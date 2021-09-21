В США снова борются за президентское кресло: Трамп проиграл, но обещал вернуться

Дональд Трамп на какое-то время стал затворником Фото: REUTERS

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ

Проиграв президентские выборы и покинув Белый дом, 45-ый президент США Дональд Трамп на какое-то время стал затворником. Обидное – и непризнанное им самим и его сторонниками – поражение он отправился переживать в солнечную Флориду. С одной стороны, он хотел отдохнуть, а на побережье океана все к этому располагает. С другой решил наказать родной Нью-Йорк, где против него ведется следствие по делу о неуплате налогов. Теперь миллиардер платит в казну другого штата.

Во Флориде Трамп играл в гольф, изредка давал интервью, несколько раз появлялся на мероприятиях, проводимых под эгидой Республиканской партии.

Трампа и в бытность его президентом мало жаловали почти все американские СМИ, вот и первое время они почти не вспоминали о нем, лишь изредка уничижительно называя его «пуля без пороха», «Феррари со спущенными шинами», «существительное без глагола», сообщает Politico.

После того, как его пожизненно забанили все главные соцсети – Twitter, YouTube и Facebook, бывший президент США начал вести свой блог на другой платформе, объявив ее «пространством для свободного и безопасного общения». Но успеха на этом поприще не добился, вернувшись к общению с традиционными СМИ, умело используя каждый повод упрекнуть администрацию Байдена в непрофессионализме.

Тем более, что таких поводов Белый дом дает предостаточно: бесславный уход из Афганистана, непрекращающийся миграционный кризис на границе с Мексикой, постоянно меняющаяся стратегия борьбы с коронавирусом.

В настоящий момент рейтинг Байдена упал до минимума, многие готовы поддержать призыв Трампа, который требует, чтобы нынешний глава Белого дома ушел в отставку из-за фиаско США в Афганистане.

- Уход США из Афганистана станет одним из величайших поражений в американской истории, - резюмировал Трамп.

МЕМУАРЫ В РАБОТЕ

Почти каждый американский президент, покидающий свой пост, делает неплохие деньги на написании и публикации мемуаров. Трамп уже заявил, что «пишет, как сумасшедший», и его мемуары станут «книгой всех книг».

По словам экс-президента, он уже отклонил два выгодных предложения от издателей. Но точно известно, что печатать мемуары Трампа вряд ли возьмется кто-то из китов издательского бизнеса: все они заявили, что не будут работать с экс-президентом. Причина – не политические пристрастия гигантов книгопечатания, а предполагаемые фантазии автора: по подсчетам журналистов, за время своего пребывания в Белом доме Трамп умудрился более 30000 раз выдать на-гора ложные, придуманные или непроверенные факты.

- Любой, сравнительно смелый редактор, решившийся на сделку с Трампом, получит кошмар, который будет заключаться в проверке всех приведенных им фактов, отказе от сотрудничества других авторов и даже восстании сотрудников, - признался основатель и глава литературного агентства Javelin Кейт Урбан.

В ПОИСКАХ ПРАВДЫ

Обвиняя Байдена во всех смертных грехах, Трамп не забывает повторять, что победа у него была украдена, и поэтому «уход Байдена в отставку будет чисто техническим делом, так как он изначально не был избран законным образом».

Но попытки выставить Байдена из Белого дома не были поддержаны: обратившись в суды шести штатов с требованиями признать фальсификации при подсчете голосов, сторонники Трампа проиграли более 60-и дел, включая и те, что рассматривал Верховный суд.

В начале лета прокуратура Нью-Йорка обвинила принадлежащую Трампу Trump Organization и ее финансового директора Аллена Вайсельберга в длительном использовании хитроумной схемы ухода от уплаты налогов.

Лично Трампу пока никаких обвинений не предъявлено. Сам он назвал их «политической охотой на ведьм, начатой радикальными левыми демократами».

Но прокуратура сообщила, что расследование продолжается, и не исключила, что под следствие попадет и сам Трамп, а уже открытое дело станет первым в череде подобных.

Не обходится американская Фемида и без «российского следа»: на днях двум гражданам США предъявлены обвинения в незаконных взносах на проведение предвыборной кампании Трампа. Минюст заявил, что два политконсультанта получили от некоего гражданина России порядка $100000, которые якобы были потом внесены в казну предвыборной кампании Трампа. А щедрый россиянин, имя которого не называется, всего лишь «хотел сделать фото с политиком, который должен стать президентом США».

ГОНКА ЗА БЕЛЫЙ ДОМ

Пока что Трамп официально так и не объявил о том, что намерен вновь баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Но, судя по всему, сделает это до конца текущего года. По крайней мере, разными намеками он это уже дал понять своим избирателям.

В последние пару месяцев Трамп активизировал свою политико-общественную деятельность: оставаясь формальным лидером республиканцев, он все чаще выступает с заявлениями для СМИ; пусть и отдельно от своих коллег-бывших президентов приехал в Нью-Йорк для участия в церемонии памяти жертв терактов 11 сентября.

Но пока сложно оценить его шансы на победное возвращение в Белый дом. Тем более, что недавно Трамп зачем-то напустил туману, заявив, что не прочь побороться и за кресло мэра Нью-Йорка.

В этом году Трампу исполнилось 75. Порядком устав от глубоко пожилого Байдена, американцы вряд ли решается наступать на те же грабли и менять одного старика на другого.

В любом случае, Трамп стал все чаще появляться на публике, пообещав «новую, более публичную фазу своего пост-президентского правления и шквал публичных выступлений», сообщает The Week.

Его бывший пресс-секретарь Шон Спайсер, беседуя с журналистами, выразил твердую уверенность, что экс-президент снова выставит свою кандидатуру на выборах 2024 года.

- Он в деле, - без обиняков заявил Спайсер. – Хотя еще пару месяцев назад я не был в этом уверен.

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