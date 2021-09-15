Молодая жена Евгения Петросяна оставила душераздирающее сообщение: "Угасание близкого - это ежесекундная боль"

Татьяна Брухунова довела поклонников до слез Фото: СОЦСЕТИ

Молодая жена Евгения Петросяна в последнее время часто откровенничает с поклонниками. С недавних пор Татьяна Брухунова стала показывать своего маленького сына Вагана, которого она родила от юмориста. Ранее девушка рассказывала о том, как из-за жутчайшей аллергии была вынуждена отдать собачку в приют. А теперь и вовсе оставила душераздирающее сообщение.

Молодая жена Евгения Петросяна родилась и жила в Тульской области. Татьяна Брухунова всегда с теплотой говорит о малой родине. И с необычайной любовью рассказывает о своих самых близких людях. В их числе оказалась бабушка Татьяны. Как сообщила Брухунова, последние годы женщина тяжело болела.

"Девять лет назад ушла моя бабушка. Папина мама. Шесть лет до этого дня она жила в деменции. Что это за болезнь, как она протекает, как начинается и чем заканчивается, я знаю не понаслышке, а пройдя все эти этапы вместе с родным человеком. Трансформация от легких забываний до истерик с мольбой «хочу к маме» и надутых «детских» от обиды губ я не забуду никогда", - начала свою исповедь супруга сатирика.

Татьяна призналась, что все эти годы с тех пор, как умерла ее бабушка, она испытывала чувство вины. "Все эти годы я жила во внутренней укоризне к самой себе. Не всегда понимала, иногда сердилась, но всегда безоговорочно любила и буду любить каждый отмеренный мне на этой земле день... Угасание близкого - это ежесекундная боль, с которой ты живешь не в силах избавиться от нее хотя бы на мгновение. Это медленный путь обратного отсчета, который запустил кто-то, кажется, по ошибке, но остановить его уже невозможно", - делится сокровенным Брухунова.

По ее словам, в самые тяжелые минуты важно помнить: "Каким бы не был конец самых близких, остается одно - любить до последнего вздоха. Беззаветно любить!".