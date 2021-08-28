"Пообещай мне, что ты будешь жить вечно": Мама больной раком Анастасии Заворотнюк появилась перед публикой

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна и мама Валентина Борисовна. Фото: Instagram.com

Анастасия Заворотнюк более двух лет борется с раком мозга. Все это время рядом с актрисой находится ее мама Валентина Борисовна. Она не только ухаживает за тяжело больной дочерью, но и сидит с внучкой Милой, которая появилась на свет в 2018 году.

Мама Анастасии Заворотнюк в последние годы пережила немало потрясений. Она одного за другим похоронила сына и мужа. А потом случилась драма с ее знаменитой дочерью. Врачи диагностировали у звезды сериала "Моя прекрасная" глиобластому. Валентина Борисовна находится рядом с актрисой в этот непростой период.

Несмотря на все невзгоды пенсионерка не падает духом. Она прекрасно выглядит, в чем и смогли убедиться россияне.

28 августа Заворотнюк-старшая принимает поздравления по случаю своего Дня рождения. По этому поводу ее старшая внучка Анна выставила в блоге уникальную фотографию. Она показала бабушку в домашней обстановке. "Вы знаете кто эта прекрасная женщина рядом со мной? Это моя бабушка! А знаете сколько ей сегодня исполнилось? 78!", - написала в блоге Анна.

После чего обратилась к родному человеку. "Бабуля, мой Валечек, я тебя люблю больше жизни. Пообещай мне, что ты будешь жить вечно. Я желаю тебе огромнейшего и самого-самого-самого крепкого здоровья и сил. Ты моя путеводная звезда и часть моей души. Обнимаю тебя, всегда буду рядом с тобой", - добавила девушка.

Она пообещала "не разводить здесь нюни". "Разведу их сегодня за столом. Хочу сказать, что я очень горжусь тем, что у меня такая бабушка", - резюмировала старшая дочь "прекрасной няни".

Стоит отметить, что в июле 2021 года стало известно, что Анастасия свой загородный дом в Крекшино официально переписала на свою маму Валентину Борисовну. "Право собственности перешло матери. Возможно, так Анастасия решила позаботиться о будущем мамы на случай непредвиденных обстоятельств... А, быть может, это был способ защитить имущество, чтобы его не арестовывали за долги приставы. По сути, из-за болезни Заворотнюк потеряла все свои фирмы, было не до работы", - откровенничал pежиссер Анатолий Демидов.