как было организовано продвижение на мировой рынок новейших отечественных технологий во времена СССР. Тогда существовала такая организация, как “Лицензинторг”.

По всему миру на перспективных рынках работало более 100 представительств, они экспортировали советские технологии за рубеж и зарабатывали огромные деньги в иностранной валюте. Через “Лицензинторг” мы, например, совершили первые коммерческие запуски космических туристов. Советский Союз поставлял огромное количество решений в области металлургии в Японию, США, страны Европы и эти технологии до сегодняшнего дня являются современными и востребованными.

К сожалению, мы эту сеть потеряли и сегодня не можем предоставить нашим изобретателям возможность прямого общения с потенциальными иностранными инвесторами и привлечения финансирования с внешних рынков. Мы пока очень сильно отстаем в этом направлении, а это мощный потенциал, который измеряется десятками миллиардов долларов. Эта отрасль легко может поспорить с любым производственным сектором в нашей стране, включая нефтедобычу.

ИЗОБРЕТЕНИЯМИ ИНТЕРЕСУЕТСЯ ТОЛЬКО МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ

- Мы постоянно твердим о необходимости перехода к экономике знаний, где главное не сырье, а человеческий капитал. Но почему у нас это движение происходит с таким скрипом?

- Я не открою Америку, если скажу, что по запасам нефти, газа, золота, угля, драгоценных металлов и других полезных ископаемых мы являемся одной из самых богатых стран. Но, возможно, именно поэтому мы сегодня все меньше и меньше вкладываемся в инновации. Потому что, имея источник дохода, за счет очень простых процессов добычи мы можем обеспечить жизнедеятельность целой страны. Вернее, могли. Весь мир вкладывается в новейшие технологии, как следствие - зарубежные партнеры зачастую начинают отказываться от полезных ископаемых, которыми мы торгуем традиционно. Значит, наша конкурентоспособность снижается.

Думаю, для нас было бы правильно получать деньги на инновации за счет доходов от продажи сырья. Я говорю о введении дополнительного налога на экспорт сырья, пускай он будет небольшой - даже одна сотая процента от стоимости. Если пустить эти средства на финансирование изобретений это стало бы существенным подспорьем для нашего сектора инноваций. Но в целом невосприимчивость нашей экономики к инновациям стала притчей во языцех.

- С чем это связано?

- Так получилось, что чиновники не хотят отвлекаться и просто уделять внимание поддержке конкретных проектов. ВОИР неоднократно отправлял десятки обращений, чтобы ведомства, министерства и институты развития помогли бы тем или иным проектам. В 99 процентах случаев натыкаемся на стену безразличия. Взять хотя бы последний кейс с Минздравом. Наши изобретатели создали обеззараживатели воздуха, которые можно устанавливать в автобусах, электричках, поездах метро и это резко повышает безопасность пассажиров с точки зрения распространения коронавирусной инфекции. К сожалению, Министерство здравоохранения вместо того, чтобы поразбираться в этой тематике, просто отфутболило: это не наши полномочия, обращайтесь в Роспотребнадзор.

А ведь это вопрос охраны здоровья, безопасности населения нашей страны. И это натолкнуло нас на мысль провести небольшой мониторинг. Есть такое постановление правительства №1172 от 2012 года. Оно наделяет практически все министерства и ведомства полномочиями в сфере поддержке инновационных проектов. Это информационная поддержка, помощь в создании проектной документации, формирование спроса на инновационную продукцию, финансовое обеспечение конкретных стартапов. Мы решили посмотреть сайты этих министерств и ведомств - сколько из них ведут эту работу пусть не на деле, но хотя бы на словах. Оказалось, что за исключением министерства обороны и отчасти Роспатента остальные 37 министерств и ведомства не знают, что обязаны оказывать поддержку инновациям в нашей стране!

После нашего обращения на имя вице-премьера Григоренко и вице-премьера Чернышенко у нас уже появилось поручение заместителя председателя правительства и все министерства и ведомства обязаны отчитаться о его выполнении. Мы надеемся, что, как минимум, соответствующие информационные разделы появится на сайтах этих министерств и ведомств.

- Что это даст?

