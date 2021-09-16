«Папа собирался сделать прививку. Но не успел»: дочь Владимира Меньшова впервые – о противопоказаниях у режиссера к вакцинации от COVID-19

Юлия Меньшова привилась. А вот ее папа Владимир Меньшов не успел сделать прививку от коронавируса. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Семья режиссера Владимира Меньшова 17 сентября будет отмечать его день рождения. Впервые без виновника торжества. В июле этого года народный артист умер в реанимации больницы от осложнений коронавирусной пневмонии. Владимиру Меньшову был 81 год, но несмотря на возраст он работал – преподавал во ВГИКе. После смерти знаменитого режиссера многие задавали вопрос: был ли привит от коронавируса Владимир Валентинович? Эксперты в СМИ и соцсетях строили различные предположения. Версий естественно было две. Первая: Меньшов был привит - так как работал, баллотировался в депутаты, что предполагало активный образ жизни. И вторая: Меньшов не успел вакцинироваться – иначе не было бы тяжелого течения болезни. Дочь мэтра Юлия Меньшова старательно избегала этой темы в интервью после смерти папы.

Владимир Меньшов с дочерью Юлией и внучкой Таисией, которую называл ангелом. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но многочисленные сплетни и спекуляции антипрививочников на этой теме заставили Юлия Меньшову высказаться во время общения с поклонниками. Юлия Меньшова впервые ответила на вопрос: был ли вакцинирован от коронавируса ее папа Владимир Меньшов.

Юлия Меньшова объяснила: «К сожалению, нет. У папы были очень серьезные противопоказания к прививке. Тем не менее, он как раз собирался ее сделать – под наблюдением врачей. Но не успел… Отвечаю на этот ваш крайне личный и не слишком корректный вопрос лишь потому, что в сети ходит немыслимое количество отвратительных слухов».

Семья Владимира Меньшова — жена, дочь, зять и внуки. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сама Юлия Меньшова вакцинировалась от COVID-19. 52-летняя актриса привилась вакциной «Спутник V» в мае. Поэтому теперь Меньшова гастролирует со спектаклями по регионам и ведет активный образ жизни в столице, где у нее также идут театральные постановки. После вакцинации и теперь звезда возмущена нападками и агрессией антипрививочников: «Это просто потрясение для меня. Никогда не банила столько людей в инстаграме: оскорбляют из-за того, что я позволила себе сделать прививку и опубликовать об этом пост. Хочу расстроить особенно тех, кто хотел «наблюдать за моей медленной смертью с большим удовольствием и вниманием». Ребятки вы уходите в бан! Антипрививочники ведут себя маразматически. Не могла себе представить размеров разрухи в головах. Хотя по-прежнему никого ни к чему не призываю: делать или не делать прививку личный выбор каждого».