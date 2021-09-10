Диспетчеры канадского аэропорта: «Оба борта сообщили, что видят НЛО, практически одновременно!»

Операторы не видели НЛО на радарах. Но то, что объект там совсем не появлялся, они утверждать не берутся

Портал LiveScience обращает внимание: в базе данных канадского правительства, в которую стекается информация об инцидентах с воздушными судами, появилось сообщение о встрече с НЛО. О ней доложила диспетчерская служба аэропорта канадского города Гандера (The Gander area control centre - АСС) после того, как получила донесения от экипажей сразу двух бортов, следовавших параллельными курсами. Канадский военный самолет направлялся из Канады в Германию, гражданский лайнер компании KLM Royal Dutch Airlines (Airbus A330-300) – из США в Амстердам.

Как отметили в специальном формуляре служащие диспетчерского центра, расположенного на острове Ньюфаундленд, объект был ярким, светился зеленым светом и передвигался. Залетев в облако, исчез. Других подробностей они не сообщили. Лишь заверили, что никакого ощутимого внешнего воздействия со стороны НЛО не было и никто не пострадал.

Из того же формуляра следовало, что экипажи наблюдали НЛО ночью (0155Z) 30 июля 2021 года над заливом Святого Лаврентия близ побережья канадского острова Ньюфаундленд.

Встреча с НЛО произошла над заливом Святого Лаврентия.

Факты, приведенные диспетчерами, проверил известный авиационный эксперт Стефан Уоткинс (Steffan Watkins) - нашел на радарах оба рейса. Они действительно следовали параллельными курсами – экипажи вполне могли видеть один и тот же объект. Расстояние между военным и гражданским самолетом составляло примерно 40 километров. То есть, было достаточно велико. Из чего можно сделать вывод: то ли объект светился очень ярко, то ли был внушительного размера.

Уоткинс подметил: в указанное в формуляре время военный самолет, следовавший на высоте примерно 9 тысяч метров, чуть изменил курс и поднялся на 300 метров. Видимо, как решил эксперт, экипаж решил рассмотреть НЛО поближе. Но увидели ли пилоты что-то еще кроме яркого зеленого света? Неизвестно.

Самолеты, с борта которых был виден НЛО, следовали параллельными курсами.

Гражданский лайнер, находившийся на высоте 11 тысяч метров, маневров не совершал.

Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» по Северной Америке, связался с операторами диспетчерского центра Гандера. И те любезно согласились честно рассказать всё, что они знают об инциденте. Мол, им скрывать нечего. Пилоты лайнера KLM, впрочем, отказались от каких-либо комментариев.

По словам диспетчеров, экипажи обоих бортов сообщили об НЛО, который двигался впереди них, почти одновременно. И передали практически одинаковые координаты объекта.

Операторы не видели НЛО на радарах. Но то, что объект там совсем не появлялся, они утверждать не берутся. Сейчас все записи переданы, как они выразились, в другое ведомство, которое проводит углубленную обработку показаний радаров, исследуя более широкий отрезок времени и больший радиус. Результаты этой экспертизы будут оглашены, как полагают, в Гандере.

По словам диспетчеров, нет ничего удивительного в том, что экипажи сообщили об НЛО. Они обязаны докладывать обо всех странностях, происходящих вокруг. Поскольку они – эти странности – могут угрожать безопасности полетов. В том числе и тех бортов, которые находятся поблизости.

Об инцидентах с НЛО пилоты сообщают часто. Но это не значит, что им то и дело попадаются инопланетяне. Анализ задокументированных и надлежащим образом исследованных наблюдений свидетельствует: в 99 процентах случаев объекты оказываются чем-то земным – метеорами, грозовыми облаками, выбросами вулканической пыли, шаровыми молниями и даже сполохами северного сияния.

НВЯ: снимок с борта американского эсминца.

Один процент встреч все же остаются необъяснимыми, как и недавняя – с зеленым НЛО, которая привлекла внимание еще и тем, что об объекте сообщили экипажи двух самолетов, независимо друг от друга.

О наблюдении НЛО наверняка бы рассказали пассажиры лайнера KLM – например, в соцсетях. Но ничего подобного так и не появилось по вполне объяснимой причине: НЛО летел впереди, а не сбоку. То есть, был виден только из кабины пилотов.

Встреча над Канадой стала первой после череды подобных сообщений, исходивших от пилотов военно-морской авиации США, которые тоже наблюдали НЛО главным образом в прибрежных зонах. Будто бы объекты куда-то пропадали. А теперь вернулись.

Американских летчиков – особенно военных - тоже обязали сообщать о наблюдениях НЛО - неопознанных воздушных явлениях (unidentified aerial phenomena) - так с недавних пор принято их называть. И заполнять соответствующие формуляры экипажам предписано – куда более подробно, чем это принято в Канаде.

Как недавно признался бывший президент США Барак Обама, он был в курсе воздушных аномалий – Пентагон докладывал. Там считали и считают реальными объекты, которые видели, к примеру, пилоты истребителей.

В американском военном ведомстве, которое в последнее время весьма плотно занялось неопознанными воздушными явлениями, не могут объяснить их природу. Но и признать, что тут каким-то образом замешаны инопланетяне, не хотят. Мол, нет таких данных.

КСТАТИ

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