Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 сентября 2021 11:02

Взрыв газа в Ногинске 8 сентября 2021: прямая видеотрансляция

В жилом доме продолжаются поисково-спасательные работы 8 сентября 2021
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В жилом доме продолжаются поисково-спасательные работы. Фото: прокуратура Московской области.

В жилом доме продолжаются поисково-спасательные работы. Фото: прокуратура Московской области.

В среду, 8 сентября, произошел взрыв газа в жилом доме в подмосковном Ногинске. Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию поисково-спасательных работ.

Напомним, взрыв газа произошел в жилом доме в Ногинске на улице 28 июня. Пожара после хлопка не было, однако в результате происшествия частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. В МЧС России уточнили, что по факту произошедшего произошло обрушение перекрытий, а также части внешней стены. Кроме того, были повреждены пять квартир.

8 сентября произошел взрыв газа в жилом доме в подмосковном Ногинске.

8 сентября произошел взрыв газа в жилом доме в подмосковном Ногинске.

Фото: Александр РОГОЗА

На данный момент продолжаются поисково-спасательные работы. Ранее в МЧС России сообщили о спасении трех человек, в том числе двух детей, позже стало известно о спасении маленькой девочки, но вместе с тем стало известно о пострадавших, а также о погибших.

На данный момент продолжаются поисково-спасательные работы

На данный момент продолжаются поисково-спасательные работы

Фото: Александр РОГОЗА

Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова заявила, что из девятиэтажки эвакуировали свыше 170 человек. Помощник руководитель подмосковного СК Анна Тертичная сообщила, что пятеро пострадали, а двое человек погибли.

Смотреть видеосюжет
Взрыв газа в подмосковном Ногинске: прямая трансляция
Взрыв газа в подмосковном Ногинске: прямая трансляция
В жилом девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске произошел взрыв газа. По предварительным данным, погибло 2 человека
ЧПКАРТИНА ДНЯ