Эксперт рассказал, против кого направлен новый военный союз США, Британии и Австралии

Англоязычные страны объявили об образовании оборонного союза. Фото: Shutterstock

Три англоязычных страны — США, Британия и Австралия — объявили о формировании оборонного союза. Планы у них весьма обширные — например, уже анонсирована совместная программа строительства атомных подводных лодок.

Союз формируется на фоне развития оборонного сотрудничества России с евразийскими соседями — Китаем и Белоруссией. С обеими странами Москва за последний месяц провела крупные совместные учения, и это явно лишь пролог к дальнейшему сотрудничеству. Против кого же тогда направлена новая ось «Вашингтон-Лондон-Канберра»?

— Ничего необычного в подобном альянсе нет — долгие годы почти в том же составе действовал союз «Пять глаз» (неформальное объединение разведок пяти стран, куда, помимо перечисленных, входят также их соседи — Канада и Новая Зеландия), — рассказал kp.ru американист, кандидат исторических наук Ярослав Левин. — Они обмениваются информацией, а также ведут совместные тайные операции по всему миру, причем порой — «через голову» собственных правительств.

По словам эксперта, новый треугольник «Вашингтон-Лондон-Канберра» выглядит логичным продолжением союза «Пять глаз», только на еще более высоком уровне. И недавние попытки отдельных его стран «самоизолироваться» (такую политику проводил прошлый президент США Дональд Трамп) явно оставлены в прошлом.

— Суть нового союза — общие оборонные технологии и создание единой военной стратегии. И речь не о каком-то абстрактном «обмене разведданными» — у «треугольника» будет скоординированный план действий на случай вооруженного конфликта с третьей стороной, — говорит Левин.

Более интересный вопрос — против кого же дружим? Как подчеркивает эксперт главной целью оси Вашингтон-Лондон-Канберра провозглашается «защита интересов участников в индо-тихоокеанском регионе». Что вполне прозрачно показывает, на кого в первую очередь направлен новый союз. И это, конечно, Китай, который последние годы ударными темпами наращивал дальний флот, строил авианосцы и создал военную базу на берегу Индийского океана в Восточной Африке. И с США, и с Австралией у КНР сохраняются экономические противоречия — эти англоязычные страны упрекают Пекин в «нечестной торговле» и агрессивном навязывании китайских интересов.

— Насколько данный союз окажется опасным для России — покажет время и дальнейшая динамика наших отношений со странами-участницами «треугольника». На данный момент, вероятно, Москва попытается укрепить отношения со своими евразийскими союзниками, возможны новые, более интенсивные и масштабные учения, — подводит итог Ярослав Левин.