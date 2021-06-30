Недовольная Степаненко написала жалобу на Петросяна, прогулявшего два миллиона на Мальдивах

Елена Степаненко обжаловала раздел имущества с бывшим супругом. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Не успел Евгений Петросян и его молодая жена Татьяна Брухунова вернуться с Мальдив, где прогуляли более двух миллионов рублей, как в Москве сатирика ждал неприятный сюрприз. Елена Степаненко обжаловала раздел имущества с бывшим супругом.

Елена Степаненко оказалась недовольной тем, как суд поделили между ней и Евгением Петросяном деньги, многочисленные квартиры, машины, предметы искусства и антиквариат. Адвокаты артистки подали апелляционную жалобу.

"Нисколько не сомневался, что Степаненко будет оспаривать решение суда. В ходе процесса она согласилась поделить имущество пополам. Но, очевидно, итог ее не устроил, поскольку изначально требования были завышенными и постоянно уточнялись от заседания к заседанию. Мы с жалобой еще не ознакомились", - цитирует "СтарХит" адвоката Евгения Вагановича.

Ранее Сергей Жорин рассказывал, что во время одного из судебных заседаний бывшая супруга требовала с сатирика деньги за еду. Представители Степаненко подсчитали, сколько ее экс-супруг тратил на питание в последние годы брака. По словам защитника, в документе фигурировали суммы, которые юморист в те же годы переводил самой Елене Григорьевне.

И вот теперь, когда, казалось бы, все поделено, бывшая избранница никак не успокоится. Что именно из присужденного Петросяну хотела бы оставить себе юмористка, пока неизвестно. Список всех ценностей, нажитых экс-супругами за 30 лет брака, занял порядка тысячи листов.

На финальном слушании Елена Григорьевна настаивала, чтобы картина под названием "Старый дуб" досталась именно бывшему мужу. Но Фемида решила иначе. Также Степаненко стала счастливой обладательницей книг "Оккультизм и сексуальность" и "Современные психопаты".

Самым дорогостоящим активом стала недвижимость в Зачатьевском переулке площадью 516 квадратных метров. Петросян хотел там сделать музей. Однако в апартаментах поселилась Степаненко. Также у артистов есть две большие квартиры в Сеченовском переулке, две - на Ростовской набережной и однокомнатная - в Большом Кондратьевском переулке.