- Понимаете, инновационные проекты у нас, как правило, раскручивают небольшие команды по одному, два, три человека. Им тяжело достучаться до лиц, принимающих решения, зачастую это практически невозможно в нашей стране. Ни письма, ни телефонные звонки, ни выступления на каких-то конференциях не дают результата. И на каком-то этапе, может быть, и деньги не так сильно нужны - но необходим четкий процесс коммуникации, чтобы авторы изобретений могли найти среди представителей власти тех, кто по долгу службы заинтересован в продвижении этих проектов.

МЫ ГОТОВЫ СОВЕРШИТЬ РЕВОЛЮЦИЮ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ

- Говорят, что наше самое узкое место - это переход от изобретения, научного открытия к технологическому решению. Львиную долю перспективных проектов мы теряем на этом этапе. Есть идеи, как развязать это узкое место, чтобы оно не становилось кладбищем изобретений?

- Идей в стране не становится меньше, мы очень изобретательная нация, у нас очень талантливые люди. Есть уникальные изобретения, но вывести их на рынок очень трудно в силу разных причин. Например, проект 3D-принтера для строительства домов уперся в нормативные акты министерства строительства.

Другой наш изобретатель из республики Дагестан сделал автоматическую коробку передач нового типа, где практически нет трущихся элементов. Там использован принцип гидротрансформатора, когда жидкости внутри коробки передач являются веществом, передающим этот крутящий момент. Это устройство может совершить революцию на автомобильный рынок. Мы помогли Михаилу Омарову запатентовать это изобретение за рубежом, но для того, чтобы выпустить первую партию нужны несколько десятков миллионов рублей. А такую сумму очень сложно найти, особенно если это регион, а не Москва.

С такой проблемой сталкиваются многие изобретатели, Потому что сделать полноценный работающий прототип, который доказывает идею изобретателя - дорого. Каждый такой прототип делается вручную методом проб и ошибок и зачастую стоит в разы или десятки раз дороже, чем серийный образец. Поэтому нужен механизм финансирования, оно может быть заемным, но максимально быстрым, чтобы предприниматель получал кредит под 1% годовых в течении 2 недель с момента обращения. Но, главное, без каких-то дополнительных бюрократических проволочек - фактически под деловую репутацию.

ЦИКЛОЛЕТ - НОВОЕ СЛОВО В АВИАЦИИ

- В этом году одним из самых ярких событий в области науки и технологий стали полеты Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса, которые сделали космический туризм более доступным. Есть нам чем ответить, пусть не в космической сфере, но столь же интересным проектом?

- Еще раз подчеркну, что у нас огромное количество уникальных решений. Мы о многих из них просто не знаем. Вот многие говорят про грядущий бум водородной энергетики, а в 1975 год в СССР уже ездил автомобиль “Москвич” на водороде - заправлялся прямо у фонтана. Эта технология была у нас еще 50 лет назад, мы просто не довели ее до коммерческой реализации. Или другой сюжет - на последнем МАКСе заявили о новом истребителе, который способен развивать скорость больше 2000 километров в час. А в 1973 году у нас уже был разработан стратегический бомбардировщик Т-4, который достигал скорости 3200 километров в час, а дальность полета составляла 7 тысяч километров.

Другой пример - недавно у нас была презентация циклолета, нового летательного аппарата с вертикальным взлетом. Это новое слово в летающем транспорте. Идея такого аппарата была известна еще 100 лет назад, но впервые российские разработчики добились устойчивого полета. Мы, к сожалению, имея такие технологии еще не умеем их подать шикарно, как это умеют наши западные партнеры. Те же Брэнсон и Безос - с точки зрения телевизионной картинки все упаковали очень красиво, тут им надо отдать должное.

Но надо ценить и собственные проекты, зачастую это реально прорывные технологии, которые способны изменить геополитический баланс в мире. Например, ионитный субстрат ЦИОН был разработан для дальних космических путешествий, чтобы экипаж кораблей выращивал питательные растения прямо на борту звездолетов. Сегодня эта технология выведена на рынок и позволяет выращивать хорошие урожаи в пустынях, на самых безжизненных почвах. На этом фоне увеселительные экскурсии в космос Безоса и Брэнсона выглядят детской забавой.

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