Евгений Петросян ошарашил внезапным заявлением: "Я по-прежнему в поиске"

Евгений Петросян. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Евгений Петросян не перестает удивлять россиян. В свои 75 лет юморист смог не так давно обрести счастье подле молодой жены Татьяны Брухуновой, а год назад стал отцом чудесного малыша Вагана. Юморист занимается спортом, модно одевается и прекрасно выглядит. Боле того, он буквально фонтанирует новыми творческими идеями, а на днях выступил с экстренным заявлением.

Евгений Петросян ищет себе преемника. "Этому молодому человеку я передам все", - ошарашил внезапным заявлением артист.

Юморист обратился к публике с экстренным призывом. Он объявил кастинг в программу «Петросян-шоу». В передаче артист выступает в роли ведущего-тамады, а его коллеги по цеху развлекают зрителей сценками, пародиями, песнями и плясками. Иной раз и сам Евгений Ваганович нет-нет, да и вспомнит молодость. Однако прекрасно понимает, что накопленным опытом надо делиться. Сын Ваган для этих дел еще слишком мал - мальчик родился весной 2020 года. А время не ждет.

В кадре шоу сейчас появляются лишь актеры старой гвардии. Поэтому Евгений Ваганович всерьез решил омолодить передачу, набрав юные дарования в лице режиссеров, сценаристов и артистов разговорного жанра.

"Дорогие друзья! Я хочу, чтобы вы немножечко поучаствовали в жизни нашего «Театра эстрадных миниатюр», в частности, и вообще в телевизионном проекте «Петросян шоу». Все устаревает. А я всегда искал новые пути в художественном творчестве. И надо сказать, без лишней скромности, находил их всегда, эти пути", - начал свой монолог Петросян.

Он отметил, что юмористом стать очень непросто. "Этот жанр имеет свои законы. Знания и опыт надо просто передать людям молодым, чтобы они не совершали ошибки… Сейчас я по-прежнему в поиске. И если вы мне поможете, я буду очень рад", - ошарашил любимец публики.

С помощью кастинга звезда надеется подыскать себе достойного приемника, с которым он мог бы поделиться накопленным опытом. "Актер комедийного плана чрезвычайно редкое явление. Я все жду, жду, когда появится продолжатель того дела, которое я делаю. Я бы очень хотел видеть этого молодого человека, которому я передам все - все свои знания, весь свой опыт", - резюмировал артист.