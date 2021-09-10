Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Наука10 сентября 2021 7:00

Диспетчеры канадского аэропорта: «Оба борта сообщили, что видят НЛО, практически одновременно!»

Диспетчерская служба аэропорта канадского города Гандера рассказала нам о недавнем воздушном инциденте
Авторы (2):
Владимир ЛАГОВСКИЙВладимир ЛАГОВСКИЙ
Алексей ОСИПОВАлексей ОСИПОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Операторы не видели НЛО на радарах. Но то, что объект там совсем не появлялся, они утверждать не берутся

Операторы не видели НЛО на радарах. Но то, что объект там совсем не появлялся, они утверждать не берутся

Портал LiveScience обращает внимание: в базе данных канадского правительства, в которую стекается информация об инцидентах с воздушными судами, появилось сообщение о встрече с НЛО. О ней доложила диспетчерская служба аэропорта канадского города Гандера (The Gander area control centre - АСС) после того, как получила донесения от экипажей сразу двух бортов, следовавших параллельными курсами. Канадский военный самолет направлялся из Канады в Германию, гражданский лайнер компании KLM Royal Dutch Airlines (Airbus A330-300) – из США в Амстердам.

Как отметили в специальном формуляре служащие диспетчерского центра, расположенного на острове Ньюфаундленд, объект был ярким, светился зеленым светом и передвигался. Залетев в облако, исчез. Других подробностей они не сообщили. Лишь заверили, что никакого ощутимого внешнего воздействия со стороны НЛО не было и никто не пострадал.

Из того же формуляра следовало, что экипажи наблюдали НЛО ночью (0155Z) 30 июля 2021 года над заливом Святого Лаврентия близ побережья канадского острова Ньюфаундленд.

Встреча с НЛО произошла над заливом Святого Лаврентия.

Встреча с НЛО произошла над заливом Святого Лаврентия.

Факты, приведенные диспетчерами, проверил известный авиационный эксперт Стефан Уоткинс (Steffan Watkins) - нашел на радарах оба рейса. Они действительно следовали параллельными курсами – экипажи вполне могли видеть один и тот же объект. Расстояние между военным и гражданским самолетом составляло примерно 40 километров. То есть, было достаточно велико. Из чего можно сделать вывод: то ли объект светился очень ярко, то ли был внушительного размера.

Уоткинс подметил: в указанное в формуляре время военный самолет, следовавший на высоте примерно 9 тысяч метров, чуть изменил курс и поднялся на 300 метров. Видимо, как решил эксперт, экипаж решил рассмотреть НЛО поближе. Но увидели ли пилоты что-то еще кроме яркого зеленого света? Неизвестно.

Самолеты, с борта которых был виден НЛО, следовали параллельными курсами.

Самолеты, с борта которых был виден НЛО, следовали параллельными курсами.

Гражданский лайнер, находившийся на высоте 11 тысяч метров, маневров не совершал.

Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» по Северной Америке, связался с операторами диспетчерского центра Гандера. И те любезно согласились честно рассказать всё, что они знают об инциденте. Мол, им скрывать нечего. Пилоты лайнера KLM, впрочем, отказались от каких-либо комментариев.

По словам диспетчеров, экипажи обоих бортов сообщили об НЛО, который двигался впереди них, почти одновременно. И передали практически одинаковые координаты объекта.

Операторы не видели НЛО на радарах. Но то, что объект там совсем не появлялся, они утверждать не берутся. Сейчас все записи переданы, как они выразились, в другое ведомство, которое проводит углубленную обработку показаний радаров, исследуя более широкий отрезок времени и больший радиус. Результаты этой экспертизы будут оглашены, как полагают, в Гандере.

По словам диспетчеров, нет ничего удивительного в том, что экипажи сообщили об НЛО. Они обязаны докладывать обо всех странностях, происходящих вокруг. Поскольку они – эти странности – могут угрожать безопасности полетов. В том числе и тех бортов, которые находятся поблизости.

Об инцидентах с НЛО пилоты сообщают часто. Но это не значит, что им то и дело попадаются инопланетяне. Анализ задокументированных и надлежащим образом исследованных наблюдений свидетельствует: в 99 процентах случаев объекты оказываются чем-то земным – метеорами, грозовыми облаками, выбросами вулканической пыли, шаровыми молниями и даже сполохами северного сияния.

НВЯ: снимок с борта американского эсминца.

НВЯ: снимок с борта американского эсминца.

Один процент встреч все же остаются необъяснимыми, как и недавняя – с зеленым НЛО, которая привлекла внимание еще и тем, что об объекте сообщили экипажи двух самолетов, независимо друг от друга.

О наблюдении НЛО наверняка бы рассказали пассажиры лайнера KLM – например, в соцсетях. Но ничего подобного так и не появилось по вполне объяснимой причине: НЛО летел впереди, а не сбоку. То есть, был виден только из кабины пилотов.

Встреча над Канадой стала первой после череды подобных сообщений, исходивших от пилотов военно-морской авиации США, которые тоже наблюдали НЛО главным образом в прибрежных зонах. Будто бы объекты куда-то пропадали. А теперь вернулись.

Американских летчиков – особенно военных - тоже обязали сообщать о наблюдениях НЛО - неопознанных воздушных явлениях (unidentified aerial phenomena) - так с недавних пор принято их называть. И заполнять соответствующие формуляры экипажам предписано – куда более подробно, чем это принято в Канаде.

Как недавно признался бывший президент США Барак Обама, он был в курсе воздушных аномалий – Пентагон докладывал. Там считали и считают реальными объекты, которые видели, к примеру, пилоты истребителей.

В американском военном ведомстве, которое в последнее время весьма плотно занялось неопознанными воздушными явлениями, не могут объяснить их природу. Но и признать, что тут каким-то образом замешаны инопланетяне, не хотят. Мол, нет таких данных.

КСТАТИ

Природа НЛО не была секретом для бывшего министра обороны Канады Пола Хеллье. Он не сомневался, что НЛО – это «летающие тарелки», неоднократно и публично заявляя, что представители внеземных цивилизаций находятся на Земле. Подробности в нашем материале

Пол Хеллье, бывший министр обороны Канады: «Инопланетяне? Я просто знаю, что они существуют»

КАРТИНА ДНЯ