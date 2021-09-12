Наташа Королева рассказала Лере Кудрявцевой то, что скрывала много лет: "Я прошла через ад"

Наташа Королева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Наташа Королева более 18 лет счастлива с Сергем Глушко. Личная жизнь эффектной пары всегда вызывала неподдельный интерес. Звезды никогда не скрывали, что у них, как и простых смертных, случаются кризисы в браке. Но ради большой любви они раз за разом справлялись с трудностями и вместе переживали трагедии.

Наташа Королева и Сергей Глушко впервые стали родителями в далеком 2002 году. Тогда на свет появился их сын Архип. При этом певица и стриптизер всегда хотели иметь еще детей. 48-летняя исполнительница не скрывает, что пробовала забеременеть, но каждая ее попытка терпела крах.

Звезда призналась Лере Кудрявцевой, что впервые стала подумывать о том, что Архипу нужен брат или сестра в 34 года. Тогда естественным путем забеременеть не получилось. И Наташа прибегла к ЭКО. Однако пересадка не увенчалась успехом.

Спустя несколько лет знаменитость снова забеременела. Королева и Тарзан были на седьмом небе от счастья. Но после двух месяцев плод перестал развиваться.

В 42 года Наташа забеременела снова. Но, когда вокалистка была на третьем месяце, вокалистка потеряла ребеночка. "Никому не хочу пожелать пройти через тот ад, через который я прошла в тот период. Я считала, что очень сильный и устойчивый человек, но вот здесь меня сломало", - откровенно рассказала певица в эфире шоу "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Кадр из передачи "Секрет на миллион" на НТВ

На этих словах Кудрявцева, которая всегда сопереживает своим гостям, всплеснула руками и схватилась за сердце. На глазах фигуристой блондинки выступили слезы.

В ходе программы Лера спросила Наташу об Архипе. Звездные родители души не чают в наследнике, с самого детства они поддерживают все его начинания. Юноша с ранних лет изучает японский язык, а недавно переключился на танец на пилоне.

Королева понимает, что рано или поздно ее кровиночка женится. По ее мнению, это должно произойти только тогда, когда он встанет на ноги. "Если он готов содержать себя и семью, то вперед!" - сказала, как отрезала, звезда.

Говоря о Тарзане, она сообщила, что в их отношениях до сих пор кипят нешуточные страсти. Иногда ссоры бывают очень бурными. "Как супруга, я имею право дать ему по морде. Это наши и только наши разборки", - уверена звезда.