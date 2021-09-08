50-летняя Лера Кудрявцева показала себя в ванне: "Боже, кто это"

Диетами Лера не увлекается, ест, по ее словам, все подряд. К спорту красавица равнодушна Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лера Кудрявцева в свои 50 лет умудряется выглядеть как школьница. После операции по уменьшению груди телеведущая приобрела былую хрупкость и утонченность. Ну а лицо у блондинки и вовсе без единой морщинки. На днях красавица отважилась на смелый эксперимент. Она показала себя в ванне.

Лера Кудрявцева выглядит просто прекрасно и идет в ногу со временем. Телеведущая не раз подчеркивала, что не прибегала к услугам пластических хирургов, разве что много лет назад увеличила себе бюст. А в 2019 году у нее лопнул имплант, потому роковая блондинка после операции приняла решение оставить то, что ей даровано природой.

Диетами Лера не увлекается, ест, по ее словам, все подряд. К спорту красавица равнодушна.

А на днях она разместила откровенное видео. Лера лежит обнаженной в ванне, периодически ныряя под воду. Она не стала показывать себя полностью, дабы не будоражить народ. Продемонстрировала лишь лицо. А на нем - несколько татуировок, кольца в губе и носу. При помощи фильтров блондинка сузила себе нос и увеличила и без того пухлые губы.

Большинство поклонников по-настоящему испугались за ведущую. Многие решили, что Кудрявцева сделала пластику. "Боже, кто это?", "Мама дорогая. Вы сами хоть поняли, где вы?", "Узнать сложно, забыть нельзя", «И зачем такое публиковать?", "Не сразу поняла, что происходит", "Лера, вы сделали операцию на лице?", "Что случилось с Лерой", - пишут взволнованные фолловеры, которые привыкли видеть свою любимицу в классических костюмах и элегантных платьях.

Кстати, публика не раз критиковала Леру за использование фильтров. "Фотошоп виден невооруженным взглядом, но зачем же выставлять отредактированное тело, которое разительно отличается от того, что есть на самом деле? Какой в этом смысл?! И разве это не обман читателей?", - вопрошала блогер Лена Миро.