Самая драматичная роль Михаила Ефремова. О чем просил актер на своём последнем суде

Сам Михаил Ефремов в своём последнем слове говорил о тяжёлых переживаниях из-за смертельного ДТП и просил о милосердии Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Кассационный суд для Михаила Ефремова, на который он так надеялся, оказался безрезультатным: срок артисту не скостили ни на день. Хотя сторона защиты просила отменить предыдущее решение и отправить дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

- Всей своей прошлой жизнью он доказал, что безупречен с точки зрения закона, - настаивал сегодня в суде адвокат Пётр Хархорин. - Да, он человек творческий, при деньгах, преступление совершил неумышленно. 7,5 лет в таких условиях для него очень тяжело! Главный вопрос - был ли Сергей Захаров пристегнут ремнём безопасности, в апелляции был исследован с серьёзным нарушением закона. А ведь это могло стать смягчающим обстоятельством. Мы представили текст и 17 фото, подтверждающих отсутствие ремня безопасности, но эти фотографии даже не были рассмотрены.

Кассационный суд для Михаила Ефремова, на который он так надеялся, оказался безрезультатным Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сам Михаил Ефремов в своём последнем слове говорил о тяжёлых переживаниях из-за смертельного ДТП и просил о милосердии. Кстати, этот суд для актёра последний: дальше, если адвокаты и будут настаивать на смягчении срока, заседаний уже не предусмотрено.

Приводим речь Ефремова без купюр:

- Моя жизнь дала трещину в 2019 году: сначала долго болела и умерла моя мама, а затем не стало моей театральной мамы - Галины Борисовны Волчек. Театр «Современник», с которым была связана вся моя жизнь, для меня перестал существовать. Что и говорить, я не выдержал, начал пить… Так 8 июня прошлого года я стал виновником гибели человека. Эта трагедия раздавила меня морально. В это время, как черт из табакерки, появился Эльман Пашаев, который много говорил, появлялся на телевидении… Началось своеобразное адвокатское шоу, мне же было все равно: чем хуже - тем лучше, думал я. Заслужил. Единственное, на что мне хватило сил, - записать видеообращение к потерпевшим.

Михаил Ефремов общался по видеосвязи Фото: Алена МАРТЫНОВА

Дальше был суд, потом приговор, я получил то, что получил. Страшен грех, который на мне, и есть поступки, которые невозможно оправдать. Наверное, это послано мне за мою прежнюю жизнь избалованного вниманием и любовью человека, которому, как мне казалось, все позволено и ничего не будет. Я серьезно заблуждался.

Здесь в колонии ко мне пришло осознание содеянного мною. Каждую ночь я вижу эту страшную аварию. Образ Сергея Захарова ни на минуту не покидает меня, этот грех мне замаливать всю жизнь. И если я когда-нибудь выйду на свободу, то буду помогать его близким людям.

Я причинил боль не только семье Сергея Захарова, но и своей семье. Мои дети из-за меня оказались в тяжелейшем положении. Я на воле неплохо зарабатывал, а сейчас они вынуждены отрывать из своего скудного бюджета деньги, чтобы я здесь мог покурить и съесть что-либо, кроме баланды. Своей семье если я и нужен, то нужен живым и работоспособным. Надеюсь, что после такого большого срока у меня ещё останутся силы работать и зарабатывать.

Здесь в Алексеевке, на родине великого русского артиста Михаила Щепкина и подсолнечного масла, замечательная флора. Много чего цветёт с начала весны и до конца лета. Увы, для моей аллергии это цветение совсем не замечательное. Здесь обострилась моя астма и другие болезни. Трудно дышать, периодически задыхаюсь. Боюсь, что такой большой срок мне с моим здоровьем осилить будет трудно. Для меня не имеет значения, был ли Сергей Захаров пристегнут, потому что эта авария в любом случае на моей совести. Это только моя вина, все остальное - юридические вопросы и разговоры адвокатов. Для меня же важно как можно быстрее выйти отсюда, чтобы помогать людям не нытьем, а реальными делами. Для моего сердца, моей души и моего мировоззрения эта трагедия стала серьёзным уроком. Прошу вас о снисхождении и милосердии…

Однако, суд к этим просьбам остался безучастен: с учтём отбытого срока, сидеть Михаилу Олеговичу ещё около шести лет.

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