Известный телеведущий высказался о страшной реальности Анастасии Заворотнюк

Недавно стало известно, что "прекрасной няне" заменили химиотерапию на таргетную Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анастасия Заворотнюк более двух лет тяжело больна. Актрисе диагностировали рак мозга. Лечением звезды сериала "Моя прекрасная няня" занимаются лучшие умы России. Специально для артистки создали лекарство на основе ее иммунных клеток. Россияне сопереживают знаменитости, но есть и такие, кто по сей день не верит в недуг красавицы. Дескать, ее болезнь и чудесное исцеление были придуманы исключительно ради пиара.

Телеведущий Влад Кадони не понаслышке знает, что происходит с Анастасией Заворотнюк. 35-летний мужчина раскрыл сведения о реальном состоянии актрисы. По его словам, современный шоу-бизнес приучил ко всему относиться с недоверием.

Однако Влад попросил отличать случаи "хайпожорства" от тех ситуаций, когда звезды реально болеют находятся на грани жизни и смерти. В качестве примера он привел Заворотнюк. "Я знаю, что Заворотнюк это все реальность", - поведал он в блоге, подтвердив страшное.

Отметим, специально для Анастасии была разработана "противоопухолевая вакцина". Врачам удалось невозможное - состояние актрисы удалось стабилизировать после резкого ухудшения. "Как правило, с таким диагнозом ситуация развивается в худшую сторону очень динамично. А Заворотнюк борется уже два года, и у нее хорошая тенденция", - говорят ученые.

Недавно стало известно, что "прекрасной няне" заменили химиотерапию на таргетную. Это лечение препаратами, которые блокируют рост раковых клеток, воздействуя на определенные молекулы.

Конечно, свежих снимков артистки давно нет. По слухам, она изменилась до неузнаваемости - сильно располнела, лишилась копны своих роскошных волос, у нее частично парализована правая рука. Из-за осложнений после химиотерапии пострадали сердце, печень и почки.

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