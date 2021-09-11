Муж артистки Макеевой выступил в суде: бизнесмен приехал на процесс на чужом «Мерседесе» и с сумкой как у Киркорова

Роман Мальков в эти выходные сопровождает жену Анастасию Макееву на гастролях Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Артистка Анастасия Макеева вышла замуж четвертый раз четыре месяца назад за бизнесмена Романа Малькова. Молодожены стали посещать ток-шоу и другие телепрограммы, где конфликтовали с бывшей женой Романа Малькова, оскорбляли женщину в соцсетях и на ТВ. Из-за чего навлекли на себя мощную волну негатива – тысячи женщин поддержали первую жену Романа Малькова, которую мужчина бросил из-за романа со звездой. Макеева с мужем разозлились на Светлану Малькову из-за того, что она решилась сообщить в интервью СМИ о неуплате алиментов и прочем непорядочном поведении отца ее четверых детей. Сейчас в суде рассматриваются сразу три иска с участием экс-супругов.

Роман и Светлана Малькова прожили 17 лет — пока глава семейства не бросил жену из-за романа с актрисой. У Романа и Светланы Мальковой в браке родилось четверо детей. Семья последние семь лет жила в Словении, куда переехали из Обнинска, что в Калужской области. Причина переезда была в том числе рекомендация доктора - сменить климат из-за астмы одного из детей. У Светланы появилась школа рисования, а у Романа - завод по производству легких стальных конструкций, фирма по проектированию и монтажу зданий. В разгар пандемии многодетный отец улетел на заработки в Россию. Во время строительных работах в доме Анастасии Макеевой у Малькова и случился судьбоносный роман. Роман Мальков переманил в Москву из Словении старшего сына 16-летнего Андрея. А Светлана Малькова с марта выбивает алименты на трех несовершеннолетних детей. Все это время Светлана трудится на трех работах, чтобы обеспечить сыновей и дочь – дети учатся в Любляне, посещают кружки, секции.

Роман Мальков, благодаря звездной жене, обновил гардероб. Теперь у него полно дорогих вещей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

А интересы многодетной матери в суде представляют адвокаты, с которыми Светлана постоянно на связи. Процессы идут в городе Обнинск Калужской области, где жила семья до переезда в Словению.

В конце этой недели состоялось очередное заседание суда. Из Москвы в Обнинск на суд приехал Роман Мальков. Светлане сообщили, что появился мужчина эффектно. Роман приехал в суд на шикарном автомобиле «Mercedes» (это машина его жены-звезды), в дорогом костюме и с сумкой «Louis Vuitton». С сумками этого бренда часто выходит в свет Филипп Киркоров и другие наши звезды первой величины. Но если у Киркорова в коллекции самые дорогие и актуальные модели бренда, то муж артистки приехал с классикой из среднего ценового сегмента.

В суде Мальков много говорил об экс-жене. Светлана удивляется его поведению: «Рома сообщил: «У моей бывшей жены только единственное качество – рожать». В этом процессе обсуждали иск Малькова о порядке общения с тремя детьми. Роман потребовал, чтобы Светлана Малькова каждую неделю привозила детей из Словении в Обнинск. Заявил для встреч с детьми адрес квартиры, которую он и его родители сейчас сдают в аренду. На следующее заседание суда Роман Мальков обязан предоставить уточненные исковые требования, а также справку от психиатра. Адвокат обратил внимание суда, что поведение мужчины вызывает много вопросов, поэтому ради безопасного общения детей с отцом, ему не помешает предоставить справку от психиатра. Суд поддержал мнение юриста. А Светлана Малькова будет собирать массу справок и документов, чтобы доказать – дети учатся, у них плотный график в другой стране и еженедельные поездки невозможны. Судья рекомендовала получить письменно мнение от двух старших детей - в каком порядке они хотят общаться с папой. Есть заключение психолога, что срывать несовершеннолетних с их привычного и комфортного места жительства не рекомендуется.

Светлана Малькова трудится на трех работах, чтобы обеспечить детей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник вышла в прямой эфир в инстаграме и прояснила нюансы выступления Романа в суде: «Сами его требования носят фантазийный характер. Семейный кодекс РФ защищает в первую очередь детей, и реализация прав родителями во вред детям не допускается. Ребенок - это не вещь, не почтовая посылка, которую можно туда сюда отправлять. У ребенка есть режим, школа, дополнительные занятия. Нарушение интересов ребенка не примет ни один суд. У нас много работы – нужно предоставить огромную кучу документов, подтверждающую, что дети живут в Любляне. Ведь Роман заявил, что не знает где живут дети. Последовательность его действий странная, вероятно требует проверки, потому что столько агрессии, столько фактов распространения недостоверной информации. Все это с целью не платить алименты своим детям, не обеспечивать их едой и питанием».

В то же время Роман Мальков сообщил, что выплатил алименты. Почему же их не получает Светлана? Адвокаты будут выяснять этот момент. Есть версия, что Роман Мальков «совершил оплату не туда» - провел сумму, но не на действующие счета жены. Юристы обещают: «Все его умные комбинации разгадаем, разъясним и судебным приставам, и суду. Он все заплатит».

Юлия Вербицкая-Линник объяснила: «Сейчас есть три судебных процесса. Первый: есть решение суда, в котором взысканы алименты в пользу Светланы. Сумма по этому решению составляет 51 тысячу рублей. С этим Роман Мальков не согласился, считает, что эти денежные средства чрезмерны и подал апелляционную жалобу, в соответствии с которой просит это решение отменить и установить размер алиментов в некоей доле от заработка, который он будет показывать. Естественно, он никакого заработка показывать не будет – это всем понятно. Пока мы обратили решение суда ко взысканию, у него уже есть обязательства оплачивать денежные средства, исходя из тех доходов, которые есть. Сейчас он пытается убедить суд, что оплачивает эти денежные средства тебе. На самом деле нет. Дата апелляции пока не назначена. Есть еще один иск, заявленный им об установлении места жительства старшего сына Андрея. Сведений о том, где зарегистрирован Андрей нам не предоставлено. И мы отправили соответствующее ходатайство в органы опеки и попечительства, в поликлинику по месту жительства, много куда отправили - и ждем ответа».

Третий иск – по определению порядка общения с детьми также инициирован Романом Мальковым. У многих сложилось ощущение, что заявленные требования продиктованы желанием досадить бывшей жене. Пока Светлана ждет алиментов, Роман с женой Анастасией Макеевой отправился на гастроли. А на следующей неделе у них по плану путешествие – туристическая компания организовала тур на Байкал с актрисой Макеевой, к которому могли присоединится все желающие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Когда очень сильно хочешь замуж": Анастасия Макеева опозорилась на собственной свадьбе

Актриса шокировала публику своим поведением у алтаря (подробности)

Новый адвокат экс-жены Романа Малькова поблагодарила Анастасию Макееву: «Этот марлезонский балет скоро закончится»

Суд постановил бывшему мужу выплачивать 51 тысячу рублей в месяц (подробности)