Певица Слава два раза переболела коронавирусом: «Теперь бывают моменты, что память отшибает»

Артистка возвращается и к гастрольной жизни Фото: Личный архив

Певица Слава выпустила клип – мини-фильм на песню «Без тебя меня нет». Артистка возвращается и к гастрольной жизни – насколько это позволяют карантинные ограничения в разных регионах. Слава – единственная из звезд, кто переболел коронавирусом два раза. Как эта и другие особенности жизни в пандемию отразились на работе Слава рассказал в интервью kp.ru.

- Слава, вы сохранили свою команду в пандемию? Многие артисты рассказывали, что не могли платить музыкантам, танцорам и другим членам команды, так как долгое время не было туров, концертов.

- Вся моя команда на своих местах официально, с сохранением заработной платы – и всегда будет со мной!

- Главные риски, сложности, потери – что тяжелее всего в пандемию для гастролирующей певицы?

- Артисты, как и представители других профессий, пострадали из-за пандемии сильно – финансовые потери значительные. Ну невозможно выжить за счет онлайн-концертов! Но в первую очередь, я очень скучаю по своему зрителю - их эмоциям, живым глазам, взаимному обмену энергией. Концертов стало в разы меньше, в каждом городе свои ограничения, было очень много переносов. В каждую новую волну карантина первыми попадают под ограничения артисты – отменяют все развлекательные мероприятия. Сейчас ситуация вроде бы налаживается, но я не знаю, сколько еще должно пройти времени, чтобы все вернулось на круги своя. А пока сложностей хватает: в первую очередь это отсутствие стабильности и уверенности в завтрашнем дне, это залы, заполненные на 50%, люди, которые со страхом приходят на концерты и не могут полностью расслабиться и отдохнуть. Да и мы даже не видим их улыбок из-за масок. Мечтаю, чтобы это скорее закончилось, и все были здоровы!

Слава с детьми Фото: Личный архив

- И вам желаем здоровья. Вы ведь единственный артист, кто переболел коронавирусом дважды. Как сейчас самочувствие? И что с антителами?

- Первый раз я переболела после первого локдауна, две недели лежала с высокой температурой. Второй раз - в конце весны назад, перенесла практически бессимптомно. Ковид, к сожалению, не прошел бесследно. Бывают моменты, когда память «отшибает», поэтому на гастроли вожу распечатанные на листочках тексты песен – чаще всего заглядываю в недавно написанные. Сейчас снималась сразу в нескольких телепроектах - выручал суфлер. Зрители на концертах не обижаются – они все прекрасно понимают и разделяют мою самоиронию. Но шутки шутками, а я начала заниматься здоровьем – надо ликвидировать последствия ковида. А антител пока очень много.

- Ваша старшая дочь этим летом получила диплом РУДН. Какая профессия у Саши?

- Я очень горжусь моей птичкой! Она лингвист. С этим дипломом дочь может работать переводчиком, пойти в научную деятельность в сфере лингвистики или преподавать английский язык. Образование получено и теперь, пожалуйста, в свободное плавание. Сейчас Сашуля активно развивается в музыкальной сфере, занимается вокалом, пишет новые треки, снимает клипы, выступает. Но лингвистику не забывает - увлечена изучением иностранных языков, знает и английский, и французский, постоянно практикуется, находит и учит что-то новое, собираться освоить японский.

- Вы Сашу недавно побаловали – подарили крутую иномарку. Балуете пока нет своих серьезных заработков?

- Инициатива этого подарка была исключительно моя. Саша все время ездила на общественном транспорте и на такси, а я очень боялась за ее безопасность, а из-за пандемии нужно избегать лишних контактов. Дочь отлично водит и получает от процесса вождения удовольствие. Поэтому купила ей хорошую машину. Саша сама не ожидала такого подарка. Мы не балуем ее, но стараемся радовать по мере возможностей, как и каждый родитель своего ребенка. Конечно, пока мамина дочь не получает большие гонорары - она только отучилась в университете и пока не было такой возможности. Но сейчас Саша старается заработать свою копеечку и редко ко мне приходит с просьбой дать денег на какую-то покупку.

Подарок дочери Фото: Личный Архив

- Саша живет с вами?

- Дочь живет самостоятельно, но в одном доме с моей сестрой – они соседи, навещают друг друга. Поэтому Сашуля всегда под чутким присмотром.

- Что сейчас поднимает настроение? И чего еще не хватает для полного счастья?

- Вкусная еда поднимает настроение, приносит гастрономическое наслаждение! А если серьезно, то, я по умолчанию счастливая! Каждый день благодарю, что все так, как есть. Мои любимые люди - здоровые и счастливые рядом. Для идеального духовного умиротворения только моих родителей не хватает здесь и сейчас, но все мы обязательно еще встретимся. А по работе все идет так, как должно. У меня никогда не было потребности в популярности на весь мир и соответствующих огромнейших гонораров. Я получаю удовольствие от своего творчества, концертов и встреч со зрителем, от личной семейной жизни. Вырастила одну дочь, подрастает вторая моя куколка. Все ровно, остальное – мелочи!

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