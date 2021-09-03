В Центробанке рассказали, что будет с ключевой ставкой в следующем году: как изменится процент по вкладам и кредитам

В Центробанке ожидают, что по итогам этого года инфляция составит 5,7-6,2% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Банк России озвучил свои предварительные прогнозы на ближайшее будущее. Они — в проекте Основных направлений государственной денежно-кредитной политики до 2024 года, который представил журналистам замглавы ЦБ Алексей Заботкин.

В Центробанке ожидают, что по итогам этого года инфляция составит 5,7-6,2%, а в следующем вернется к 4-4,5%. Ключевая же ставка будет в районе от 6 до 7% годовых (это базовый прогноз на 2022 год), ниже, как пока прогнозируют в Центробанке, она опустится не раньше 2023 года.

Зачем все это знать обычным гражданам? От величины ставки ЦБ зависят и ставки по банковским депозитам и кредитам. В 2019-2020 годах ставка в основном снижалась, что привело к тому, что граждане стали в массовом порядке терять интерес к банковским вкладам и стараться переложить их куда-нибудь еще, например в недвижимость. Зато подешевели кредиты. И, в частности, рекордно упали ставки по ипотеке (это даже если не считать льготных программ).

Чем нам теперь может грозить ключевая ставка в 6-7% годовых? Напомним, что в 2021-м ЦБ ее уже несколько раз поднимал, с июля 2021 года она выросла до 6,5%.

- Как минимум, Центробанк дает понять: во-первых, он признает, что инфляция разогналась, а во-вторых, в следующем году он не собирается резко менять политику — ключевая ставка останется примерно на нынешнем уровне. Это означает, что и со ставками по вкладам и кредитам сильных изменений не должно быть, - говорит директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев. - Но это именно ориентиры, надо понимать, что реальность вполне может оказаться другой.

Чуть-чуть скучной статистики для понимания. По данным того же ЦБ, ставки по новым банковским вкладам в последнее время росли и достигли уровня доковидного 2019 года. Во второй декаде августа средний максимальный размер процентных ставок по вкладам в рублях в десятке наших крупнейших банков составил 6,1% годовых. Маловато будет, особенно с учетом слова «максимальный»? Но вот это и есть «отскок» обратно вверх к 2019 году. Эксперты предполагали, что если ставка ЦБ поднимется выше 7%, тогда депозиты еще подорожают. Но сейчас Центробанк, как минимум, декларирует, что выше — не хотелось бы.

С кредитами — немного по-другому. Особенно с ипотекой.

- Формально предпосылки для роста ставок по потребительским и ипотечным кредитам есть. Повышение ключевой ставки до 6,5%, которое уже произошло, рынок, по большом счету, не отыграл. Но, скорее всего, и не будет с этим торопиться, - считает завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов. - Наиболее вероятный сценарий такой. Банки станут более осторожно выдавать кредиты и для наиболее привлекательных заемщиков, с хорошей кредитной историей, сохранять прежние условия или близкие к ним. Для тех же заемщиков, которые банкам вовсе не кажутся привлекательными, ставки вырастут. По ипотеке и в следующем году останутся льготные программы. В частности, семейная ипотека, условия которой с июля стали более лояльными (ей теперь могут воспользоваться и семьи, где родился первый ребенок). А они тоже оказывают влияние на рынок — сдерживают рост ставок. Также будут расширять свои ипотечные программы застройщики — чтобы как-то стимулировать уже снизившийся спрос на жилье и выделиться среди конкурентов. Это когда застройщик на какое-то время субсидирует своим покупателям часть ставки: купите квартиру в этом комплексе — у вас первый год будет ипотека не под 8%, а под 3%. И это тоже влияет на рынок в целом.