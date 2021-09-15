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Звезды15 сентября 2021 13:35

Самая драматичная роль Михаила Ефремова. О чем просил актер на своём последнем суде

Сайт kp.ru приводит речь осуждённого без купюр
Алена МАРТЫНОВААлена МАРТЫНОВА
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Сам Михаил Ефремов в своём последнем слове говорил о тяжёлых переживаниях из-за смертельного ДТП и просил о милосердии

Сам Михаил Ефремов в своём последнем слове говорил о тяжёлых переживаниях из-за смертельного ДТП и просил о милосердии

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Кассационный суд для Михаила Ефремова, на который он так надеялся, оказался безрезультатным: срок артисту не скостили ни на день. Хотя сторона защиты просила отменить предыдущее решение и отправить дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

- Всей своей прошлой жизнью он доказал, что безупречен с точки зрения закона, - настаивал сегодня в суде адвокат Пётр Хархорин. - Да, он человек творческий, при деньгах, преступление совершил неумышленно. 7,5 лет в таких условиях для него очень тяжело! Главный вопрос - был ли Сергей Захаров пристегнут ремнём безопасности, в апелляции был исследован с серьёзным нарушением закона. А ведь это могло стать смягчающим обстоятельством. Мы представили текст и 17 фото, подтверждающих отсутствие ремня безопасности, но эти фотографии даже не были рассмотрены.

Кассационный суд для Михаила Ефремова, на который он так надеялся, оказался безрезультатным

Кассационный суд для Михаила Ефремова, на который он так надеялся, оказался безрезультатным

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сам Михаил Ефремов в своём последнем слове говорил о тяжёлых переживаниях из-за смертельного ДТП и просил о милосердии. Кстати, этот суд для актёра последний: дальше, если адвокаты и будут настаивать на смягчении срока, заседаний уже не предусмотрено.

Приводим речь Ефремова без купюр:

- Моя жизнь дала трещину в 2019 году: сначала долго болела и умерла моя мама, а затем не стало моей театральной мамы - Галины Борисовны Волчек. Театр «Современник», с которым была связана вся моя жизнь, для меня перестал существовать. Что и говорить, я не выдержал, начал пить… Так 8 июня прошлого года я стал виновником гибели человека. Эта трагедия раздавила меня морально. В это время, как черт из табакерки, появился Эльман Пашаев, который много говорил, появлялся на телевидении… Началось своеобразное адвокатское шоу, мне же было все равно: чем хуже - тем лучше, думал я. Заслужил. Единственное, на что мне хватило сил, - записать видеообращение к потерпевшим.

Михаил Ефремов общался по видеосвязи

Михаил Ефремов общался по видеосвязи

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Дальше был суд, потом приговор, я получил то, что получил. Страшен грех, который на мне, и есть поступки, которые невозможно оправдать. Наверное, это послано мне за мою прежнюю жизнь избалованного вниманием и любовью человека, которому, как мне казалось, все позволено и ничего не будет. Я серьезно заблуждался.

Здесь в колонии ко мне пришло осознание содеянного мною. Каждую ночь я вижу эту страшную аварию. Образ Сергея Захарова ни на минуту не покидает меня, этот грех мне замаливать всю жизнь. И если я когда-нибудь выйду на свободу, то буду помогать его близким людям.

Я причинил боль не только семье Сергея Захарова, но и своей семье. Мои дети из-за меня оказались в тяжелейшем положении. Я на воле неплохо зарабатывал, а сейчас они вынуждены отрывать из своего скудного бюджета деньги, чтобы я здесь мог покурить и съесть что-либо, кроме баланды. Своей семье если я и нужен, то нужен живым и работоспособным. Надеюсь, что после такого большого срока у меня ещё останутся силы работать и зарабатывать.

Здесь в Алексеевке, на родине великого русского артиста Михаила Щепкина и подсолнечного масла, замечательная флора. Много чего цветёт с начала весны и до конца лета. Увы, для моей аллергии это цветение совсем не замечательное. Здесь обострилась моя астма и другие болезни. Трудно дышать, периодически задыхаюсь. Боюсь, что такой большой срок мне с моим здоровьем осилить будет трудно. Для меня не имеет значения, был ли Сергей Захаров пристегнут, потому что эта авария в любом случае на моей совести. Это только моя вина, все остальное - юридические вопросы и разговоры адвокатов. Для меня же важно как можно быстрее выйти отсюда, чтобы помогать людям не нытьем, а реальными делами. Для моего сердца, моей души и моего мировоззрения эта трагедия стала серьёзным уроком. Прошу вас о снисхождении и милосердии…

Однако, суд к этим просьбам остался безучастен: с учтём отбытого срока, сидеть Михаилу Олеговичу ещё около шести лет.

Самая драматичная роль Михаила Ефремова. О чем просил актер на своём последнем суде

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