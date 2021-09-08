Спасательная операция после взрыва жилого дома в Ногинске продолжатся: ищут пятерых человек

В первый подъезд, который пострадал от взрыва, жильцы смогут зайти за документами в лучшем случае через неделю Фото: Александр РОГОЗА

В Ногинске продолжают разбирать завалы - раскуроченные квартиры на трех этажах девятиэтажного дома, где сегодня утром, 8 сентября, произошел взрыв. Рвануло около 06:30, когда люди только собирались на работу или еще спали. По предварительной версии, взорвался бытовой газ. Пострадали пятнадцать человек. Двое из них в тяжелом состоянии. Тела еще двоих несчастных достали из-под плит. Но работы продолжаются.

За периметром полицейского оцепления во дворе пострадавшего дома есть одно место... Тяжелое место. Несколько рядов стульев, на которых сидят родственники тех, кто в это утро был в доме и с тех пор больше не выходит на связь.

- Телефоны не отвечают. Таких у нас пять человек, - рассказал корреспонденту kp.ru источник в экстренных службах.

Несколько рядов стульев, на которых сидят родственники тех, кто в это утро был в доме и с тех пор больше не выходит на связь Фото: Александр РОГОЗА

Родственники, конечно, надеются, что их близких в доме все-таки не было. Надеются, что они каким-то чудом не ночевали дома, а телефон потеряли... Это ожидание чуда продолжается уже больше десяти часов.

Например, в этой «зоне ожидания» сидит крепкий мужчина лет пятидесяти - обхватив голову своими огромными ручищами. В доме 9а на улице 28 июня его 20-летняя дочь снимала квартиру вместе с подругой. С утра о ней никаких вестей.

На наших глазах психологи МЧС привели к стульям женщину, которая минутой ранее опознала в одном из погибших родственника.

Родственники, конечно, надеются, что их близких в доме все-таки не было Фото: Александр РОГОЗА

Сигареты в дрожащих руках. Слезы. Почерневшие лица.

С другой стороны дома кранами поднимают на этажи служебных собак, которые помогают искать выживших. Мы увидели как минимум троих таких псов.

Уже известно, что пострадавший дом будут восстанавливать за счет бюджета Подмосковья - рухнувшие этажи планируют отстроить за 6-8 месяцев. Пострадавших и семьям погибших будут выплачены компенсации.

Спасательная операция после взрыва жилого дома в Ногинске продолжатся Фото: Александр РОГОЗА

Тем временем во второй подъезд девятиэтажки начали запускать местных жителей. После взрыва многие смешно покидали дом, не успев схватить даже паспорта. После разведки здания им разрешили вернуться в квартиры буквально на несколько минут - за документами, ценными вещами и домашними животными.

- В первый подъезд, который пострадал от взрыва, жильцы смогут зайти за документами в лучшем случае через неделю, - сказал один из спасателей.

Жильцам эвакуированного дома местные власти предоставили номера в здешнем доме отдыха, обеспечили питанием. Некоторые решили остаться в городе - им обещали снять за счет города квартиры.