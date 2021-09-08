Взрыв газа в Ногинске 8 сентября 2021: прямая видеотрансляция

В жилом доме продолжаются поисково-спасательные работы. Фото: прокуратура Московской области.

В среду, 8 сентября, произошел взрыв газа в жилом доме в подмосковном Ногинске. Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию поисково-спасательных работ.

Напомним, взрыв газа произошел в жилом доме в Ногинске на улице 28 июня. Пожара после хлопка не было, однако в результате происшествия частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. В МЧС России уточнили, что по факту произошедшего произошло обрушение перекрытий, а также части внешней стены. Кроме того, были повреждены пять квартир.

8 сентября произошел взрыв газа в жилом доме в подмосковном Ногинске. Фото: Александр РОГОЗА

На данный момент продолжаются поисково-спасательные работы. Ранее в МЧС России сообщили о спасении трех человек, в том числе двух детей, позже стало известно о спасении маленькой девочки, но вместе с тем стало известно о пострадавших, а также о погибших.

На данный момент продолжаются поисково-спасательные работы Фото: Александр РОГОЗА

Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова заявила, что из девятиэтажки эвакуировали свыше 170 человек. Помощник руководитель подмосковного СК Анна Тертичная сообщила, что пятеро пострадали, а двое человек погибли.