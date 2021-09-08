В Ногинске начали эвакуировать еще один дом рядом с многоэтажкой, где взорвался газ

На улице 28-го Июня в подмосковном Ногинске спасатели продолжают разбирать завалы в девятиэтажке. Фото: Александр РОГОЗА

На улице 28-го Июня в подмосковном Ногинске спасатели продолжают разбирать завалы в девятиэтажке. Ранним утром 8 сентября здесь взорвался газ в квартире на третьем этаже. Разрушены пять квартир на двух этажах. Взрывная волна вынесла часть торцевой стены и повыбивала стекла даже на последних этажах соседнего дома, хотя тот стоит на удалении в 50 метров.

— По квартирам пошли полицейские. Сказали собирать документы, разрешили взять немного вещей и домашних животных, а затем выйти на улицу, — сообщили корреспонденту kp.ru жители многоэтажки рядом с пострадавшим домом.

Пока эвакуируют подъезд, который расположен ближе всего к обрушившемуся дому. Фото: Александр РОГОЗА

Пока эвакуируют подъезд, который расположен ближе всего к обрушившемуся дому. Причиной называют вероятность дальнейшего разрушения многоэтажки, где случился взрыв. Людей эвакуировали в детский сад неподалеку. Жильцам соседнего дома предлагают по необходимости также разместиться там.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщали, что в Ногинск привезли комплекс «Струна». Это прибор, который анализирует целостность несущих конструкций. Эксперты должны определить, безопасно ли жить в доме, где прогремел взрыв. Или придется всех расселять.

Причиной называют вероятность дальнейшего разрушения многоэтажки, где случился взрыв. Фото: Александр РОГОЗА

По данным областного минздрава пострадали восемь человек. Среди них две девочки 5 и 10 лет. В Следственном комитете сообщили о двух погибших под завалами — это мужчина и женщина. Возбуждено уголовное дело за оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности. По статье грозит до 10 лет колонии.

Причина взрыва — хлопок газовоздушной смеси. Жители дома рассказали kp.ru, что кто-то из жильцов решил погреться в отсутствии отопления и долго держал плиту включенной. По другой версии, газ забыли выключить с вечера, он скопился, а когда утром щелкнули выключателем света, пошла искра и случился взрыв.