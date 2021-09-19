Посол России в Афганистане: «В плане безопасности мы готовились к голосованию, исходя из самых худших сценариев»

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов. Фото: стоп-кадр видео

- Уже можно подвести предварительные итоги голосования?

- К настоящему моменту коллектив посольства проголосовал почти полностью. Это более 100 человек. Идут афганские граждане, имеющие афганские паспорта, пока подводить итоги по второй категории рано, потому что сегодня рабочий день. Здесь же шариат, пятница и суббота выходные. Ближе к вечеру еще будут подтягиваться люди. Особенностью голосования в посольстве в этом году, чего не было на предыдущих выборах, является то, что сейчас дипмиссия отвечает за всю территорию Афганистана, потому что в июле была временно приостановлена работа Генерального консульства в Мазари Шарифе – там и в Хайратоне шли бои между предыдущей властью и движением Талибан*. Поэтому как только мы согласовали вопрос с центром, с нашей мидовской комиссией по выборам и с ЦИКом о том, что на севере страны отдельного избирательного участка не будет, мы предприняли все меры, чтобы информировать наших граждан в Афганистане. За цифрами мы не гонимся, явку не нагоняем. Главное, чтобы у каждого афганца, имеющего паспорт РФ или у россиян, временно находящихся здесь, была возможность проголосовать. Приезжали люди из Бадахшана, Герата и Мазари Шарифа. Заодно сегодня мы готовы предоставлять весь комплекс визовых и консульских услуг тем, кто приходит к нам голосовать. Одновременно у них есть возможность решить все вопросы.

- Как отразилась специфическая ситуация в городе на обеспечении безопасности выборного процесса?

- В июле стало понятно, что все будет непросто. И честно говоря, были сомнения, стоит ли проводить очное голосование. И если бы ситуация развивалась по плохому сценарию, может быть мы бы и не открывались. Резкое обрушение режима 15 августа внесло свои коррективы. Но с 16 августа мы находимся под охраной талибов. У нас с ними до этого были достигнуты договоренности, что они полностью гарантируют все аспекты безопасности дипмиссии, наших сотрудников и тех граждан, которые сюда приходят. В преддверии выборов все эти аспекты были дополнительно проговорены с представителями Талибана*.

На практике схема взаимодействия отработана. Поэтому мы не увидели препятствий для того, чтобы открыть наш участок в очном режиме. Пока все, тьфу-тьфу-тьфу, нормально, но это не значит, что мы должны пребывать в каком-то радостном сверхоптимистическом настроении. Вы слышали, вчера был теракт в Кабуле, в Нангархаре – вчера и сегодня. К сожалению для Афганистана – это норма. Хотя с 15 августа террористических актов стало меньше. В Кабуле до этого четыре-пять терактов в день – это была средняя статистика. Поэтому мы всегда исходим из худшего и ориентируем вопросы безопасности посольства на то, чтобы быть готовым к любым сценариям. Пока все без эксцессов, происшествий. Соблюдаются все самые строгие меры безопасности, как военно-политические, так и все, что связано с эпидемобстановкой. Мы здесь, к сожалению, знаем, что такое Ковид не понаслышке. И в прошлом году ситуация с эпидемией в Кабуле была аховая. И в этом году – свирепые штаммы. Медицины здесь нет, поэтому мы, как никто принимаем исчерпывающие меры безопасности.

*Запрещенная в России террористическая организация

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