Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев: Евгений Зиничев дал мне вторую путевку в жизнь.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Вот все говорят, что он не мог поступить по-другому, когда спасал человека. И я подтверждаю эти слова, - сказал Кобзев.

Иркутский губернатор отметил, что у него с Евгением Зиничевым связано и много личных историй:

- В 18 году при назначении на должность министра, он поверил в меня, дал мне вторую путевку в жизнь и назначил заместителем министра. Я тогда очень много научился у Евгения Николаевича. А еще я знал, что он всегда подставит плечо. Евгений Николаевич был и остается для меня наставником, учителем, Офицером с большой буквы.

Одной из отличительных черт погибшего министра называют колоссальную работоспособность.

- Он был на своем месте до тех пор, когда только семья могла его оторвать, - говорит Кобзев. - Вникал в самые глубокие тонкости, вопросы, которые ему знать не положено по статусу. Выезжая на ЧС он погружался буквально в каждую мелочь. За очень короткое время он изучил всю систему. Будучи даже не из системы МЧС у Евгения Николаевича была такая детализация по всем вопросам, что многие бывалые сотрудники не могли сравниться. Это не каждому дано. Я рад, что мы были вместе с одной команде.

Генерал армии погиб в Норильске, где он находился с рабочим визитом и проверял ход работ строительства пожарной части. Евгений Зиничев с режиссером Александром Мельниковым стояли на краю выступа, когда последний сорвался в обрыв. Глава МЧС попытался спасти его, но тоже погиб.

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