Мосгорсуд вернул Марии Баталовой её имущество окончательно и бесповоротно

Дочь актера Алексея Баталова Мария. Фото: Первый канал

30 августа в Мосгорсуде рассмотривалась апелляционная жалоба Натальи Дрожжиной на решение суда первой инстанции о признании трёх договоров-ренты, заключенных между ней и Марией Баталовой, недействительными.

Напомним, предметом этих сделок, заключенных в сентябре 2019 года явились: двухкомнатная квартиры в 1-м Самотечном переулке; нежилое помещение в 21 кв.метра по улице Серафимовича,2; 1/3 в долевой собственности на четырехкомнатную квартиру на Серафимовича, 2. После того, как Дрожжину и её мужа Михаила Цивина обвинили в мошенничестве с имуществом Баталовых, Наталья Георгиевна подала иск о расторжении договоров ренты. 28 апреля Замоскворецкий суд в её требованиях ей отказал и признал договоры ренты, заключенные между Дрожжиной и Марией Баталовой, недействительными. Суд прекратил право собственности Дрожжиной на вышеуказанную недвижимость и восстановил право собственности Марии Баталовой. Фактически это решение подтвердило, что имущество перешло к Дрожжиной обманным путем. После этого Наталья Георгиевна подала апелляцию.

Михаил Цивин и Наталья Дрожжина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- На сегодняшнее заседание в Мосгорсуд приходил Михаил Цивин. Он выступал как представитель Натальи Дрожжиной, - рассказал нам адвокат Баталовых Сергей Лукин. - Михаил Семенович говорил, что заключая договоры ренты с Марией, его жена никого не собиралась обманывать. Это было сделано из добрых побуждений...

Но Мосгорсуд все-таки посчитал иначе. И оставил решение Замоскорецкого суда без изменений.

Актер Алексей Баталов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Когда эти квартиры фактически вернутся к Марии?

- Сперва надо будет снять арест с имущества. Он был наложен Хамовническим судом при принятии обеспечительных мер по уголовному делу. И только потом будем переоформлять имущество. Полтора-два месяца на это уйдет.

Расследование уголовного дела о мошенничестве с имуществом Баталовых подошло к концу. Вдова актера Гитана Аркадьевна Леонтенко и дочь Мария Баталова уже ознакомились с материалами дела. Сейчас их изучают обвиняемые: Цивин и Дрожжина. После этого материалы будут переданы в суд.

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