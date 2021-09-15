Эксперт рассказал, что общего у «Талибана»* со Сталиным

Страны Центральной Азии с огромным интересом и некоторой опаской смотрят, как развиваются события в Афганистане. Фото: REUTERS

Страны Центральной Азии с огромным интересом и некоторой опаской смотрят, как развиваются события в Афганистане. Есть вероятность, что талибы* захотят начать экспорт своих революционных технологий. О том, что ждет регионы, говорили эксперты Евразийского медиа форума, проходящего в эти дни в Нур-Султане.

- Все в мире удивляются, что талибы взяли Афганистан так быстро. Но ведь США 16 из 20 лет своего присутствия в стране рассуждали, когда же им отсюда уже выйти. То есть талибы прекрасно понимали, что им нужно просто подождать, - сказал бывший посол Пакистана в США Хусейн Хаккани.

По его словам, миру еще только предстоит столкнуться с последствиями захвата Афганистана талибами*.

- Это же отличная реклама идеологии джихада: смотрите, локальная группировка одолела СССР, выдержала против Америки. Я не говорю, что завтра же начнутся теракты, но идеологические последствия точно будут, - уверен Хаккани. - Тем более, за последние 20 лет «Талибан» изрядно поднаторел в искусстве пиара. В свой первый приход к власти они телевидение запрещали, а теперь сами усаживаются под камеры и дают пресс-конференции.

По словам экспертов, талибы* неоднократно нарушали данные на многочисленных переговорах обещания. И сейчас перед ними стоит дилемма: согласиться ли на условия Запада, чтобы получить продовольствие в обмен на более умеренную политику.

- Страна на грани голода. Там третий год засуха, уничтожено 40% плодородных земель, - отметила руководитель Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Ирина Звягельская. - Понятно, что талибы* там надолго. И в том, чтобы в Афганистане не случилось катастрофы, заинтересован весь мир.

С геополитической точки зрения случившееся в Афганистане — это победа Китая.

- Талибы* — они как Сталин. Помните, тот выступал за построение коммунизма в одной отдельно взятой стране. А вот ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка) — это Троцкий. Они хотят построить мировой халифат. «Крышей» талибов долгие годы выступал Пакистан. Теперь они думают, стоит ли «перебросить» боевиков, чтобы использовать их против Индии в Кашмире. Но за Пакистаном, несомненно, стоит Китай, ведь у этих двух стран большие совместные проекты, - рассуждает старший эксперт Атлантического совета, основатель International Market Ananlysis Ариэль Коэн. - К тому же у Пекина есть экономические интересы в Афганистане: медные рудники, строительство новых дорог, газопровод из Туркменистана. Правда, усиливая свои позиции в Афганистане и сближаясь с Пакистаном, Китай окружает с трех сторон Индию, что не может не настораживать Дели.

Не осталась в стороне от этой большой игры и Россия.

- Москву, несомненно, ждут серьезные вызовы в Центральной Азии, - уверен Коэн. - России придется взвалить на свои плечи обеспечение безопасности в регионе. Китай за это платить точно не будет.

* «Талибан» - запрещенная в РФ террористическая группировка.